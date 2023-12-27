Российская ПВО сбила вертолёт Ми-8 Воздушных сил ВСУ и уничтожила 17 беспилотников - Минобороны
Спецоперация российской армии продолжается, российские войска находятся в активной обороне, на некоторых направлениях отмечено тактическое продвижение. Противник предпринимает попытки сбить наступательный порыв ВС России, но неудачно. Об этом говорится в очередной сводке Минобороны.
На Купянском направлении противник пытается выбить российские войска с занятых позиций в районе Синьковки, наши отразили шесть атак. О продвижении пока ничего не сообщается. А вот на Красно-Лиманском наши продолжают продвигаться в направлении Терны, выдавливая ВСУ за реку Жеребец. Противник атаковал дважды в районе Червоной Дибровы. В Серебрянском лесничестве продвижение второй день, занят ряд опорных пунктов ВСУ.
На Донецком основные бои идут в районе Авдеевки и Артемовска. На Марьинском направлении наши продвинулись вперед в сторону Курахово, прошли около одного километра и закрепились на окраинах Георгиевки. Западнее бои идут в районе Победы и Новомихайловки. У последней противник пытался контратаковать, но безуспешно. Их занятие даст нам возможность атаковать Угледар.
На Запорожском ожесточенные встречные бои, наши имеют тактический успех у Работино, заняты несколько опорных пунктов противника. Наносятся взаимные артиллерийские удары, работает наша авиация с ФАБ.
На Херсонском направлении без серьезных изменений, основные бои по-прежнему идут в районе Крынок, наши потихоньку сжимают плацдарм. Артиллерия активно работает с обеих сторон.
Общие потери ВСУ за сутки пор всем направлениям составили: личного состава - 670 человек убитыми и ранеными, 7 единиц бронетехники, включая один танк, а также 18 единиц артиллерии. Поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины, склад топлива. Средствами ПВО в районе Водяное ДНР сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил ВСУ. Уничтожено 17 украинских беспилотников.
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