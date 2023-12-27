В Самаре задержан сторонник украинских националистов, готовивший теракт на железной дороге

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В Самаре задержан сторонник украинских националистов, готовивший теракт на железной дороге

Российские силовики продолжают выявлять пособников и агентуру украинских спецслужб, а также сторонников различных террористических организаций. Очередное задержание прошло в Самаре, где сотрудники ФСБ задержали местного жителя, готовившего теракт на железной дороге. Об этом говорится в сообщении Управления ФСБ по региону.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге, задержав жителя Самары, оказавшегося сторонником запрещенного в России и признанного террористической организацией так называемого "Легиона Свобода России", воюющего на стороне украинских националистов.



Пресечена противоправная деятельность жителя города Самары, причастного к приготовлению к террористическому акту. Установлено, что указанный гражданин (...) планирует совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры Куйбышевской железной дороги

- говорится в сообщении.

Отмечается, что при обыске у задержанного были обнаружены бутылки с зажигательной смесью, мобильные устройства с перепиской с кураторами на Украине, а также инструкции по действиям. Несостоявшийся террорист признал свою вину и раскаялся, но от наказания это его не спасет. В отношении его возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ "Террористический акт", санкции которой предусматривают до 20 лет лишения свободы.

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    16 комментариев
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    1. Ilya-spb Ранг пользователя
      Ilya-spb
      +6
      Сегодня, 14:08
      Откуда, на второй год войны, берутся такие мрази?
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 14:14
        Может стоило бы положить на эту железную дорогу и посмотреть, как ему понравиться приближение ближайшего поезда с людьми, которых он приговорил к теракту и к смерти...
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +4
        Сегодня, 14:25
        В мирное время все кажутся такими милыми и добропорядочными, что порой складывается ощущения всеобщего благоденствия, но как только наступают трудные время на поверхность всплывают и самые страшные и извращённые качества человеческой натуры.
        Нацизм, одно из таких проявлений и его надо давить на корню. angry
        1. Ilya-spb Ранг пользователя
          Ilya-spb
          0
          Сегодня, 14:38
          Наша страна потеряла 27(Двадцать семь) миллионов человек в борьбе с нацизмом (фашизмом).

          И все равно, появляются...Это все следствие запрета на государственную идеологию.
          1. Обычный Ранг пользователя
            Обычный
            +1
            Сегодня, 14:44
            Виталий Иванович Шеремет, ныне покойный, историк, преподавал мне в универе историю, так он говорил о 50 миллионах, и всегда кривился от официально признанных цифр. Своеобразный был мужчина, всегда, круглый год ходил в перчатках на руках.

            PS: советский и российский историк и писатель, специалист в области социально-политической, экономической и военной истории стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Европы, истории мировой цивилизации, автор первой на русском языке документально-художественной романтизированной истории Ближнего Востока и России рубежа XVIII—XIX вв. под общим названием «Прекраснейшая» (в соавторстве с Л. В. Зелениной). Доктор исторических наук, профессор. Один из авторов «Большой Российской энциклопедии».
      3. Правдодел Ранг пользователя
        Правдодел
        0
        Сегодня, 15:33
        Нужно отменять мораторий на смертную казнь и для таких гадов вводить военно-полевые!...
      4. Fitter65 Ранг пользователя
        Fitter65
        0
        Сегодня, 16:09
        Цитата: Ilya-spb
        Откуда, на второй год войны, берутся такие мрази?

        Даже в феврале-марте 1945г встречались те, кто шёл работать на гитлеровцев...
      5. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 16:16
        Только публичный расстрел может резко снизить количество таких мерзавцев!Сразу после допроса,и на тот свет отправлять!
    2. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +4
      Сегодня, 14:08
      Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге, задержав жителя Самары, оказавшегося сторонником запрещенного в России и признанного террористической организацией так называемого "Легиона Свобода России", воюющего на стороне украинских националистов.


      Ну вот откуда такие клоуны берутся?Я в принципе не понимаю смысл существования такой организации и какие цели она преследует.Мне ,как думаю и подавляющему большинству граждан нашей страны,это в принципе не понятно.Какие то сектанты.Какова мотивация людей вступать в эти секты? Фиг его знает.
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 15:06
        Цитата: neworange88
        Какова мотивация людей вступать в эти секты? Фиг его знает.

        Про электрошкафы на железной дороге говорили, что 10-20 тысяч. Девочкам закомплексованным обещают на них жениться. Всем СБУ сразу.
        Если это можно назвать мотивацией, то в жизни явно что-то повернулось не туда.
        Мой школьный друг, широко известный в своих кругах врач-психиатр, наверное, довольно подробно про это мог бы рассказать. С примерами - у него их достаточно в возглавляемом им специализированном медицинском учреждении закрытого типа.
    3. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +4
      Сегодня, 14:11
      Несостоявшийся террорист признал свою вину и раскаялся, но от наказания это его не спасет

      Не верю я в такое раскаяние. И большая благодарность сотрудникам ФСБ. Раз уж СМЕРША нет, то только на них и надеда.
      1. -sa- Ранг пользователя
        -sa-
        +1
        Сегодня, 15:16
        Обвинение только не справедливое.я бы ему кроме терроризма присудил гос.измену и геноцид жителей рф.так как западом сейчас ведется геноцид народа России и он был в этом соучастник
    4. frruc Ранг пользователя
      frruc
      +2
      Сегодня, 14:12
      .....при обыске у задержанного были обнаружены бутылки с зажигательной смесью, мобильные устройства с перепиской с кураторами на Украине

      Похоже с доказательной базой все в порядке и суд не заставит себя долго ждать.
      1. faridg7 Ранг пользователя
        faridg7
        +1
        Сегодня, 14:32
        Однако его бы по законам военного времени за бруствер вывести, ан нет- у нас нельзя
    5. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      +2
      Сегодня, 14:34
      сколько же долбоящеров вокруг...
    6. bbb
      bbb
      0
      Сегодня, 15:02
      Ебанько какой-нибудь.

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