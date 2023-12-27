Спецслужбы киевского режима задержали призывавших «идти на Киев» подростков

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Спецслужбы киевского режима задержали призывавших «идти на Киев» подростков

В Одессе украинскими спецслужбами были задержаны двое несовершеннолетних граждан страны. Подростки призывали жителей областного центра идти к зданию городской администрации, а затем – «идти на Киев», к Верховной Раде.

О подробностях задержания молодых людей сообщают украинские средства массовой информации. Как оказалось, подростки подняли флаг с серпом и молотом Национал-большевистской партии (запрещена в Российской Федерации как экстремистская организация). Они призывали одесситов пойти в магазин, закупить все яйца и идти к администрации города.



Почему украинцы так воюют — потому что они русские. Идёт война между миром духовным и миром теней по Платону

- заявляли молодые люди.

После установления личностей спецслужбы задержали юных противников киевского режима. Теперь им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного 436-1 статьей украинского уголовного кодекса – «изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».

Остается лишь надеяться, что молодых людей не замучают в застенках спецслужб и не дадут им внушительных сроков лишения свободы, но не может не радовать, что на Украине еще остались люди, готовые выступать против действующей власти, и эти люди относятся к молодому поколению, к тем, кто не застал Советский Союз, а родился и сформировался уже в постсоветской Украине.
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    8 комментариев
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    1. Обычный Ранг пользователя
      Обычный
      +5
      Сегодня, 15:35
      Отчаянные мальчишки. Стойкости духа им, хотя, думаю без стойкости они бы и не начинали. Одни, в логове врага выходят по сути как Джордано Бруно на костре ( а все таки она вертится), других в Самаре ФСБ "накрывает". Оксюморон какой-то.
    2. flSergius Ранг пользователя
      flSergius
      +2
      Сегодня, 15:37
      флаг с серпом и молотом Национал-большевистской партии (запрещена в Российской Федерации как экстремистская организация)
      При этом лимоновцы с 2014го воевали за Россию, сейчас воюют и собирают гуманитарку, сделали для защиты прав русских в Прибалтике больше, чем сама РФ. Позор.
      1. Ilya-spb Ранг пользователя
        Ilya-spb
        +1
        Сегодня, 15:40
        Согласен. Лимоновцы умирают за Россию.
    3. Last centurion Ранг пользователя
      Last centurion
      +1
      Сегодня, 15:44
      Молодцы конечно, но в целом такое себе конечно. Лучше бы координаты эшелонов/складов скидывали. А так пострадают просто за идею не дождавшись нужного времени.
      1. Starover_Z Ранг пользователя
        Starover_Z
        +1
        Сегодня, 16:01
        Цитата: Last centurion
        Молодцы конечно, но в целом такое себе конечно. Лучше бы координаты эшелонов/складов скидывали. А так пострадают просто за идею не дождавшись нужного времени.

        Их сейчас запросто могут направить в штрафбат на фронте и будут толкать вперёд, в атаки.
    4. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 15:52
      На войну погонят а том в окопе кто-то "случайно" им в спины выстрелит..
    5. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      +1
      Сегодня, 15:52
      Умирать небратья не хотят и в гестапо не хотят и бунтовать не хотят. В Европу хотят на чужом горбу, отрицая простую вещь, что Европа на чужом горбу и строилась и там таких своих захребетников не считано.
    6. Архивариус Вася Ранг пользователя
      Архивариус Вася
      0
      Сегодня, 15:59
      Если посмотреть полный ролик их выступления, который есть на Военной Хронике, то там каша ещё та. Кроме первого предложения с которым трудно не согласиться далее уже они задвигают про духовный мир, пещеру Платона, Газманова (что за?!), марш на Киев и конечно под конец выступления - Сала Украине...

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