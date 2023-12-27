Российская ПВО сбила вертолёт Ми-8 Воздушных сил ВСУ и уничтожила 17 беспилотников - Минобороны

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Российская ПВО сбила вертолёт Ми-8 Воздушных сил ВСУ и уничтожила 17 беспилотников - Минобороны

Спецоперация российской армии продолжается, российские войска находятся в активной обороне, на некоторых направлениях отмечено тактическое продвижение. Противник предпринимает попытки сбить наступательный порыв ВС России, но неудачно. Об этом говорится в очередной сводке Минобороны.

На Купянском направлении противник пытается выбить российские войска с занятых позиций в районе Синьковки, наши отразили шесть атак. О продвижении пока ничего не сообщается. А вот на Красно-Лиманском наши продолжают продвигаться в направлении Терны, выдавливая ВСУ за реку Жеребец. Противник атаковал дважды в районе Червоной Дибровы. В Серебрянском лесничестве продвижение второй день, занят ряд опорных пунктов ВСУ.



На Донецком основные бои идут в районе Авдеевки и Артемовска. На Марьинском направлении наши продвинулись вперед в сторону Курахово, прошли около одного километра и закрепились на окраинах Георгиевки. Западнее бои идут в районе Победы и Новомихайловки. У последней противник пытался контратаковать, но безуспешно. Их занятие даст нам возможность атаковать Угледар.

На Запорожском ожесточенные встречные бои, наши имеют тактический успех у Работино, заняты несколько опорных пунктов противника. Наносятся взаимные артиллерийские удары, работает наша авиация с ФАБ.

На Херсонском направлении без серьезных изменений, основные бои по-прежнему идут в районе Крынок, наши потихоньку сжимают плацдарм. Артиллерия активно работает с обеих сторон.

Общие потери ВСУ за сутки пор всем направлениям составили: личного состава - 670 человек убитыми и ранеными, 7 единиц бронетехники, включая один танк, а также 18 единиц артиллерии. Поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины, склад топлива. Средствами ПВО в районе Водяное ДНР сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил ВСУ. Уничтожено 17 украинских беспилотников.
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    4 комментария
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    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +4
      Сегодня, 15:44
      А по крупному бить-по инфрлструктуре и ж/д станциям особенно когда там кучи поездов,по раде,дворцу президента,зданиям сбу и военной прокуратуры....???
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 15:54
        Бережливый hi, два года(ну почти) эти вопросы задают многие и многие, причём и простые люди и некоторые не совсем простые и что толку, даже если мы 100500 раз напишем всем сайтом эти вопросы они останутся без ответа.
        1. Vita VKO Ранг пользователя
          Vita VKO
          0
          Сегодня, 16:12
          Цитата: Ропот 55
          напишем всем сайтом эти вопросы они останутся без ответа

          Эти вопросы можно задать во время предстоящих выборов. Если действующая власть не ответит, то оппозиция ЛДПР или Комунисты сделает это с большим удовольствием.
          1. Ропот 55 Ранг пользователя
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 16:16
            Vita VKO hi, а вы верите что оппозиция ЛДПР или коммунисты(кстати какие их у нас две партии) придя к власти выполнят свои обещания??? Перед выборами все такие добрые к народу такие заботливые а вот после совсем другая картина.

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