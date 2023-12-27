Украинская погранслужба опубликовала кадры использования беспилотного медэвакуатора

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Украинская погранслужба опубликовала кадры использования беспилотного медэвакуатора

Украинская Госпогранслужба опубликовала кадры, на которых можно ознакомиться с возможностями наземного беспилотника, предназначенного для эвакуации и транспортировки раненых.

Представленный украинскими пограничниками беспилотник способен перемещаться по сложной местности и гололедице и выдерживает грузы до 200 килограммов. К тому же, возможна эвакуация сразу двух раненых, используя для этого носилки типа "Аист".






Ранее сообщалось, что российские инженеры представили наземный электрический беспилотный дрон собственной разработки. Аппарат представляет собой вездеходную платформу, способную транспортировать на передовую грузы и может быть использована для эвакуации раненых.

Сухопутный беспилотник "Тоша" ТХ 45СМ оборудован шестью колесами, каждое из которых оснащено независимым электроприводом, что придает машине чрезвычайно высокую проходимость и маневренность, при этом позволяя продолжать движение, даже в случае выхода из строя нескольких колес. Благодаря электродвигателям, дрон практически не производит шума и не виден в тепловизор.
Беспилотник может перевозить до 1000 килограммов, а дальность его действия составляет, в зависимости от мощности и типа установленных аккумуляторов, до 180 км.

Управление платформой осуществляется при помощи пульта по закрытому радиоканалу, однако в случае применения противником систем РЭБ, можно переключиться на режим управления посредством кабеля.

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    16 комментариев
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    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      -3
      Сегодня, 15:28
      Украинская погранслужба опубликовала кадры использования беспилотного медэвакуатора
      неправда, всё у них разбито,эл.энергии нет, инфраструктура в хлам...
      1. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
        Лт. запаса ВВС
        0
        Сегодня, 15:34
        эл.энергии нет
        По поводу электроэнергии, энергосистема обеспечивала потребности 45 миллионного населения, сейчас там где то миллионов 20, даже с учётом того что уничтожено, запас прочности приличный остался, к тому же АЭС/ГЭС трогать нельзя, частично энергия идёт из за границы.
        1. Бережливый Ранг пользователя
          Бережливый
          -2
          Сегодня, 15:37
          Там нужно было выносить в ноль всё кроме АЭС!
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      -2
      Сегодня, 15:38
      Идея с эвакуатором хороша а реализация никудышная ибо в таком варианте это быстрая мишень для дрона.
      1. Попуас Ранг пользователя
        Попуас
        -1
        Сегодня, 15:43
        А то что наши сконструировали тележку с РЭБ......три дрона пытались ее атаковать не смогли уничтожить... request .. да что вы имели ввиду...быстрая мишень? recourse
        1. Бережливый Ранг пользователя
          Бережливый
          -3
          Сегодня, 15:47
          Полуас-тут ещё зависит от мастерства операторов дрона многое!
          1. Попуас Ранг пользователя
            Попуас
            +2
            Сегодня, 15:52
            Ага...т.е вы до сих пор думаете,что с той стороны дураки сидят sad ...все чаще убеждаюсь,что возраст мудрости не добавляет.
      2. Роман_ Ранг пользователя
        Роман_
        0
        Сегодня, 15:44
        Дрон не будет добивать раненого (если не украинский) - раненого надо кормить, лечить, эвакуировать - кучу людей и ресурсов тратить. А особенно зимой, пока довезут добавьте сюда переохлаждение и пр. радости зимы.
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 15:47
      Слоган от украинской погранслужбы: "Украинец ,за бесплатно "Тоша "доставит тебя к бандере,а за 20 000$ перед "Тошей" будут открыты все пограничные шлагбаумы.Если 2 × 20000,возможно вручение флага ЕС.Украинец не упусти свой шанс."Работаем круглосуточно ,без выходных.
    4. 1976AG Ранг пользователя
      1976AG
      +2
      Сегодня, 15:48
      Покрутиться на ровном пятачке это одно, а вот движение по пересеченной местности это совсем другое. Учитывая скромные размеры и короткую базу, на нем проблема удержаться во время движения. Тряска будет та еще! Если раненый без сознания, то его просто потеряют по дороге.
    5. Вежливый Лось Ранг пользователя
      Вежливый Лось
      0
      Сегодня, 15:53
      Глядя на первую фотографию к статье, захотелось мне переименовать этот медэвакуатор в "Прокруст"
      1. Бывший солдат Ранг пользователя
        Бывший солдат
        0
        Сегодня, 16:02
        Глядя на первую фотографию к статье, захотелось мне переименовать этот медэвакуатор в "Прокруст"

        Ноги или голову снесет первая же мина.
    6. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 15:58
      Еще бы эта телега шла бы независимо .Подал сигнал она его приняли и пошла на цель ,а с пультом дистанционного управления от игрушки ,да еще раненому ,надо постараться доехать
    7. Бывший солдат Ранг пользователя
      Бывший солдат
      0
      Сегодня, 15:59
      Этой колеснице видимо мины не страшны.
    8. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 16:17
      ознакомиться с возможностями наземного беспилотника, предназначенного для эвакуации и транспортировки раненых

      Я так понимаю, что кто-то должен присматривать за эвакуацией и управлять этой штукой, но всё равно, без фиксации тела и без страховки на случай перевёртыша, как-то стрёмно выглядит.
    9. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      0
      Сегодня, 16:19
      Не знаю как с эвакуацией, хотя в ряде случаев можно применять и так . Но вообще такой платформе можно придумать много применений в сферах транспортировки грузов, наблюдения, минно-взрывного дела .

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