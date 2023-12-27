«В начале лета всё закончится»: глава Запорожской области прогнозирует скорое завершение спецоперации

Я выскажу свою точку зрения, я уверен в том, что спецоперация закончится в следующем году. Скорее всего, что закончится она где-то в конце весны - в начале лета

Вооруженный конфликт на Украине может быть завершен уже в 2024 году, причем ближе к его середине, чем к концу. Такую точку зрения в беседе с российскими журналистами высказал глава администрации российской Запорожской области Евгений Балицкий.По словам руководителя региона, предпосылки для завершения специальной военной операции на Украине существуют. Балицкий отметил, что очень хочет быть уверенным в том, что украинский фронт рухнет в относительно близкой временной перспективе.- заявил глава Запорожской области.Балицкий подчеркнул, что на Украине происходят очень серьезные политические процессы, которые «разрывают изнутри» эту страну. Вероятно, он подразумевает нарастающее противостояние внутри украинских военно-политических элит.Ведущие государственные и военные деятели Украины в условиях военного времени начинают публично оспаривать друг друга, опровергать заявления других крупных чиновников или военачальников. Не далее как вчера главком ВСУ Валерий Залужный, к примеру, опроверг слова президента Владимира Зеленского о том, что командование армией якобы запрашивало мобилизацию 500 тысяч украинцев.В свою очередь, министр финансов Сергей Марченко заявил, что денег на мобилизацию нет, а в Верховной раде даже представители пропрезидентской фракции предрекли очень негативные последствия для страны и ее экономики в случае ужесточения мобилизационных мероприятий.