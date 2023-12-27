Российский суд дал внушительный срок лишения свободы собиравшему сведения для украинских спецслужб жителю Ростовской области

Житель Ростовской области приговорен к длительному сроку лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за государственную измену. Соответствующее решение принял Краснодарский краевой суд, в котором рассматривалось уголовное дело в отношении предателя Родины.Мужчина занимался сбором сведений о российском военном аэродроме в Краснодарском крае и размещенной на нем военной технике. Эти данные он затем передавал военнослужащему вооруженных сил Украины.Когда российские органы безопасности смогли выявить предателя, он был задержан, арестован и после проведенного следствия предстал перед судом. Жителю Ростовской области дали 12 лет лишения свободы по статье 275 Уголовного кодекса РФ за государственную измену. Кроме того, мужчине назначили еще и 1 год ограничения свободы.Каждый подобный предатель Родины должен понимать, что рано или поздно его действия станут известны органам безопасности. После этого у него не просто начнутся проблемы с правосудием, а он получит длительный срок лишения свободы, и 12 лет колонии строгого режима – еще не предел по подобным статьям Уголовного кодекса РФ.Тем не менее, следует учитывать, что вражеских пособников в нашей стране много, и это далеко не всегда перебравшиеся в Россию с Украины ее граждане (или бывшие граждане), но и, к сожалению, многие россияне с низкой социальной и гражданской ответственностью. Некоторые из них встают на путь предательства из «идейных» соображений, будучи сторонниками прозападной оппозиции или неонацистов, другие оказываются падкими на лёгкие деньги людьми. Но и тех, и тех ждет неминуемое наказание.