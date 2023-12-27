«ВС РФ хотят блокировать Купянск, прорваться к Северску»: генерал ВСУ Сырский рассказал о «сложной обстановке» на ряде направлений

В настоящее время ситуация на Купянском, Краснолиманском, Северском и Артёмовском направлениях складывается достаточно сложно, поскольку российская армия увеличила свою активность. Об этом заявил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.Высокопоставленный украинский военный утверждает, что российские войска на Купянском направлении любой ценой пытаются занять Синьковку, после чего обеспечить условия для дальнейшего блокирования Купянска. Фиксируется более активное использование ВС РФ бронетехники и беспилотных летательных аппаратов, подчеркнул Сырский.На Краснолиманском направлении ВС РФ активно наступают в районе Серебрянского лесничества, стремясь расширить Торский выступ и захватить село Терны, прорвавшись к реке Черный Жеребец. Кроме того, утверждает украинский генерал, на Северском направлении ВС РФ увеличили активность в районе Спорного и Белогоровки, стремясь наступать в сторону Северска.Артёмовское направление тоже остается приоритетным для российских войск. Здесь наступление осуществляется на Богдановку, а в районах Андреевки, Клещеевки, Курдюмовки российская армия пытается вернуть утраченные ранее позиции, перебросив сюда дополнительные силы.Отметим, что это – не первое заявление о сложностях ВСУ на фронте. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный допустил вероятность потери Авдеевки через 2-3 месяца, а командующий Таврическим направлением бригадный генерал Александр Тарнавский дал мрачный прогноз, что в 2024 году ситуация может стать более тяжелой для украинской армии. Эти заявления делаются на фоне обсуждаемого законопроекта об ужесточении мобилизации и явного нарастания противоречий между гражданскими властями страны и военным командованием.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»