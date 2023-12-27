Физические и моральные испытания: американские морпехи из Сан-Диего и Пэррис-Айленд рассказали, где сложнее проходить подготовку

14
Физические и моральные испытания: американские морпехи из Сан-Диего и Пэррис-Айленд рассказали, где сложнее проходить подготовку

Среди морских пехотинцев нередко ведутся споры о том, кому приходилось хуже в учебном лагере: новобранцам на Пэррис-Айленд или новобранцам в Сан-Диего.

Чтобы понять, о чем идет речь, журналист издания Task & Purpose Петти Неиберг взяла интервью у нескольких американских военных, проходивших подготовку в вышеупомянутых учебных лагерях.



Автор статьи уточняет, что новобранцев с Западного побережья США обычно отправляют в Сан-Диего, в то время, как будущих «морских котиков» с Восточного побережья распределяют в Пэррис-Айленд. При этом курс подготовки в обоих лагерях длится 13 недель.

Я чувствую, что Сан-Диего больше испытывает тебя физически, в то время как Пэррис-Айленд пытается надломить тебя морально

- говорит Кайли Хэтэуэй, у которой был уникальный опыт подготовки в обоих тренировочных лагерях.

С ней согласился 37-летний оператор тяжелой техники в Корпусе морской пехоты Такер Джентри. С его слов, удаленность острова Пэррис заставляет новобранцев чувствовать, что инструкторам по строевой подготовке может сойти с рук все, включая грубое поведение и словесные насмешки.

Однажды ночью сержанты-строевики опрокинули мусорное ведро и заставили новобранца есть из него и визжать, как свинья

- заявил морской пехотинец, проходивший службу в Пэррис-Айленд.

В то же время Джентри выразил мнение, что нечто подобное может происходить и в Сан-Диего, но это скорее редкие случаи, чем закономерность.

Как пишет автор материала, финальным экзаменом на обеих базах является Crucible - 54-часовое выездное мероприятие, наполненное испытаниями на истощение, голод и физическую выносливость. При этом с ее слов, условия на Пэррис-Айленд и Сан-Диего схожи, но не идентичны.

На обеих базах Crucible завершается девятимильным марш-броском, который начинается посреди ночи. Количество снаряжения, которое берут с собой новобранцы, зависит от сезона. Зимой их рюкзаки могут весить до 75 фунтов (34 кг). При этом для новобранцев из Сан-Диего поход включает в себя восхождение на 700-футовый (примерно 213 метров) холм с крутым уклоном, известный как «Жнец».

Ты все время только и делаешь, что идешь, идешь, идешь. Это очень физически и эмоционально сложно, а потом у тебя во взводе есть ребята, которые не могут нести свое снаряжение. Помню, в одном походе я нес сразу две винтовки. Один из новобранцев выпал, поэтому я схватил его снаряжение и нес его за него

- рассказал мастер-сержант Лаэль Роквелл.

В то же время, Такер Джентри рассказал об одном нюансе в Пэррис-Айленд, которого нет в Сан-Диего. С его слов, для новобранцев с Пэррис-Айленд чем холоднее, тем лучше.

Если бы я мог дать кому-нибудь совет, я бы посоветовал им отправиться туда зимой. Я не помню, чтобы в феврале там было много песчаных блох. Они очень плохие. Это ужасно

- заявил военный.

Кроме того, он добавил, что помимо песчаных блох, в Пэррис-Айленд есть еще один неприятный нюанс. Инструкторы по строевой подготовке заставляли новобранцев тренироваться в ямах. В итоге, в течение нескольких минут или даже секунд последние покрывались коркой песка.

Если ты еще не вспотел, то будешь потеть, а потом, поскольку ты находишься в песчаной яме, ты покрываешься песком, который прилипает к тебе. Ты выходишь оттуда, похожий на сахарное печенье

- пояснил Джентри.

Наконец, в материале говорится, что неважно в Пэррис-Айленд и с питанием.

37-летняя Кейт Мэннион, офицер военной полиции Корпуса морской пехоты, отправилась в учебный лагерь в марте 2008 года, когда Пэррис-Айленд был единственным вариантом для женщин-новобранцев морской пехоты. По ее словам, новобранцы питаются там от ужина к ужину. По выходным подавали гамбургеры и хот-доги.

Так мы основали наш календарь. Мы знали, что это была суббота

- рассказала Мэннион.

В то же время, несмотря на утверждения девушки-офицера военной полиции о том, что так называемым «голливудским морским пехотинцам» из Сан-Диего было легче из-за хорошей погоды в Калифорнии, Рокуэлл уверен, что эти два тренировочных лагеря оба крайне тяжелые для новобранцев, просто разные.

Если бы тебя высадили в пустыне, и ты должен был выжить, или если бы тебя высадили где-нибудь в аляскинской тундре, чтобы выжить, было бы трудно в любом случае, но это просто разные вещи

- подытожил собеседник журналистки.

Стоит отметить, что статья вызвала немалый интерес и активные обсуждения, особенно у тех читателей, кто служил в морской пехоте.

В 1964 году я отправился в учебный лагерь на Пэррис-Айленд. Иметь дело с песчаными блохами было неприятно. Однако, будучи инспектором в Сан-Диего в 1974-77 годах, мне пришлось преодолевать гору Матер от хребта Эдсон до Сан-Онофре для прохождения пехотной части обучения, и это было намного сложнее, чем все, с чем я сталкивался в Пэррис-Айленд

- написал в своем комментарии пользователь Phil Sutherland.

Я побывал на Пэррис-Айленде в 1988 году и в Сан-Диего в 1995 году. Нет никаких сравнений между этими двумя лагерями. У них нет ничего общего. Хотя я искренне уважаю всех из Сан-Диего, морские пехотинцы Пэррис-Айленда совсем из другого теста

- считает читатель под ником Anthony Hayes.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    14 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +2
      Сегодня, 18:37
      Если сложно-не служите-вас же не насильно-погнали
      1. курвиметр Ранг пользователя
        курвиметр
        -2
        Сегодня, 19:20
        Причем тут "... сложно- несложно, служите -- неслужите..." Люди делятся впечатлениями.
        1. костя1 Ранг пользователя
          костя1
          -1
          Сегодня, 19:44
          Пусть между собой делятся-нам их сопли-по барабану
    2. михаилл Ранг пользователя
      михаилл
      +5
      Сегодня, 18:56
      -Откуда ты, солдат?
      — Из Техаса, сэр!
      — Из Техаса призывают только быков и гомосексуалистов. Рогов у тебя нет — так что выбор у тебя невелик.(сержант Хартман, «Цельнометаллическая оболочка»)
      1. котик-русич Ранг пользователя
        котик-русич
        -1
        Сегодня, 21:02
        Цитата: михаилл
        -Откуда ты, солдат?
        — Из Техаса, сэр!
        — Из Техаса призывают только быков и гомосексуалистов. Рогов у тебя нет — так что выбор у тебя невелик.
        -- Зато у меня есть "копыта" и удар силой 2000 фунтов fellow .Сэр, может хотите проверить на себе ?...
        -- belay
        wassat
    3. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 19:02
      Нам что,их жалеть?Че они развылись как бабы на поминках?Или там вообще мужики только в фильмах Голливуда остались?
    4. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      +2
      Сегодня, 19:09
      А советские сержантские учебки веселее?
      1. Алексей Кошкаров Ранг пользователя
        Алексей Кошкаров
        0
        Сегодня, 22:05
        Вспоминаю учебку в Коврове . Амерканкие морпехи в своей учебке , как дети в садике
    5. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      0
      Сегодня, 19:10
      Море пафоса и голливуда. Везде есть головорезы, авантюристы и воины, для которых война смысл жизни и учатся они на практике, а пурга с котиками это чистой воды рекламный бред.
    6. Вежливый Лось Ранг пользователя
      Вежливый Лось
      +1
      Сегодня, 19:14
      Навеяло мне статьей один анекдот, на тему: "Кому сложней служилось"
      Сидят в баре 3 американских пенсионера: Отставной полицейский, отставной пожарный и бывший врач скорой помощи и вспоминают у кого была сложнее служба. Отставной полицейский говорит:
      - В 94-м, как сейчас помню, к нам в штат завалила банда из Техаса. Вооружены до зубов. Заложников взяли. Ну, мы их блокировали в заброшенном ангаре и трое суток не могли взять. Ну а на третий день мне надоело, я зарядил 2 кольта и ворвался к ним, как снег на голову. Перестрелял всех, но и несколько гражданских зацепил. Меня за это и отправили в отставку.
      Отставной пожарный рассказывает:
      - В 95-м был большой пожар у нас в городе. Загорелось общежитие швейной фабрики. Так бабы голые из окон выбрасывались, а мы их одеялами ловили. Но поймали не всех. За это меня в отставку и ушли.
      Ну и доктор свою историю рассказывает:
      - В 98-м вызывают нас в отель "Хилтон". Постоялец - миллионер у них умер. Скандал намечался жуткий. Приезжаем, заходим в номер. Смотрю лежит тело под простыней. Перегаром в номере воняет - просто жуть. Но самое главное - у покойного конкретный такой "стояк" (эрекция), а в холле репортеров человек сто. Ну не выносить же его в таком виде. Я беру швабру и со всей силы ему этот "стояк" и сбиваю. Вот меня после этого на пенсию и выперли.
      - Беспредел какой-то. А за что конкретно-то?
      - Да номером ошиблись...
    7. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +1
      Сегодня, 19:30
      Один раз пришлось выпивать с десантурой в''полях'' на день ВДВ . Я то понятно не отсвечивал, пил и помалкивал . А вот разговоры слушать было интересно .первая фаза - условно за ВДВ, вторая - текущие дела и бабы, а вот третья сишьно напоминала тему статьи - с учётом географии конечно и отечественной специфики .
    8. Neo-9947 Ранг пользователя
      Neo-9947
      -1
      Сегодня, 20:01
      Ну, и зачем оно здесь?
      Лучше обсудить, где лучше служилось в ВДВ или в Морпехах. А может в Стройбате, где головорезы такие, что даже оружие боятся выдавать.
      1. nepunamemuk Ранг пользователя
        nepunamemuk
        +1
        Сегодня, 20:21
        Цитата: Neo-9947
        Ну, и зачем оно здесь?
        Лучше обсудить, где лучше служилось в ВДВ или в Морпехах. А может в Стройбате, где головорезы такие, что даже оружие боятся выдавать.

        а зачем нам оружие?
        у нас и без него не все до дембеля дошли
        троих коммисовали
        двоих...
        нда только двоих am
    9. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      0
      Сегодня, 20:09
      Если абстрагироваться от того, что новость про ихние спецучебки, то получается все на планете +/ - похожие.
      В Советской Армии (я про срочную службу) где то деды над молодыми издевались, где то сержанты над рядовыми, где то деды своё масло отдавали молодым, которые первые дни ждали, что это такая подлянка, про которую им никто раньше не рассказывал.
      А где то был Устав. И сержант матом не ругался. Но тяжело было. Как тогда казалось.
      Жить вообще тяжело. )

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»