Различные немецкие эксперты и отставные военные бьют тревогу касательно боеспособности Бундесвера. По их мнению, помощь немецких властей Киеву сыграла фатальную роль для армии ФРГ.Так, авторы статьи в издании Focus пишут, что выделенные ранее на перевооружение немецкой армии 100 млрд евро абсолютно не возымели эффекта. Более того, все стало только хуже, что уже негативно отразилось на популярности нынешнего главы военного ведомства ФРГ Бориса Писториуса.Как выразились авторы статьи, «до начала украинского конфликта Бундесвер был гол, а сегодня он еще более голый».Здесь стоит напомнить, что экс-глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт, еще будучи на своем посту, заявляла об отсутствии у немецкой армии возможности защитить свою страну, в случае нападения. Исходя из вышесказанного, сегодня все стало только хуже.В свою очередь, журналистов из Focus поддержал и полковник в отставке, глава Военно-политического общества ФРГ Ральф Тиле. С его слов, спустя почти 2 года украинского конфликта, снабжение армии ухудшилось настолько, что теперь речь уже не идет о возможности ведения высокоинтенсивных боевых действий в течение трех дней. Запасов Бундесвера теперь хватит лишь на пару часов боев.Плачевность положения ВС ФРГ также подтверждает и представитель ХСС по внешней политике Флориан Хан. Как выразился немецкий чиновник, из-за масштабных вложений в Украину, Бундесвер сам оказался без необходимого оборудования и вооружения. Теперь, по его мнению, реальность такова, что Бундесвер не сможет оказать сопротивления даже на начальном этапе потенциального конфликта.

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