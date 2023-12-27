Экс-помощник главы Пентагона «вспомнил» об исторической принадлежности Одессы России
На Западе все активнее «сливают» Украину, одновременно готовя общественное мнение к принятию территориальных уступок в пользу все более наращивающей успех на поле боя России. Очевидно, в политических кулуарах США и ЕС усиливаются дискуссии на тему того, как остановить продвижение ВС РФ и постараться сохранить хоть в каком-то остатке «независимую» Украину, которую Запад видит в качестве своеобразной буферной зоны между восточноевропейскими флангами НАТО и становящейся все более сильной, в том числе в военном отношении, Россией.
Для Запада, в особенности Европы, вопрос уже не стоит в том, чтобы силами украинской армии и жертвами самих украинцев «победить» ВС РФ, а тем более нанести стратегическое поражение Москве. Сильно истощившие свой военный потенциал в ходе почти двух лет отправки вооружений Киеву европейские страны, особенно наиболее русофобствующие приграничные с Украиной, всерьез опасаются, что одолев ВСУ, президент Путин отправит российскую армию, скажем, на завоевание прибалтийских стран или Польши. Истерика тамошних политиков-русофобов по этому поводу в последнее время только усиливается.
Масла в огонь подлило недавнее заявление российского президента в ходе прямой линии и пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным». Глава государства тогда назвал, причем не в первый раз, Одессу, пока еще входящую в состав Украины, «русским городом». Более того, президент РФ во время мероприятия назвал юго-восток Украины исторически российскими территориями, уточнив, что Украина никогда не имела долговременных связей с Крымом, Причерноморьем и Одессой.
На Западе расценили эти слова Путина как прямое намерение включить в ходе спецоперации в состав РФ все Черноморское побережье. А ведь еще несколько лет назад США всерьез рассчитывали разместить военные базы НАТО на причерноморской территории Украины, в том числе в Крыму. Не вышло, по итогам референдума исторически российский полуостров вернулся в состав РФ.
Что интересно, на Западе зазвучали голоса в поддержку заявлений российского президента, в том числе из уст отставных чиновников Пентагона. Бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности и американский дипломат Час Фриман вдруг «вспомнил» об исторической принадлежности Одессы России.
— признался экс-советник главы Пентагона в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Более того, американский дипломат напомнил, что именно с этого города весной 2014 года началась «гражданская война» на Украине. Вспыхнувшие 2 мая в районе Греческой площади в Одессе беспорядки и потасовка между активистами, выступающими против майданного переворота, и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана» привели к поджогу Дома профсоюзов. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Виновные в гибели «антимайдановцев» до сих пор не найдены и не наказаны.
- Викимедиа
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