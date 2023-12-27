Немецкие эксперты пишут о плачевном положении Бундесвера из-за помощи Киеву

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Немецкие эксперты пишут о плачевном положении Бундесвера из-за помощи Киеву

Различные немецкие эксперты и отставные военные бьют тревогу касательно боеспособности Бундесвера. По их мнению, помощь немецких властей Киеву сыграла фатальную роль для армии ФРГ.

Так, авторы статьи в издании Focus пишут, что выделенные ранее на перевооружение немецкой армии 100 млрд евро абсолютно не возымели эффекта. Более того, все стало только хуже, что уже негативно отразилось на популярности нынешнего главы военного ведомства ФРГ Бориса Писториуса.



Как выразились авторы статьи, «до начала украинского конфликта Бундесвер был гол, а сегодня он еще более голый».

Здесь стоит напомнить, что экс-глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт, еще будучи на своем посту, заявляла об отсутствии у немецкой армии возможности защитить свою страну, в случае нападения. Исходя из вышесказанного, сегодня все стало только хуже.

В свою очередь, журналистов из Focus поддержал и полковник в отставке, глава Военно-политического общества ФРГ Ральф Тиле. С его слов, спустя почти 2 года украинского конфликта, снабжение армии ухудшилось настолько, что теперь речь уже не идет о возможности ведения высокоинтенсивных боевых действий в течение трех дней. Запасов Бундесвера теперь хватит лишь на пару часов боев.

Плачевность положения ВС ФРГ также подтверждает и представитель ХСС по внешней политике Флориан Хан. Как выразился немецкий чиновник, из-за масштабных вложений в Украину, Бундесвер сам оказался без необходимого оборудования и вооружения. Теперь, по его мнению, реальность такова, что Бундесвер не сможет оказать сопротивления даже на начальном этапе потенциального конфликта.
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    14 комментариев
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    1. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +2
      Сегодня, 18:35
      Забавные эти немцы-создали армию способную воевать три дня laughing
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +1
        Сегодня, 19:05
        Это ещё неплохие времена были у Бундесфера,когда он мог вести интенсивные боевые действия аж целых 3 дня.На данный момент,если верить немцам,Бундесфер способен вести интенсивные боевые действия 2 часа.Эх какая армия у Германии была.Целых 3 дня интенсивных боевых действий.Всё развалили.Меньше пить баварское пиво надо было.

        В свою очередь, журналистов из Focus поддержал и полковник в отставке, глава Военно-политического общества ФРГ Ральф Тиле. С его слов, спустя почти 2 года украинского конфликта, снабжение армии ухудшилось настолько, что теперь речь уже не идет о возможности ведения высокоинтенсивных боевых действий в течение трех дней. Запасов Бундесвера теперь хватит лишь на пару часов боев.


        По принципу ёжики кололись (в смысле колючками),плакали,но продолжали есть кактус.Немцы плакались,но продолжали поставлять оружие ВСУ.
      2. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +1
        Сегодня, 19:22
        Цитата: костя1
        Забавные эти немцы-создали армию способную воевать три дня laughing

        Как там в заголовке: "Бундесвер «гол, как сокол» winked
    2. PVV66 Ранг пользователя
      PVV66
      0
      Сегодня, 19:04
      Да уж... потомки тевтонских рыцарей не те стали. Расслабились под крылышком дяди сэма.
    3. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 19:05
      Только вот у них есть сильная экономика ,и возможность строить самостоятельно боевые корабли и ставить на них современную электронику и вооружение.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +2
        Сегодня, 19:23
        Вы хотели сказать была сильная экономика у Германии до начала СВО?Именно была,так как заварушку спровоцировали США с целью обанкротить промышленность Германии,чтобы частично перевезти производство к себе в США,решив свои экономические проблемы за счёт Европы,одновременно устранив конкурентов.Так что немецкое экономическое чудо в прошлом и со временем это будет видно всё очевиднее.Немцы сами говорят что у них с экономикой всё хуже и хуже.Но такова воля США,это они стоят за взрывами Северных потоков и перевода немецкой промышленности на дорогой американский газ,цена за который банкротит немецкую промышленность,а на дешёвом российском газе немецкая промышленность росла десятилетиями.Но сейчас эти времена канули в лету.

        По кораблям.Россия тоже,представьте себе,самостоятельно строит корабли.Фрегаты 22350,АПЛ Ясень М,АПЛ Борей А.Причём реально всё сама,в том числе и высокоточное оружие к ним и движки что ГТУ,что атомные реакторы.
      2. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +2
        Сегодня, 19:25
        Цитата: Бережливый
        Только вот у них есть сильная экономика ,и возможность строить самостоятельно боевые корабли и ставить на них современную электронику и вооружение.

        Это лишь 100-я часть боеспособности армии любого государства.
        Тем более, мы видим какие корабли мишени.
        И, кстати, не беспокойтесь, winked сильную экономику Германии с успехом рушит США.
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          0
          Сегодня, 19:34
          И, кстати, не беспокойтесь, winked сильную экономику Германии с успехом рушит США.


          Тут я наверное в первый раз поболею за США.Нужное дело делают. Деятельность США даже чем то мне напоминает второй фронт против Германии времён ВМВ.Только ныне это экономический фронт.
    4. fif21 Ранг пользователя
      fif21
      +1
      Сегодня, 19:11
      Говорили же - ребята ! Не будите Русского медведя , а то опять огребете ! Нет, НАТО - дранг нах остен , Украина це Европа ,и чего изволите гегемон из за лужи !? Вот теперь и бойтесь того , что сотворили собственными делами . Хотя в обозримом будущем Россия с Вами воевать не хочет , так Вы сами пищите и лезете . hi
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +2
        Сегодня, 19:27
        Цитата: fif21
        чего изволите гегемон из за лужи !?

        Любому понятно - уничтожить экономику Европы.
    5. lubesky Ранг пользователя
      lubesky
      0
      Сегодня, 19:21
      Олаф Шольц утверждал, что его морально освободило или отпустило и Россию надо победить на поле боя. Но Россия такая страна, что если уж начала войну, то победить ее нужно сначала на станках и военных складах своих, а не на поле боя
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        0
        Сегодня, 19:33
        Цитата: lubesky
        Но Россия такая страна, что если уж начала войну, то победить ее нужно сначала на станках и военных складах своих, а не на поле боя

        Так я и вижу немецкие однополые пары, работающие в три смены на станках перед плактом Шольца "Все для победы...!" lol
    6. Старк Ранг пользователя
      Старк
      +1
      Сегодня, 19:21
      Скоро будете платить фрицы уже Русским контрибуции за холокост и геноцид ..! На вас опять много крови уже русских ..в 45 -ом простили вас и даже не потребвали контребуций Евреи сразу перехватили иниативу..В этот раз предъявм немцам и евреям тоже Хватит уже скрывать факты геноцида Русского народа
    7. Михаил м Ранг пользователя
      Михаил м
      0
      Сегодня, 19:22
      А зачем немцам своя армия, когда на их территории куча американских баз? Ну и НАТО по сусекам поскребёт.

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