В Киеве начал проседать тоннель еще на одном участке метро

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В Киеве начал проседать тоннель еще на одном участке метро

В киевском метро зафиксировано проседание тоннелей еще на одном участке синей ветки - между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко". Об этом сообщил заместитель мэра украинской столицы Николай Поворозник.

По словам украинского чиновника, на этом участке тоннелей предстоит проведение ремонтных работ, а на время вынужденного простоя одного из тоннелей по второму планируется запустить челночное движение.



В начале декабря уходящего года киевские городские власти из-за угрозы обрушения вследствие затопления были вынуждены закрыть как минимум на полгода шесть станций синей ветки - от станции "Лыбедская" до станции "Теремки". Впоследствии над одним из тоннелей было отмечено проседание дорожного покрытия и грунта.

При этом, за десять лет, прошедшие после госпереворота 2014 года в Киеве не было построено ни одной новой станцией метро, а уже имеющиеся в той или иной степени значительно обветшали и пришли в негодность из-за ненадлежащего обслуживания.

Помимо проблем с метрополитеном, в Киеве также обозначены проблемы с коммуникациями - около 70% сетей, в частности труб теплоснабжения и поставки горячей воды, находятся в аварийном состоянии. Вследствие этого в ближайшее время практически в любом месте могут произойти прорывы вентилей или труб. Всего из двух тысяч километров киевских сетей 80% в настоящее время уже отработали срок, превышающий допустимое время эксплуатации и могут прийти в негодность практически в любой момент.
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    22 комментария
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    1. Оби Ван Кеноби Ранг пользователя
      Оби Ван Кеноби
      +12
      Сегодня, 14:12
      Ну поздравляю!
      Могут еще на майдане поскакать. Может все само-собой отремонтируется.
      Ну или всех рабочих на войну отправить. Вообще отлично будет.
      Дебилы, блин.
      1. Forcecom Ранг пользователя
        Forcecom
        +7
        Сегодня, 14:19
        скорее окончательно провалиться - если хорошо поскакать сверху\
        1. LIONnvrsk Ранг пользователя
          LIONnvrsk
          +2
          Сегодня, 14:37
          на этом участке тоннелей предстоит проведение ремонтных работ,

          Тю, а зачем скакуасам деньги вкладывать? Наоборот, на этом зарабатывать нужно- пускать за деньги рыбаков сомов в затопленном метро ловить. yes
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        0
        Сегодня, 14:30
        Не знаю кто это сказал, но некоторые приписывают эти слова нынешнему мэру города на Днепре:
        "Вы строили, строили, а мы пришли и всё расстроили". fellow

        Всё таки правы были медики, которые предупреждали о том, что интенсивное увлечение боксом может привести к этим fool последствиям.
      3. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +2
        Сегодня, 14:35
        ПРИДУТ РУССКИЕ И (КАК В ЧЕХИИ) ОТРЕМОНТИРУЮТ.
      4. Комментарий был удален.
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +1
      Сегодня, 14:15
      Всего из двух тысяч километров киевских сетей 80% в настоящее время уже отработали срок, превышающий допустимое время эксплуатации и могут прийти в негодность практически в любой моме
      нт.
      Понадеялись, что в советское время строили. А что? "Хрущевки" тоже на 20 лет рассчитаны были, а они стоят и стоят. Ну, как тут "ремонтные" деньги не прикарманить!
    3. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +3
      Сегодня, 14:16
      Ну вот, уже даже сам Тарас Шевченко против кастрюлей. Дожили.))
    4. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +6
      Сегодня, 14:18
      Метрополитен Киева подключился к проекту " десовєтизація" good
    5. HAM Ранг пользователя
      HAM
      0
      Сегодня, 14:19
      Тоннель "устал",наверное........
    6. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +4
      Сегодня, 14:20
      Ну закроют ещё часть метро . Делов то . Не самим же восстанавливать .
    7. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +1
      Сегодня, 14:27
      скоро этих ремонтеров на фронт кинут..нехрен всякой ерундой заниматься good
    8. dimy44 Ранг пользователя
      dimy44
      +4
      Сегодня, 14:28
      Скорее всего, средства выделялись и осваивались. Только работы велись по принципу "трещину дешевле замазать, чем устранять причину ее появления". В итоге - клятые коммунисты хреново построили)
    9. faridg7 Ранг пользователя
      faridg7
      +1
      Сегодня, 14:28
      Ага, значит они пролюбили, а восстанавливать нам?
    10. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +2
      Сегодня, 14:29
      Не хочет киевская земля держать католикив, нацистов, евреев и турецких ставленников.
      Не надо было им Лавру трогать.
    11. RuAbel Ранг пользователя
      RuAbel
      +1
      Сегодня, 14:31
      Вентили прорвутся и волны стремительным домкратом обрушатся на киевские мостовые?
    12. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      +3
      Сегодня, 14:33
      Главное быть свободными, а точные инженерные науки и достижения СССР - это все от диктатуры Кремля.
    13. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +2
      Сегодня, 14:33
      А им пофигу, чай не своё же, це кляты москали понастроили а великоукрам не по чину москальское ремонтировать. Разогнать всё их население по сёлам, пускай из палок и глины мазанки вояют, це предел их возможностей на данном этапе развития.
      1. 30 вис Ранг пользователя
        30 вис
        0
        Сегодня, 16:16
        Цитата: evgen1221
        це кляты москали понастроили а великоукрам не по чину москальское ремонтировать. Разогнать всё их население по сёлам, пускай из палок и глины мазанки вояют,

        Вот , вот , а в остатках метро будут свиней разводить , всякие шампиньоны и вешенки выращивать на свином навозе .. Цыбулю та часник(чеснок) ростить .. Это их судьба ныне ..
    14. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 15:03
      за десять лет, прошедшие после госпереворота 2014 года в Киеве не было построено ни одной новой станцией метро,

      Не даром Кличко бился на Майдане, головой об огнетушитель.Это кого надо деньги
    15. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +2
      Сегодня, 15:11
      А не надо было, тов. Паровозник, "Петровку" в "Почайну" переименовывать...
      Кстати, именно в р. Почайне, а не в Днепре Владимир Русь крестил.
      Ну... если кто не знал. )
    16. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 15:28
      Ну прям как в вэнеции только в метро, можно на гондолах плавать, це гейропа!
    17. Oldi Ранг пользователя
      Oldi
      +2
      Сегодня, 15:48
      Москали понастроили, а украинцу мучайся теперь!

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