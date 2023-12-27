Украинская погранслужба опубликовала кадры использования беспилотного медэвакуатора
Украинская Госпогранслужба опубликовала кадры, на которых можно ознакомиться с возможностями наземного беспилотника, предназначенного для эвакуации и транспортировки раненых.
Представленный украинскими пограничниками беспилотник способен перемещаться по сложной местности и гололедице и выдерживает грузы до 200 килограммов. К тому же, возможна эвакуация сразу двух раненых, используя для этого носилки типа "Аист".
Ранее сообщалось, что российские инженеры представили наземный электрический беспилотный дрон собственной разработки. Аппарат представляет собой вездеходную платформу, способную транспортировать на передовую грузы и может быть использована для эвакуации раненых.
Сухопутный беспилотник "Тоша" ТХ 45СМ оборудован шестью колесами, каждое из которых оснащено независимым электроприводом, что придает машине чрезвычайно высокую проходимость и маневренность, при этом позволяя продолжать движение, даже в случае выхода из строя нескольких колес. Благодаря электродвигателям, дрон практически не производит шума и не виден в тепловизор.
Беспилотник может перевозить до 1000 килограммов, а дальность его действия составляет, в зависимости от мощности и типа установленных аккумуляторов, до 180 км.
Управление платформой осуществляется при помощи пульта по закрытому радиоканалу, однако в случае применения противником систем РЭБ, можно переключиться на режим управления посредством кабеля.
Информация