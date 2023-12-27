«В начале лета всё закончится»: глава Запорожской области прогнозирует скорое завершение спецоперации

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«В начале лета всё закончится»: глава Запорожской области прогнозирует скорое завершение спецоперации

Вооруженный конфликт на Украине может быть завершен уже в 2024 году, причем ближе к его середине, чем к концу. Такую точку зрения в беседе с российскими журналистами высказал глава администрации российской Запорожской области Евгений Балицкий.

По словам руководителя региона, предпосылки для завершения специальной военной операции на Украине существуют. Балицкий отметил, что очень хочет быть уверенным в том, что украинский фронт рухнет в относительно близкой временной перспективе.



Я выскажу свою точку зрения, я уверен в том, что спецоперация закончится в следующем году. Скорее всего, что закончится она где-то в конце весны - в начале лета

- заявил глава Запорожской области.

Балицкий подчеркнул, что на Украине происходят очень серьезные политические процессы, которые «разрывают изнутри» эту страну. Вероятно, он подразумевает нарастающее противостояние внутри украинских военно-политических элит.

Ведущие государственные и военные деятели Украины в условиях военного времени начинают публично оспаривать друг друга, опровергать заявления других крупных чиновников или военачальников. Не далее как вчера главком ВСУ Валерий Залужный, к примеру, опроверг слова президента Владимира Зеленского о том, что командование армией якобы запрашивало мобилизацию 500 тысяч украинцев.

В свою очередь, министр финансов Сергей Марченко заявил, что денег на мобилизацию нет, а в Верховной раде даже представители пропрезидентской фракции предрекли очень негативные последствия для страны и ее экономики в случае ужесточения мобилизационных мероприятий.
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    13 комментариев
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    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +8
      Сегодня, 17:54
      Я бы не давал никаких планов насчёт времени окончания войны. Мы до сих пор республики не освободили,а нужно ещё с десяток регионов минимум также забирать окончательно в Россию!
    2. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +3
      Сегодня, 17:56
      ""Балицкий подчеркнул, что на Украине происходят очень серьезные политические процессы, которые «разрывают изнутри» эту страну. Вероятно, он подразумевает нарастающее противостояние внутри украинских военно-политических элит.""

      Укропы точно такими же надеждами жили относительно России. Не стоит наступать на xoxлятские грабли. Тем более, что укропская власть сами себе не хозяева.
      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        -2
        Сегодня, 18:10
        Укропы точно такими же надеждами жили относительно России. Не стоит наступать на xoxлятские грабли.
        Укропская, коррумпированная, антинародная власть целенаправленно и откровенно врет населению, у нас же такого не было, нет и быть не может.
    3. lis-ik Ранг пользователя
      lis-ik
      +1
      Сегодня, 17:58
      Забыл добавить, что так или иначе.
    4. пешик
      пешик
      +1
      Сегодня, 18:03
      Может, не может).
      Медведев ведь ясно выразился - пока не отодвинем ЛБС на достаточную глубину против удара ракетами - а это км 300, т.е. за Днепр. Сколько лет на это уйдёт, если за почти 2 года освободили Марьинку, что в 4 км от Донецка.
      1. notingem Ранг пользователя
        notingem
        0
        Сегодня, 19:14
        Уточните .Медведев это кто ? Фельдмаршал или хотя бы военнослужащий
    5. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +4
      Сегодня, 18:04
      А откуда этот хрен может что то знать?-причем ни слова не сказал-чем "закончится" то?
    6. PVV66 Ранг пользователя
      PVV66
      +3
      Сегодня, 18:06
      Не говори гоп... Легко из кабинета прогнозы давать. Лучше у ребят которые Марьинку и Авдеевку брали спросить.
    7. Петр_Колдунов Ранг пользователя
      Петр_Колдунов
      +2
      Сегодня, 18:21
      Мы сейчас идем по неверному пути укрорейха! Наполнять эфир информацией о "скорой победе" - от каких-то инсайдов до откровенной трепотни - в итоге приведет к завышенным ожиданиями. И в итоге летом 2024 года все замрут в предвкушении победного завершения операции Россией - точно так же, как летом 2023 все замерли в предвкушении победного контрнаступа Украины... итогом которого был пшик.
      Давайте лучше "играть по счету" и анализировать реальность, а не домыслы yes
    8. Павел_Свешников Ранг пользователя
      Павел_Свешников
      +1
      Сегодня, 19:08
      Брехун какой-то а не губернатор. Ничего не известно сколько все это продлится. Укры закончатся, там поляки на очереди, а после и вся Европа может быть отправлена в горнилово 3МВ.Это никому точно не известно. Тут все очень тоненько.
    9. Сергей3 Ранг пользователя
      Сергей3
      0
      Сегодня, 20:15
      Да он оптимист однако. Конечно, если стрельнуть чем нибудь гиперзвуковым-проникающим со спецбоевой частью по Йоулстоунскому вулкану, то да, к началу лета всё закончится, а так пока это несбыточные мечты...
    10. borisvt Ранг пользователя
      borisvt
      0
      Сегодня, 20:26
      ..Я выскажу свою точку зрения, я уверен в том, что спецоперация закончится в следующем году

      Что же, посмотрим, эти бы слова, да богу в уши!
      Хочется думать, что у г-на ГА Запорожской области побольше информации, чем у некоторых тех, кто дальше территориально и рангом пониже.
      Был бы рад, на самом деле, если фронт обвалится, частота Волга будет использоваться для перехода на нашу сторону целых бригад, клоун покончит счеты с жизнью самоубийством, а восставшие жители в том числе западных областей залежной начнут занимать администрации и поднимать над ними триколоры при поддержке улизнувших от мобилизации сознательных граждан.
      Да, и все как один перейдут хотя бы на ломаный русский даже при розничной торговле ))
    11. фа2998 Ранг пользователя
      фа2998
      0
      Сегодня, 21:58
      Цитата: PVV66
      Не говори гоп... Легко из кабинета прогнозы давать. Лучше у ребят которые Марьинку и Авдеевку брали спросить.

      Цитата: костя1
      А откуда этот хрен может что то знать?-причем ни слова не сказал-чем "закончится" то?

      У них скоро выборы.Нужно край оставить все как сейчас-та же власть,деньги и прочие вкусности.По этому нужно успокоить "электорат",и пообещать хорошее на дату ПОСЛЕ ВЫБОРОВ !
      Ну а не будет-ну руками разведут,но дело сделано,они снова у власти на 12 лет. hi

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