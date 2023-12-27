Глава ДНР допустил возможность восстановления освобожденной российскими войсками Марьинки
Решение, касающееся вопросов возможного восстановления освобожденной Марьинки, будет приниматься позже. Вероятнее всего, оно будет положительное. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин подчеркнул, что освобождение Марьинки является очень важным событием, которое уже сейчас позволит вздохнуть относительно свободнее, по крайней мере, нескольким районам Донецка. В частности, Кировский и Петровский районы административного центра республики будут меньше обстреливаться. Освобождение одного из ближайших пригородов Донецка было "крайне положительно" воспринято в ДНР.
Глава ДНР также отметил, что российская армия делает все возможное для скорейшего освобождения вслед за Марьинкой оккупированного ВСУ города Авдеевка, что также является очень важным для обеспечения безопасности Донецка и других населенных пунктов региона.
Освобождение Марьинки сделало Кураховское направление одним из перспективных для дальнейшего продвижения участков фронта. В случае достижения Курахово, освобождения или обхода этого населенного пункта, подразделения российской армии получат возможность окружить всю Угледарскую и Веременскую группировку боевиков киевского режима.
После того как ВСУ будут выбиты из Новомихайловки, российским войскам откроется прямая дорога на Угледар, где в перспективе возможно формирования "котла" для боевиков киевского режима.
- kremlin.ru
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