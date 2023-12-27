Американский ОПК готовится к поставке в войска новейшего микроволнового оружия DEFEND

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Американский ОПК готовится к поставке в войска новейшего микроволнового оружия DEFEND

При помощи разработанных компанией Raytheon (RTX) систем силы ВМС и ВВС США посредством направленной энергии будут бороться с беспилотниками потенциального противника и другими угрозами. Работы над данным проектом ведутся в Тусоне (штат Аризона) на основе заключенного на три года контракта между производителем и Военно-морским центром надводных боевых действий, сумма которого составляет 31,3 миллиона долларов.

Об этом сообщает газета The Arizona Daily Star.



Американский ОПК готовится к поставке в войска новейшего микроволнового оружия DEFEND, что расшифровывается как «Передовая программа электромагнитной нейтрализации и поражения направленной энергией». Компания Raytheon занимается проектированием, сборкой и тестированием систем. Их принцип действия заключается в том, что с помощью энергетических разрядов они сжигают электронные компоненты техники противника.

Новые версии мощных микроволновых систем Raytheon являются экономичными и надежными решениями, которые работают со скоростью света, позволяя нашим бойцам защищаться от наиболее быстрых и маневренных угроз

- заявил президент Raytheon по передовым технологиям Колин Уилан.

Предполагается передать прототипы ВМС и ВВС соответственно в 2024 и 2026 годах. Когда это произойдет, тогда и будет понятно, насколько эффективно такое оружие.


Над подобными системами компания Raytheon работает уже около десяти лет. В частности, она создавала противоэлектронную микроволновую систему ПВО повышенной дальности CHIMERA для американских ВВС.
  • RTX, https://en.wikipedia.org/U.S. Navy
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9 комментариев
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  1. A17ttt
    A17ttt
    -9
    Сегодня, 15:09
    Кхе, они только готовятся.

    Вон умельцы из РФ давно уже скрестили ежика (микроволновая печь и радиоприемник). Осталось дело за малым - РЭБ туда установить.
    Тогда можно считать, что вся территория РФ - будет покрыта и частично безопасна. Т.к., что в деревне, что в порту - газа, бензина и т.д. может не быть, но микроволновка обязательно будет.
    1. Бывший солдат Ранг пользователя
      Бывший солдат
      +1
      Сегодня, 15:54
      Вон умельцы из РФ давно уже скрестили ежика (микроволновая печь и радиоприемник). Осталось дело за малым - РЭБ туда установить.
      Тогда можно считать, что вся территория РФ - будет покрыта и частично безопасна. Т.к., что в деревне, что в порту - газа, бензина и т.д. может не быть, но микроволновка обязательно будет.


      Проф. Преображенский сказал бы: "Изъясняйтесь яснее. Так кто на ком стоял?"
  2. Trapp1st Ранг пользователя
    Trapp1st
    +2
    Сегодня, 15:09
    Дураки, когда полно людей, зачем в пустую тратить деньги? Лучше бы недвижимость в Испании скупали и счета в дубаях набивали.
  3. Подкидыш Ранг пользователя
    Подкидыш
    -2
    Сегодня, 15:12
    Вместе с аегисом их флот может создавать реальные бесполетные зоны. Да и не только флот. Завидую
  4. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 15:24
    Новые версии мощных микроволновых систем Raytheon являются экономичными и надежными решениями, которые работают со скоростью света, позволяя нашим бойцам защищаться от наиболее быстрых и маневренных угроз

    Эпическая сила. Вот как можно было использовать ЭМИ...
    А что там с гиперболоидом президента Рейгана? Как будут влиять на микроволновое излучение осадки, аэрозоли, экраны...
    Хочется увидеть это в действии. Но не как ВЯВ, который лишит работоспособности все радиоэлектронные устройства в зоне поражения...
    * * *
    За компьютерную графику - хорошо, за новые физические принципы - неуд.
  5. Бывший солдат Ранг пользователя
    Бывший солдат
    +2
    Сегодня, 15:31
    Микроволновкой большой мощности можно умеренно дистанционно подрывать мины. sad
    Да и возможности квадрокоптеров примерно 10-ти килограммовых ещё не ичерпаны для развития новых технологий на поле боя.
  6. A17ttt
    A17ttt
    -1
    Сегодня, 15:36
    Что такое? Почему минусы?
    Военную (технологическую) тайну раскрыл?
  7. Гнусный скептик Ранг пользователя
    Гнусный скептик
    0
    Сегодня, 15:52
    Когда это произойдет, тогда и будет понятно, насколько эффективно такое оружие.

    Зачем ждать? Это дальнейшее развитие их же PHASER - те же принципы, тот же эффект.
  8. _просто Ранг пользователя
    _просто
    0
    Сегодня, 15:55
    Появится возможность, как кажется, сбивать (вернее выжигать) электронику ракет. В том числе и крупных- стратегических. Помимо техники.
    Их принцип действия заключается в том, что с помощью энергетических разрядов они сжигают электронные компоненты техники противника.

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