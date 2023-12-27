«Есть риск, что в 2024 году украинцы начнут убегать от своего государства»: депутат Рады раскритиковал законопроект о мобилизации
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В случае принятия законопроекта о мобилизации существует вероятность настоящего опустения Украины. С таким заявлением выступил глава комитета Верховной рады Украины по экономическому развитию Дмитрий Наталуха. Интересно, что депутат представляет пропрезидентскую фракцию «Слуга народа».
Как отметил украинский депутат, законопроект приведет к негативным последствиям для национальной экономики. Например, люди начнут переходить на «серые» схемы трудоустройства, не желая «светиться» с официальной работой, перестанут сотрудничать с государственными банками. Кроме того, продолжится отток населения за границу, а уже уехавшие украинцы возвращаться домой не будут.
Если в 2022-м часть населения убегала от конфликта, то при ошибочном решении в 2024-м появится риск, что украинцы начнут убегать от своего государства
- подчеркнул депутат.
По мнению главы парламентского комитета по экономике, значительная часть населения Украины будет вынуждена оборвать свои связи с государством. То есть, представитель пропрезидентской фракции фактически выступил против предлагаемого законопроекта о мобилизации.
Не исключено, что таким образом глава киевского режима Владимир Зеленский и его сторонники хотят продемонстрировать в последний момент, что они «защищают» украинцев от тотальной мобилизации, и возложить затем ответственность за последнюю на военное командование во главе с генералом Валерием Залужным, который считается основным политическим конкурентом Зеленского в случае проведения президентских выборов.
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