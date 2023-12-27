«Есть риск, что в 2024 году украинцы начнут убегать от своего государства»: депутат Рады раскритиковал законопроект о мобилизации

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«Есть риск, что в 2024 году украинцы начнут убегать от своего государства»: депутат Рады раскритиковал законопроект о мобилизации

В случае принятия законопроекта о мобилизации существует вероятность настоящего опустения Украины. С таким заявлением выступил глава комитета Верховной рады Украины по экономическому развитию Дмитрий Наталуха. Интересно, что депутат представляет пропрезидентскую фракцию «Слуга народа».

Как отметил украинский депутат, законопроект приведет к негативным последствиям для национальной экономики. Например, люди начнут переходить на «серые» схемы трудоустройства, не желая «светиться» с официальной работой, перестанут сотрудничать с государственными банками. Кроме того, продолжится отток населения за границу, а уже уехавшие украинцы возвращаться домой не будут.



Если в 2022-м часть населения убегала от конфликта, то при ошибочном решении в 2024-м появится риск, что украинцы начнут убегать от своего государства

- подчеркнул депутат.

По мнению главы парламентского комитета по экономике, значительная часть населения Украины будет вынуждена оборвать свои связи с государством. То есть, представитель пропрезидентской фракции фактически выступил против предлагаемого законопроекта о мобилизации.

Не исключено, что таким образом глава киевского режима Владимир Зеленский и его сторонники хотят продемонстрировать в последний момент, что они «защищают» украинцев от тотальной мобилизации, и возложить затем ответственность за последнюю на военное командование во главе с генералом Валерием Залужным, который считается основным политическим конкурентом Зеленского в случае проведения президентских выборов.
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    10 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 15:40
      «Есть риск, что в 2024 году украинцы начнут убегать от своего государства»

      Не понял... А до 2024 года украинцы откуда убегали...??? Разве не от "своего государства"...???
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 15:42
        Нацисты захватили Украину –
        Царит повсюду полный беспредел...
        Народ страдает от того безвинно,
        Что с Украины смыться не успел...
        Он не успел взять свои ноги в руки,
        И просто с Украины убежать...
        А на Донбассе эти укро (собака женского рода во множественном числе)
        Народ свой продолжают убивать...
        ЕС на все взирает равнодушно –
        Убит ребенок - виновата мать...
        Нам европейцев тоже понять нужно –
        Не им же на Донбассе умирать...
        Для этого Окраины холопы
        Своих пускай рожают сыновей,
        Чтоб защищать окраины Европы
        Ценою жизни собственных детей...
      2. ALCA056000 Ранг пользователя
        ALCA056000
        0
        Сегодня, 16:06
        Этого "депутата рады" эстонцы покусали .... до него только только доходит laughing
      3. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 16:17
        А до 2024 года украинцы откуда убегали...??? Разве не от "своего государства"...???
        ..не... не от государства...а за кружевными труселями и 100 еврив за беженство
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      -1
      Сегодня, 15:41
      Два варианта-или ликвидация еврейца зе и капитуляция или продолжение войны с потерей земель и населения. Другого будущего у ук-роины не оставили сами "руководилы"этой квазистраны .
    3. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      0
      Сегодня, 15:48
      А это рАгульё вообще понимает что Одесса , Николаев , Херсон ПРЕЗИРАЛ раньше вонючую колхозную укру , а сейчас просто НЕНАВИДИТ!!!
    4. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      -1
      Сегодня, 15:50
      Украинцы начали массово убегать от своего государства ещё в 1992 году
      1. Wolfskin1993 Ранг пользователя
        Wolfskin1993
        0
        Сегодня, 15:56
        100500!!! Отказывались от карьеры , предпочитая свалить на вольные хлеба , чем переприсягать презираемому колхозу "укРа"!
    5. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 16:04
      "законопроект приведет к негативным последствиям для национальной экономики."
      Какая к ... экономика?!..
      Снявши голову, по волосам не плачут. (нар.мудрость)
    6. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      0
      Сегодня, 16:08
      На пятые сутки Зоркий Сокол заметил, что в сарае, в котором он находился в плену, нет одной стены...

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