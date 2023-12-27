Глава МИД Украины порадовался, что на саммите НАТО его отсадили от генсека альянса к рядовым участникам организации

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Глава МИД Украины порадовался, что на саммите НАТО его отсадили от генсека альянса к рядовым участникам организации

Отсаживание от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на июльском саммите НАТО в Вильнюсе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулёба воспринял как позитивное действие, свидетельствующее о меняющемся отношении к Киеву. Якобы Украину уже начали воспринимать как полноценного члена альянса, считает глава украинского дипломатического ведомства.

Глава МИД Украины напомнил, что ранее его сажали рядом со Столтенбергом как гостя мероприятия. На июльском саммите ему предложили пересесть к рядовым участникам альянса, что может свидетельствовать, по мнению украинского министра, о восприятии его в качестве равного другим руководителям дипломатических ведомств западных стран.



Дмитрий, теперь твое место там, среди нас, потому что ты равный

- привел Кулеба слова генсека Североатлантического альянса.

По словам главы МИД Украины, теперь его место – между представителями Турции и Великобритании, то есть в алфавитном порядке, и это его «очень радует». Примечательно, что пока речь о вступлении Украины в состав Североатлантического альянса не идёт. Большинство стран НАТО сходятся во мнении, что принимать Украину в состав организации нельзя, пока она участвует в вооруженном конфликте.

В то же время, украинский режим настаивает на вступлении в НАТО, поскольку пресловутая «евроатлантическая интеграция» рассматривается Киевом едва ли не как основная национальная ценность на современном этапе существования украинского государства.
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    2 комментария
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    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 16:17
      Хорошая мина при плохой игре.
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 16:18
      В следующий раз посадят в прихожей на коврок,вход в зал охранять за право "присутствовать "! fool

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