Физические и моральные испытания: американские морпехи из Сан-Диего и Пэррис-Айленд рассказали, где сложнее проходить подготовку
Среди морских пехотинцев нередко ведутся споры о том, кому приходилось хуже в учебном лагере: новобранцам на Пэррис-Айленд или новобранцам в Сан-Диего.
Чтобы понять, о чем идет речь, журналист издания Task & Purpose Петти Неиберг взяла интервью у нескольких американских военных, проходивших подготовку в вышеупомянутых учебных лагерях.
Автор статьи уточняет, что новобранцев с Западного побережья США обычно отправляют в Сан-Диего, в то время, как будущих «морских котиков» с Восточного побережья распределяют в Пэррис-Айленд. При этом курс подготовки в обоих лагерях длится 13 недель.
- говорит Кайли Хэтэуэй, у которой был уникальный опыт подготовки в обоих тренировочных лагерях.
С ней согласился 37-летний оператор тяжелой техники в Корпусе морской пехоты Такер Джентри. С его слов, удаленность острова Пэррис заставляет новобранцев чувствовать, что инструкторам по строевой подготовке может сойти с рук все, включая грубое поведение и словесные насмешки.
- заявил морской пехотинец, проходивший службу в Пэррис-Айленд.
В то же время Джентри выразил мнение, что нечто подобное может происходить и в Сан-Диего, но это скорее редкие случаи, чем закономерность.
Как пишет автор материала, финальным экзаменом на обеих базах является Crucible - 54-часовое выездное мероприятие, наполненное испытаниями на истощение, голод и физическую выносливость. При этом с ее слов, условия на Пэррис-Айленд и Сан-Диего схожи, но не идентичны.
На обеих базах Crucible завершается девятимильным марш-броском, который начинается посреди ночи. Количество снаряжения, которое берут с собой новобранцы, зависит от сезона. Зимой их рюкзаки могут весить до 75 фунтов (34 кг). При этом для новобранцев из Сан-Диего поход включает в себя восхождение на 700-футовый (примерно 213 метров) холм с крутым уклоном, известный как «Жнец».
- рассказал мастер-сержант Лаэль Роквелл.
В то же время, Такер Джентри рассказал об одном нюансе в Пэррис-Айленд, которого нет в Сан-Диего. С его слов, для новобранцев с Пэррис-Айленд чем холоднее, тем лучше.
- заявил военный.
Кроме того, он добавил, что помимо песчаных блох, в Пэррис-Айленд есть еще один неприятный нюанс. Инструкторы по строевой подготовке заставляли новобранцев тренироваться в ямах. В итоге, в течение нескольких минут или даже секунд последние покрывались коркой песка.
- пояснил Джентри.
Наконец, в материале говорится, что неважно в Пэррис-Айленд и с питанием.
37-летняя Кейт Мэннион, офицер военной полиции Корпуса морской пехоты, отправилась в учебный лагерь в марте 2008 года, когда Пэррис-Айленд был единственным вариантом для женщин-новобранцев морской пехоты. По ее словам, новобранцы питаются там от ужина к ужину. По выходным подавали гамбургеры и хот-доги.
- рассказала Мэннион.
В то же время, несмотря на утверждения девушки-офицера военной полиции о том, что так называемым «голливудским морским пехотинцам» из Сан-Диего было легче из-за хорошей погоды в Калифорнии, Рокуэлл уверен, что эти два тренировочных лагеря оба крайне тяжелые для новобранцев, просто разные.
- подытожил собеседник журналистки.
Стоит отметить, что статья вызвала немалый интерес и активные обсуждения, особенно у тех читателей, кто служил в морской пехоте.
- написал в своем комментарии пользователь Phil Sutherland.
- считает читатель под ником Anthony Hayes.
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