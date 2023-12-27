Почему украинцы так воюют — потому что они русские. Идёт война между миром духовным и миром теней по Платону

В Одессе украинскими спецслужбами были задержаны двое несовершеннолетних граждан страны. Подростки призывали жителей областного центра идти к зданию городской администрации, а затем – «идти на Киев», к Верховной Раде.О подробностях задержания молодых людей сообщают украинские средства массовой информации. Как оказалось, подростки подняли флаг с серпом и молотом Национал-большевистской партии (запрещена в Российской Федерации как экстремистская организация). Они призывали одесситов пойти в магазин, закупить все яйца и идти к администрации города.- заявляли молодые люди.После установления личностей спецслужбы задержали юных противников киевского режима. Теперь им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного 436-1 статьей украинского уголовного кодекса – «изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».Остается лишь надеяться, что молодых людей не замучают в застенках спецслужб и не дадут им внушительных сроков лишения свободы, но не может не радовать, что на Украине еще остались люди, готовые выступать против действующей власти, и эти люди относятся к молодому поколению, к тем, кто не застал Советский Союз, а родился и сформировался уже в постсоветской Украине.