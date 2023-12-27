В Киеве начал проседать тоннель еще на одном участке метро
В киевском метро зафиксировано проседание тоннелей еще на одном участке синей ветки - между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко". Об этом сообщил заместитель мэра украинской столицы Николай Поворозник.
По словам украинского чиновника, на этом участке тоннелей предстоит проведение ремонтных работ, а на время вынужденного простоя одного из тоннелей по второму планируется запустить челночное движение.
В начале декабря уходящего года киевские городские власти из-за угрозы обрушения вследствие затопления были вынуждены закрыть как минимум на полгода шесть станций синей ветки - от станции "Лыбедская" до станции "Теремки". Впоследствии над одним из тоннелей было отмечено проседание дорожного покрытия и грунта.
При этом, за десять лет, прошедшие после госпереворота 2014 года в Киеве не было построено ни одной новой станцией метро, а уже имеющиеся в той или иной степени значительно обветшали и пришли в негодность из-за ненадлежащего обслуживания.
Помимо проблем с метрополитеном, в Киеве также обозначены проблемы с коммуникациями - около 70% сетей, в частности труб теплоснабжения и поставки горячей воды, находятся в аварийном состоянии. Вследствие этого в ближайшее время практически в любом месте могут произойти прорывы вентилей или труб. Всего из двух тысяч километров киевских сетей 80% в настоящее время уже отработали срок, превышающий допустимое время эксплуатации и могут прийти в негодность практически в любой момент.
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