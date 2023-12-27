Украинский суд вынес заочный приговор главе ДНР Денису Пушилину

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Украинский суд вынес заочный приговор главе ДНР Денису Пушилину

Глава российской Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин был приговорен на Украине к 15 годам лишения свободы. Такое решение вынес один из украинских судов, сообщил офис генерального прокурора Украины.

Как утверждается в сообщении, Пушилина осудили за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность». Основанием для обвинения послужило непосредственное участие Пушилина в подготовке и проведении референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к Российской Федерации.



Известно, что украинские суды очень любят практику вынесения заочных приговоров в отношении российских граждан, которые находятся вне досягаемости киевского режима, но при этом являются публичными фигурами и демонстрируют свою приверженность российскому патриотизму, поддерживают специальную военную операцию или принимают в ней непосредственное участие.

Безусловно, приговор украинского суда безразличен главе российской республики. Он свидетельствует лишь о том, что, не имея иных возможностей, киевский режим прибегает к таким чисто пропагандистским трюкам как осуждение российских государственных деятелей заочно. Тем более, что «территориальной целостности» Украины в том виде, какая существовала до 2014 года, больше нет. И это – непосредственная вина именно прозападного киевского режима, утвердившегося у власти после государственного переворота в том самом 2014 году.

Дискриминация русского населения и прозападный курс привели Украину к закономерному итогу – распаду из-за нежелания значительной части ее населения более находиться в составе данного нацистского государства. Референдумы на освобожденных территориях носили всенародный характер и теперь эти территории входят в состав нашей страны.
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    7 комментариев
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    1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 15:15
      "украинские суды очень любят практику вынесения заочных приговоров в отношении российских граждан, которые находятся вне досягаемости киевского режима.."
      Как показала практика... Денису надо быть осторожнее.
      Кива не даст соврать.
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        -1
        Сегодня, 15:38
        Известно, что украинские суды очень любят практику вынесения заочных приговоров в отношении российских граждан, которые находятся вне досягаемости киевского режима,
        начать перечислять тех кто на своей земле был "заказан" ?
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 15:16
      На сам приговор Пушилину конечно наплевать, но как бы эти "отмороженные" его не перевыполнили с помощью очередного террориста...
    3. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 15:25
      Справедливости ради - у нас тоже Буданова заочно арестовали. А повестку ракетчикам для вручения почему-то не передали...

      А серьёзно - не нравится мне как-то эта "заочность". Ни их (в плане терроризма), ни наша (в плане беззубости и от этого смехотворности).
    4. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      +1
      Сегодня, 15:35
      Как в анекдоте : передайте им , что когда меня нет , то они могут даже бить меня )
    5. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      0
      Сегодня, 15:49
      к каким 15 годам..фашисты уже раз 5-ть устраивали покушение на Дениса...он бы явно до суда укропского не доехал...не говоря о тюрьме.
    6. Alex20042004 Ранг пользователя
      Alex20042004
      -1
      Сегодня, 16:02
      Пушилин скоро туда приедет на танке. Попросите никого не разбегаться.

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