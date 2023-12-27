Российский суд дал внушительный срок лишения свободы собиравшему сведения для украинских спецслужб жителю Ростовской области

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Российский суд дал внушительный срок лишения свободы собиравшему сведения для украинских спецслужб жителю Ростовской области

Житель Ростовской области приговорен к длительному сроку лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за государственную измену. Соответствующее решение принял Краснодарский краевой суд, в котором рассматривалось уголовное дело в отношении предателя Родины.

Мужчина занимался сбором сведений о российском военном аэродроме в Краснодарском крае и размещенной на нем военной технике. Эти данные он затем передавал военнослужащему вооруженных сил Украины.



Когда российские органы безопасности смогли выявить предателя, он был задержан, арестован и после проведенного следствия предстал перед судом. Жителю Ростовской области дали 12 лет лишения свободы по статье 275 Уголовного кодекса РФ за государственную измену. Кроме того, мужчине назначили еще и 1 год ограничения свободы.

Каждый подобный предатель Родины должен понимать, что рано или поздно его действия станут известны органам безопасности. После этого у него не просто начнутся проблемы с правосудием, а он получит длительный срок лишения свободы, и 12 лет колонии строгого режима – еще не предел по подобным статьям Уголовного кодекса РФ.

Тем не менее, следует учитывать, что вражеских пособников в нашей стране много, и это далеко не всегда перебравшиеся в Россию с Украины ее граждане (или бывшие граждане), но и, к сожалению, многие россияне с низкой социальной и гражданской ответственностью. Некоторые из них встают на путь предательства из «идейных» соображений, будучи сторонниками прозападной оппозиции или неонацистов, другие оказываются падкими на лёгкие деньги людьми. Но и тех, и тех ждет неминуемое наказание.
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    12 комментариев
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    1. alexandreII Ранг пользователя
      alexandreII
      +10
      Сегодня, 15:03
      И это внушительный срок?.. Издеваетесь?За изнасилование больше дают,а здесь вообще должен быть срок не менее 25 лет строгача из них не менее 5 лет крытой тюрьмы
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 15:18
        Цитата: alexandreII
        И это внушительный срок?.. Издеваетесь?

        "- Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!" (с)

        Издеваюсь... Над ним. Так же, как он над правосудием и элементарной справедливостью.
        1. frruc Ранг пользователя
          frruc
          0
          Сегодня, 16:15
          Отправить этого оборотня туда, откуда не возвращаются, 12 лет слишком мягкий приговор.
      2. Обычный Ранг пользователя
        Обычный
        +1
        Сегодня, 15:39
        Так у него и так все сломано теперь .даже когда выйдет, статья никуда не денется - госизмена. Это финиш. Ну и во-вторых, 12 лет немалый срок для болезней и несчастных случаев.
    2. -sa- Ранг пользователя
      -sa-
      +4
      Сегодня, 15:05
      12 лет за гос.измену как то не очень внушительно
    3. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      +3
      Сегодня, 15:07
      Во времена другой цивилизации, таким давали высшую меру, и это было логично. request
      1. Светлан Ранг пользователя
        Светлан
        0
        Сегодня, 15:22
        «дают» то, что прописано в талмудах. И если там за госизмену, прописано 12 лет, то вышку дать не имеют право.
        Законодатели должны поменять либеральные законы и лишь тогда предательских деяний станет меньше.
    4. Reindeer Ранг пользователя
      Reindeer
      +2
      Сегодня, 15:15
      Ну, крики "это не срок а фигня, вот при Сталине...." - это не от большого ума, конечно; а по мне - вполне наказание. Присел человек на 12 лет; пусть сидит, думает. Полагаю, что особо секретных сведений он все равно не смог бы получить.
    5. 23ronin Ранг пользователя
      23ronin
      +1
      Сегодня, 15:32
      Идёт война, по всем направлениям. СВО-это для телевизора. Реально нужен СМЕРШ, чётко направленная и заточенная под поимку предателей организация.
      1. Аль Манах Ранг пользователя
        Аль Манах
        0
        Сегодня, 15:42
        Учитывая их количество, либо патронов не хватит, либо стволы поплавятся...
        1. APASUS Ранг пользователя
          APASUS
          0
          Сегодня, 16:07
          Цитата: Аль Манах
          Учитывая их количество, либо патронов не хватит, либо стволы поплавятся...

          В Сибири леса валить на 20 лет хватит .Можно канал рыть .Работы по восстановлению Донбасса лет на 20-30
          А так посмотреть , кто то должен все это разминировать ?
    6. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 16:06
      РАССТРЕЛИВАТЬ ТАКИХ КОГДА НАЧНУТ?Речь идёт уже о многих десятках случаев!Нужна жестокость в борьбе с такими иудами!

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