Экс-помощник главы Пентагона «вспомнил» об исторической принадлежности Одессы России

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Экс-помощник главы Пентагона «вспомнил» об исторической принадлежности Одессы России

На Западе все активнее «сливают» Украину, одновременно готовя общественное мнение к принятию территориальных уступок в пользу все более наращивающей успех на поле боя России. Очевидно, в политических кулуарах США и ЕС усиливаются дискуссии на тему того, как остановить продвижение ВС РФ и постараться сохранить хоть в каком-то остатке «независимую» Украину, которую Запад видит в качестве своеобразной буферной зоны между восточноевропейскими флангами НАТО и становящейся все более сильной, в том числе в военном отношении, Россией.

Для Запада, в особенности Европы, вопрос уже не стоит в том, чтобы силами украинской армии и жертвами самих украинцев «победить» ВС РФ, а тем более нанести стратегическое поражение Москве. Сильно истощившие свой военный потенциал в ходе почти двух лет отправки вооружений Киеву европейские страны, особенно наиболее русофобствующие приграничные с Украиной, всерьез опасаются, что одолев ВСУ, президент Путин отправит российскую армию, скажем, на завоевание прибалтийских стран или Польши. Истерика тамошних политиков-русофобов по этому поводу в последнее время только усиливается.



Масла в огонь подлило недавнее заявление российского президента в ходе прямой линии и пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным». Глава государства тогда назвал, причем не в первый раз, Одессу, пока еще входящую в состав Украины, «русским городом». Более того, президент РФ во время мероприятия назвал юго-восток Украины исторически российскими территориями, уточнив, что Украина никогда не имела долговременных связей с Крымом, Причерноморьем и Одессой.

На Западе расценили эти слова Путина как прямое намерение включить в ходе спецоперации в состав РФ все Черноморское побережье. А ведь еще несколько лет назад США всерьез рассчитывали разместить военные базы НАТО на причерноморской территории Украины, в том числе в Крыму. Не вышло, по итогам референдума исторически российский полуостров вернулся в состав РФ.

Что интересно, на Западе зазвучали голоса в поддержку заявлений российского президента, в том числе из уст отставных чиновников Пентагона. Бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности и американский дипломат Час Фриман вдруг «вспомнил» об исторической принадлежности Одессы России.

Исторически, конечно, Путин прав, что город Одесса был основан русскими и в основном его население состоит из русскоязычных

— признался экс-советник главы Пентагона в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Более того, американский дипломат напомнил, что именно с этого города весной 2014 года началась «гражданская война» на Украине. Вспыхнувшие 2 мая в районе Греческой площади в Одессе беспорядки и потасовка между активистами, выступающими против майданного переворота, и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана» привели к поджогу Дома профсоюзов. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Виновные в гибели «антимайдановцев» до сих пор не найдены и не наказаны.
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8 комментариев
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  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 15:26
    Экс-помощник главы Пентагона «вспомнил» об исторической принадлежности Одессы России

    Если бы он ещё напомнил украинцам, что чужое нужно возвращать, было бы совсем замечательно!!!
  2. ASAD Ранг пользователя
    ASAD
    +1
    Сегодня, 15:26
    Деду 80 лет , и помощником он был в 1993году. Естественно ему уже можно говорить что думает.
    1. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 15:33
      Цитата: ASAD
      Деду 80 лет , и помощником он был год в 1993. Естественно ему уже можно говорить что думает.

      Удивительно верно. Потому что тем на Западе, кто помоложе и у власти, можно посоветовать наоборот - думать, что говорят.
      А они не хотят никак выстраивать зависимость языка от головы.
    2. frruc Ранг пользователя
      frruc
      0
      Сегодня, 16:04
      Очень желаю, чтобы тушки этих "футбольных ультрас" болтались на деревьях по адресу пл. Куликово поле 1. в Одессе.
  3. Wolfskin1993 Ранг пользователя
    Wolfskin1993
    0
    Сегодня, 15:45
    Это понятно. Одесса , ну никак не рАгулячья. А вот на ТВ России пятая колона , типа ваньки трушкина , в программе НТВ с Норкиным , всячески гадят. Когда уже ФСБ начнёт работать?!!!
  4. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 15:50
    Как говорится,не всяко лыко в строку. Они говорят что угодно,но ведь на официальном уровне никто в сша не сказал да и не скажет что они перестают помогать всукам и больше не дадут оружия и боеприпасов!
    1. HAM Ранг пользователя
      HAM
      0
      Сегодня, 16:01
      Так можно и до Аляски с Калифорнией договорится,куда ФБР смотрит??! За более мелкие прегрешения "дела шьют" на"исключительных",а тут явная измена....
  5. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 16:00
    Исторически, конечно, Путин прав, что город Одесса был основан русскими и в основном его население состоит из русскоязычных

    — признался экс-советник главы Пентагона в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    А что кастрюлеголовый клоун по этому поводу думает ?Наверно опять это историческая родина кастрюль

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