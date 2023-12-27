Физические и моральные испытания: американские морпехи из Сан-Диего и Пэррис-Айленд рассказали, где сложнее проходить подготовку

Я чувствую, что Сан-Диего больше испытывает тебя физически, в то время как Пэррис-Айленд пытается надломить тебя морально

Однажды ночью сержанты-строевики опрокинули мусорное ведро и заставили новобранца есть из него и визжать, как свинья

Ты все время только и делаешь, что идешь, идешь, идешь. Это очень физически и эмоционально сложно, а потом у тебя во взводе есть ребята, которые не могут нести свое снаряжение. Помню, в одном походе я нес сразу две винтовки. Один из новобранцев выпал, поэтому я схватил его снаряжение и нес его за него

Если бы я мог дать кому-нибудь совет, я бы посоветовал им отправиться туда зимой. Я не помню, чтобы в феврале там было много песчаных блох. Они очень плохие. Это ужасно

Если ты еще не вспотел, то будешь потеть, а потом, поскольку ты находишься в песчаной яме, ты покрываешься песком, который прилипает к тебе. Ты выходишь оттуда, похожий на сахарное печенье

Так мы основали наш календарь. Мы знали, что это была суббота

Если бы тебя высадили в пустыне, и ты должен был выжить, или если бы тебя высадили где-нибудь в аляскинской тундре, чтобы выжить, было бы трудно в любом случае, но это просто разные вещи

В 1964 году я отправился в учебный лагерь на Пэррис-Айленд. Иметь дело с песчаными блохами было неприятно. Однако, будучи инспектором в Сан-Диего в 1974-77 годах, мне пришлось преодолевать гору Матер от хребта Эдсон до Сан-Онофре для прохождения пехотной части обучения, и это было намного сложнее, чем все, с чем я сталкивался в Пэррис-Айленд

Я побывал на Пэррис-Айленде в 1988 году и в Сан-Диего в 1995 году. Нет никаких сравнений между этими двумя лагерями. У них нет ничего общего. Хотя я искренне уважаю всех из Сан-Диего, морские пехотинцы Пэррис-Айленда совсем из другого теста

Среди морских пехотинцев нередко ведутся споры о том, кому приходилось хуже в учебном лагере: новобранцам на Пэррис-Айленд или новобранцам в Сан-Диего.Чтобы понять, о чем идет речь, журналист издания Task & Purpose Петти Неиберг взяла интервью у нескольких американских военных, проходивших подготовку в вышеупомянутых учебных лагерях.Автор статьи уточняет, что новобранцев с Западного побережья США обычно отправляют в Сан-Диего, в то время, как будущих «морских котиков» с Восточного побережья распределяют в Пэррис-Айленд. При этом курс подготовки в обоих лагерях длится 13 недель.- говорит Кайли Хэтэуэй, у которой был уникальный опыт подготовки в обоих тренировочных лагерях.С ней согласился 37-летний оператор тяжелой техники в Корпусе морской пехоты Такер Джентри. С его слов, удаленность острова Пэррис заставляет новобранцев чувствовать, что инструкторам по строевой подготовке может сойти с рук все, включая грубое поведение и словесные насмешки.- заявил морской пехотинец, проходивший службу в Пэррис-Айленд.В то же время Джентри выразил мнение, что нечто подобное может происходить и в Сан-Диего, но это скорее редкие случаи, чем закономерность.Как пишет автор материала, финальным экзаменом на обеих базах является Crucible - 54-часовое выездное мероприятие, наполненное испытаниями на истощение, голод и физическую выносливость. При этом с ее слов, условия на Пэррис-Айленд и Сан-Диего схожи, но не идентичны.На обеих базах Crucible завершается девятимильным марш-броском, который начинается посреди ночи. Количество снаряжения, которое берут с собой новобранцы, зависит от сезона. Зимой их рюкзаки могут весить до 75 фунтов (34 кг). При этом для новобранцев из Сан-Диего поход включает в себя восхождение на 700-футовый (примерно 213 метров) холм с крутым уклоном, известный как «Жнец».- рассказал мастер-сержант Лаэль Роквелл.В то же время, Такер Джентри рассказал об одном нюансе в Пэррис-Айленд, которого нет в Сан-Диего. С его слов, для новобранцев с Пэррис-Айленд чем холоднее, тем лучше.- заявил военный.Кроме того, он добавил, что помимо песчаных блох, в Пэррис-Айленд есть еще один неприятный нюанс. Инструкторы по строевой подготовке заставляли новобранцев тренироваться в ямах. В итоге, в течение нескольких минут или даже секунд последние покрывались коркой песка.- пояснил Джентри.Наконец, в материале говорится, что неважно в Пэррис-Айленд и с питанием.37-летняя Кейт Мэннион, офицер военной полиции Корпуса морской пехоты, отправилась в учебный лагерь в марте 2008 года, когда Пэррис-Айленд был единственным вариантом для женщин-новобранцев морской пехоты. По ее словам, новобранцы питаются там от ужина к ужину. По выходным подавали гамбургеры и хот-доги.- рассказала Мэннион.В то же время, несмотря на утверждения девушки-офицера военной полиции о том, что так называемым «голливудским морским пехотинцам» из Сан-Диего было легче из-за хорошей погоды в Калифорнии, Рокуэлл уверен, что эти два тренировочных лагеря оба крайне тяжелые для новобранцев, просто разные.- подытожил собеседник журналистки.Стоит отметить, что статья вызвала немалый интерес и активные обсуждения, особенно у тех читателей, кто служил в морской пехоте.- написал в своем комментарии пользователь Phil Sutherland.- считает читатель под ником Anthony Hayes.