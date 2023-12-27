«Поменять ход спецоперации это не сможет»: пресс-секретарь президента РФ прокомментировал возможность выделения ЕС денег Украине
Выделение странами Евросоюза финансового транша для Украины, даже если оно и произойдет, не окажет существенного влияния на боевые действия. Такую мысль озвучил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.
По утверждению представителя Кремля, Россия продолжает специальную военную операцию. Главное в спецоперации – добиться тех целей, которые были изначально перед ней поставлены и затем озвучены президентом России. Владимир Путин, напомним, во время Прямой линии с журналистами подчеркнул, что цели спецоперации остаются неизменными.
- заметил пресс-секретарь главы государства, комментируя возможную помощь Евросоюза.
Ранее Венгрия блокировала очередной крупный финансовый транш для киевского режима. Но власти Евросоюза изучают возможность принятия решения по оказанию финансовой помощи Украине, не заручаясь при этом консенсусом всех участников сообщества. То есть, они готовы рисковать единством ЕС, только бы протащить пакет финансовой помощи Украине.
Песков отметил, что выделение Украине крупных сумм из средств Евросоюза в конечном итоге несет вред экономике самих европейских государств. В Европе население начинает жить хуже, европейская промышленность ослабляется – и антироссийскими санкциями, и постоянной необходимостью осуществлять финансовые вливания в «бездонную бочку» украинского конфликта. Именно такой вывод можно сделать, наблюдая за происходящими событиями.
- kremlin.ru
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