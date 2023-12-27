Глава российской Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин был приговорен на Украине к 15 годам лишения свободы. Такое решение вынес один из украинских судов, сообщил офис генерального прокурора Украины.Как утверждается в сообщении, Пушилина осудили за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность». Основанием для обвинения послужило непосредственное участие Пушилина в подготовке и проведении референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к Российской Федерации.Известно, что украинские суды очень любят практику вынесения заочных приговоров в отношении российских граждан, которые находятся вне досягаемости киевского режима, но при этом являются публичными фигурами и демонстрируют свою приверженность российскому патриотизму, поддерживают специальную военную операцию или принимают в ней непосредственное участие.Безусловно, приговор украинского суда безразличен главе российской республики. Он свидетельствует лишь о том, что, не имея иных возможностей, киевский режим прибегает к таким чисто пропагандистским трюкам как осуждение российских государственных деятелей заочно. Тем более, что «территориальной целостности» Украины в том виде, какая существовала до 2014 года, больше нет. И это – непосредственная вина именно прозападного киевского режима, утвердившегося у власти после государственного переворота в том самом 2014 году.Дискриминация русского населения и прозападный курс привели Украину к закономерному итогу – распаду из-за нежелания значительной части ее населения более находиться в составе данного нацистского государства. Референдумы на освобожденных территориях носили всенародный характер и теперь эти территории входят в состав нашей страны.

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