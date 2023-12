The New York Times: Способность Израиля ликвидировать ХАМАС всё больше ставится под сомнение

Они говорят уже некоторое время, что ХАМАС приходит конец, но это просто неправда. Каждый день мы сталкиваемся с тяжелыми сражениями

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно подчеркивал, что целью Израиля является уничтожение ХАМАС, сталкиваясь при этом с растущим международным давлением с требованием свернуть военную операцию.Американское издание The New York Times отмечает, что критики как внутри Израиля, так и за его пределами сомневаются в том, что решение уничтожить такую глубоко укоренившуюся в палестинском обществе организацию как ХАМАС когда-либо было реалистичным. Бывший высокопоставленный израильский чиновник, имя которого издание не называет, назвал планы Нетаньяху «расплывчатыми».А французский президент Эммануэль Макрон ранее заявил, что израильским властям придется более четко определить, какова их конечная цель, так как очевидно, что полное уничтожение ХАМАС вряд ли возможно в обозримом будущем.С тех пор, как оно впервые возникло в 1987 году, палестинское движение ХАМАС пережило неоднократные попытки устранить свое руководство. По мнению политических и военных специалистов, сама структура организации была разработана с учетом таких непредвиденных обстоятельств. Кроме того, разрушительная тактика Израиля в войне в Газе угрожает радикализировать более широкую часть населения, вдохновляя новобранцев, пишет The New York Times.Аналитики видят наиболее оптимальный исход для Израиля, вероятно, в том, чтобы ослабить военный потенциал ХАМАС и таким образом помешать группировке повторить разрушительное нападение 7 октября.Израильские военные заявили на этой неделе, что они убили около 8000 боевиков ХАМАС. Но неясно, как ведется подсчет. По данным военных, сдались около 500 человек, хотя ХАМАС отрицает, что все они были из его рядов. ЦАХАЛ время от времени сообщает о положительном прогрессе в достижении своих целей. Однако ракеты по-прежнему почти ежедневно выпускаются из южной части Газы по Израилю, хотя и гораздо реже, чем раньше.Майкл Мильштейн, бывший старший офицер разведки Израиля, раскритиковал заявления некоторых израильских лидеров, изображающих ХАМАС на грани гибели, заявив, что это может породить ложные ожидания относительно продолжительности войны.- сказал Мильштейн.А по словам генерал-майора в отставке и бывшего главы Совета национальной безопасности Израиля Гиора Эйланда, ХАМАС продемонстрировал способность быстро заменять ликвидированных командиров другими, не менее способными и преданными делу. The New York Times напоминает, что череда убийств Израилем политических, военных и религиозных лидеров ХАМАС в прежние годы не смогла ослабить группировку. Движение получило контроль над Газой в 2007 году, а в последующие годы Израиль вел в Газе еще три войны против ХАМАС.Попытка полностью ликвидировать ХАМАС потребовала бы ведения боевых действий от улицы к улице и от дома к дому, а Израилю не хватает как времени, так и людей, считает Эллиот Чепмен, аналитик по Ближнему Востоку из британской компании Janes, занимающейся военной аналитикой.Эксперты из разных стран высказывают схожее мнение, что в лучшем случае Израиль, вероятно, сможет лишь временно сдержать ХАМАС.Но даже если Израилю каким-то образом удастся ликвидировать группировку в Газе, все еще существуют филиалы на Западном берегу и за рубежом, в таких странах, как Ливан, Катар или Турция, которые могли бы возродить ее.