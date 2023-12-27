Глава ДНР допустил возможность восстановления освобожденной российскими войсками Марьинки

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Глава ДНР допустил возможность восстановления освобожденной российскими войсками Марьинки

Решение, касающееся вопросов возможного восстановления освобожденной Марьинки, будет приниматься позже. Вероятнее всего, оно будет положительное. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин подчеркнул, что освобождение Марьинки является очень важным событием, которое уже сейчас позволит вздохнуть относительно свободнее, по крайней мере, нескольким районам Донецка. В частности, Кировский и Петровский районы административного центра республики будут меньше обстреливаться. Освобождение одного из ближайших пригородов Донецка было "крайне положительно" воспринято в ДНР.



Глава ДНР также отметил, что российская армия делает все возможное для скорейшего освобождения вслед за Марьинкой оккупированного ВСУ города Авдеевка, что также является очень важным для обеспечения безопасности Донецка и других населенных пунктов региона.

Освобождение Марьинки сделало Кураховское направление одним из перспективных для дальнейшего продвижения участков фронта. В случае достижения Курахово, освобождения или обхода этого населенного пункта, подразделения российской армии получат возможность окружить всю Угледарскую и Веременскую группировку боевиков киевского режима.

После того как ВСУ будут выбиты из Новомихайловки, российским войскам откроется прямая дорога на Угледар, где в перспективе возможно формирования "котла" для боевиков киевского режима.
  • kremlin.ru
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11 комментариев
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  1. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    0
    Сегодня, 17:50
    Тут без вариантов,что толку с пустой земли без населённых пунктов?Это нам работы на долгие десятилетия,но это та самая неизбежность,без которой мы не сможем стать по по-прежнему Великой Державой.
    1. Ныробский Ранг пользователя
      Ныробский
      0
      Сегодня, 21:47
      Цитата: Бережливый
      Тут без вариантов,что толку с пустой земли без населённых пунктов?Это нам работы на долгие десятилетия,но это та самая неизбежность,без которой мы не сможем стать по по-прежнему Великой Державой.

      Не знаю, за что вам минусы воткнули, но вы всё верно написали. Государство только тогда жизнеспособно, когда оно может на деле продемонстрировать свою способность к созданию условий для жизни своих граждан и защиту их интересов. Только на десятилетия растягивать стройку не будут, всё будет восстановлено быстрее. После Великой Отечественной войны разрушенные города были восстановлены достаточно быстро, так в то время не было таких строительных технологий и столько техники как сейчас.
      1. Есаул Ранг пользователя
        Есаул
        +1
        Сегодня, 21:52
        Протоукры минусуют, они же диву даются что кто-то может что-то новое строить, дороги делать, мосты, за 30 лет независимости отвыкли от этого. Даже не могут сохранить то что при СССР построили, метро разваливается, скоро плотины посыпятся и т.д.
  2. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 17:50
    Восстановить конечно можно.Вопрос в другом-люди оттуда ушли.Таких населенных пунктов,кае Артемовск,Попасная(про неп вроде и решение есть),Марьинка вот,и нще десятки сел уничтоженных...Я сомневаюсь,что люди туда вернутся.Восстанавливать надо то,где живут люди-Волноваха,Рубежное,Северодонецк в первую очередь
    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Сегодня, 18:06
      Я сомневаюсь,что люди туда вернутся.

      Будет восстановлено жилье. Будет роздано жителям бесплатно. Будет работа - люди обязательно вернутся...
    2. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +4
      Сегодня, 18:06
      смотрел видео, нет в Марьинке ничего.руины. просто строить город с нуля.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 19:24
        Форумчанин в предыдущем комментп заметил-люди вернутся....Возможно,но только они были под воздействием киевской пропаганды и уехали на запад.А куда еще?Через линию фронта?Это дело десятилетий,бороться за умы людей.Может до нашей верхушки и дойдет,что это необходимо
        1. Egeny Ранг пользователя
          Egeny
          0
          Сегодня, 22:00
          Дима, ну что с Пушилина взять, он чиновник средней руки, волен говорить что угодно. СВО ещё не закончена, цели не достигнуты, поживём - увидим.
    3. ВПП-1 Ранг пользователя
      ВПП-1
      0
      Сегодня, 19:57
      Планы по восстановлению - это конечно замечательно. Однако это повлияет или не повлияет на другие планы - по "борьбе" с ветхим и аварийным жильём в "старых" субъектах РФ?
  3. Uno Ранг пользователя
    Uno
    -2
    Сегодня, 20:43
    он Волноваху с Бахмутом уже восстановил?)
    1. Есаул Ранг пользователя
      Есаул
      0
      Сегодня, 21:55
      А вы бы поехали строителем туда, где ещё возможен обстрел из вражеской артиллерии и РСЗО?

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