Глава ДНР допустил возможность восстановления освобожденной российскими войсками Марьинки

Решение, касающееся вопросов возможного восстановления освобожденной Марьинки, будет приниматься позже. Вероятнее всего, оно будет положительное. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Пушилин подчеркнул, что освобождение Марьинки является очень важным событием, которое уже сейчас позволит вздохнуть относительно свободнее, по крайней мере, нескольким районам Донецка. В частности, Кировский и Петровский районы административного центра республики будут меньше обстреливаться. Освобождение одного из ближайших пригородов Донецка было "крайне положительно" воспринято в ДНР.Глава ДНР также отметил, что российская армия делает все возможное для скорейшего освобождения вслед за Марьинкой оккупированного ВСУ города Авдеевка, что также является очень важным для обеспечения безопасности Донецка и других населенных пунктов региона.Освобождение Марьинки сделало Кураховское направление одним из перспективных для дальнейшего продвижения участков фронта. В случае достижения Курахово, освобождения или обхода этого населенного пункта, подразделения российской армии получат возможность окружить всю Угледарскую и Веременскую группировку боевиков киевского режима.После того как ВСУ будут выбиты из Новомихайловки, российским войскам откроется прямая дорога на Угледар, где в перспективе возможно формирования "котла" для боевиков киевского режима.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»