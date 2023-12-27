Умеют воевать: Юлия Тимошенко предлагает отправить на фронт половину всех украинских силовиков

14
Умеют воевать: Юлия Тимошенко предлагает отправить на фронт половину всех украинских силовиков

В ночь с понедельника на вторник в Верховную Раду Украины был внесен законопроект, содержащий новые правила по мобилизации. При этом несмотря на настоятельные рекомендации представителей правящей фракции «Слуга народа» не вести открытые обсуждения документа, часть его содержимого уже просочилась в СМИ.

Главной темой для обсуждения в украинском обществе стало вероятное снижение возрастной планки для отправки на фронт с 27 до 25 лет. Именно это предложение вызвало серьезный резонанс среди граждан нашей «западной соседки» и различных экспертов. В связи с этим в американском издании Forbes даже предположили, что законопроект будет отправлен на доработку.



В то же время украинское военное руководство требует от властей провести мобилизацию как минимум 500 тыс. человек, чтобы пополнить сильно поредевшие ряды ВСУ.

Здесь на помощь киевским властям пришла глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Политик предложила вместо снижения возрастной планки и призыва 25-летних военнообязанных, отправить на фронт половину украинских силовиков, включая бюро экономической безопасности и прокуратуру.

По мнению Тимошенко, они уже обучены обращению с оружием, хорошо подготовлены, да и, в целом, умеют воевать.

В свою очередь, нардеп подчеркнула, что ее партия не станет голосовать за внесенный в раду законопроект, так как считает его антиконституционным.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    14 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 18:33
      Еще не сдохла эта бледная с косой?
      1. Egeny Ранг пользователя
        Egeny
        +4
        Сегодня, 18:39
        Ну зачем же так грубо...
        Бабуля дело говорит, вот только почему половину, пусть "вся королевская рать" встанет на защиту "демократических ценностей" Запада и станет фаршем на левобережье.
        1. Ропот 55 Ранг пользователя
          Ропот 55
          +2
          Сегодня, 18:54
          Egeny hi, тут недавно один из лидеров неонациков предлагал именно это, а вместо силовиков использовать молодых упоротых последышей бандеры, а теперь вдруг Тимошенко предлагает почти тоже, уж не заговор это с целью создать новую силу на Украине, а что, неонаци силовая часть, руководство их голова, а Юля и ее партия стартовая площадка, опыт и лицо.
          1. Egeny Ранг пользователя
            Egeny
            0
            Сегодня, 21:39
            Привет, Алекс, думала, что после месячного бана меня забыли... ан нет. Спасибо. Насчёт "последышей", так после недельной "командировки" на передовую проходит вся дурь. А Юля-бабуля уже не машет атомной дубиной, видно что-то обломалось.)
    2. JonnyT Ранг пользователя
      JonnyT
      -1
      Сегодня, 18:45
      А че их держать то? Хривет все равно нет шоб платить им!
    3. ASM Ранг пользователя
      ASM
      +5
      Сегодня, 18:45
      Правильное решение! В первую очередь всю полицию на фронт - вот житуха наступит. А прокурорских и Обхсс (экономическая безопасность) за компанию.
    4. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +3
      Сегодня, 18:46
      Видно у зеленского дела совсем плохи. Если сама капительман из норы вылезла и тяфкать начала. Чего у неё не отнять - так это то, что она умная и нос по ветру держит четко. Явно получила инсайд, что зе ищут замену. Вот и решила засветиться.
    5. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      +3
      Сегодня, 18:57
      Вот чего, а гестапо на фронт не отправят. С их помощью трясут бабло и затыкают еще не закрытые рты. Чума с косой, как обычно, лезет в защитники прав и свобод, но получив заветные плюшки по договорняку, мгновенно дает заднюю, напевая своему лохторату, как смело за них сражалась между икрой и шампанским.
    6. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 19:07
      А сама чего мандат не бросит,да вместе с марианнойбезмозглой не пойдут в первых рядах на войну?
    7. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      -1
      Сегодня, 19:08
      А сама чего мандат не бросит,да вместе с марианнойбезмозглой не пойдут в первых рядах на войну?
    8. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
      Дмитрий Иванов_1991
      0
      Сегодня, 19:14
      а тимошенко-то права!
      ни один военком , сытый военком, не нюхал пороха окопа.
      зато тех, кого он наловил - нюхают.
      а поменялись бы местами - так и ловить перестали бы.
      ПС: эта же мысль работает и в нашу сторону.
      Боевых полковников в военкомах видели? нет? и я - нет.
    9. RuAbel Ранг пользователя
      RuAbel
      0
      Сегодня, 19:15
      Ну, у нас тоже прошлой осенью недоумевали, чего это миллионы силовиков не спешат применить свои навыки на фронте. А тут раз – и Вагнер случился. Они и пригодились, типа. Охранили помазанников, не допустили пресекли.
      А на Украине тоже не спокойно, вон, пацанят–бунтарей каких-то повязали, на Киев идти собирались вроде. Опять же окопники ихние штыки повернуть грозятся. Не, нельзя силовиков на фронт, порядок быть должон!
    10. Alex_Bora Ранг пользователя
      Alex_Bora
      +2
      Сегодня, 19:35
      Цитата: ASM
      Правильное решение! В первую очередь всю полицию на фронт - вот житуха наступит. А прокурорских и Обхсс (экономическая безопасность) за компанию.

      Вот тут бы Юлька развернулась! Опыт богатейший!
    11. иван2022 Ранг пользователя
      иван2022
      0
      Сегодня, 21:20
      Если сложить внутренние войска и полицию Украины--будет тысяч на 200..А половина-100 тыс.
      У нас Кадыров уже предлагал аналогичное, тем более, что численность силовиков в России поболее.....

      Для сравнения-при Ленине были конвойные войска 14 тыс, а во второй половине тридцатых годов когда в СССР были репрессии--28 тыс во внутренних войсках НКВД.

      Теперь конечно демократия, но Росгвардия имеет около 300 тыс. Так что полагаю, даже при существенном сокращении для наведения порядка силы в МВД все равно останутся и в России и на Украине.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»