Умеют воевать: Юлия Тимошенко предлагает отправить на фронт половину всех украинских силовиков
В ночь с понедельника на вторник в Верховную Раду Украины был внесен законопроект, содержащий новые правила по мобилизации. При этом несмотря на настоятельные рекомендации представителей правящей фракции «Слуга народа» не вести открытые обсуждения документа, часть его содержимого уже просочилась в СМИ.
Главной темой для обсуждения в украинском обществе стало вероятное снижение возрастной планки для отправки на фронт с 27 до 25 лет. Именно это предложение вызвало серьезный резонанс среди граждан нашей «западной соседки» и различных экспертов. В связи с этим в американском издании Forbes даже предположили, что законопроект будет отправлен на доработку.
В то же время украинское военное руководство требует от властей провести мобилизацию как минимум 500 тыс. человек, чтобы пополнить сильно поредевшие ряды ВСУ.
Здесь на помощь киевским властям пришла глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Политик предложила вместо снижения возрастной планки и призыва 25-летних военнообязанных, отправить на фронт половину украинских силовиков, включая бюро экономической безопасности и прокуратуру.
По мнению Тимошенко, они уже обучены обращению с оружием, хорошо подготовлены, да и, в целом, умеют воевать.
В свою очередь, нардеп подчеркнула, что ее партия не станет голосовать за внесенный в раду законопроект, так как считает его антиконституционным.
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