Новый законопроект о мобилизации побудил украинцев массово переоформлять на родственников личное имущество
Внесенный в Верховную раду Украины законопроект об изменениях в правилах мобилизации населения в период военного положения пока еще находится на стадии прений и внесения поправок. По регламенту принят он будет и вступит в силу не ранее второй половины января следующего года.
Офис президента и Генштаб ВСУ в основном заняты взаимным перекладыванием друг на друга ответственности за принятие непопулярных мер в рамках законодательной инициативы. В то время как мужчины-украинцы призывного возраста, который может быть снижен с 27 до 25 лет, не считая других изменений в рамках «либерализации» определения пригодности для службы в рядах ВСУ, срочно начали предпринимать превентивные меры.
Один из популярных украинских журналистов и телеведущий сообщает, что украинцы массово пошли к нотариусам переписывать свое имущество, недвижимость, автомобили и другие активы, владение которыми требует госрегистрации, на «жен, матерей и даже любовниц» после появления нового законопроекта о мобилизации. Дело в том, что если законопроект будет принят в нынешней редакции, то для нарушителей порядка воинского учета, помимо других репрессивных и ограничительных мер, могут оказаться под запретом любые операции с собственностью.
Схема вроде как многократно апробированная, в том числе коррумпированными чиновниками и нечистыми на руку бизнесменами, но и она может оказаться ненадежной. Некий украинский адвокат рассказал в своем паблике такую историю. К нему обратился мужчина, очевидно скрывающийся от мобилизации, который переписал имущество на жену, а она потом сдала мужа в территориальный центр комплектации и социальной помощи (военкомат). Возможно, это байка, хотя дела семейные они такие, все что угодно может произойти между супругами.
Теперь у не желающих попасть на фронт украинцев, а среди них в случае принятия законопроекта могут оказаться инвалиды, женщины и многие другие, ранее имевшие ограничения и отсрочки от службы, остался единственный канал для ухода от мобилизации — бежать за границу. Хотя и этот способ может дать трещину с учетом того, что киевские власти всеми силами изыскивают способы депортировать заграничных уклонистов обратно на родину.
Правительство Эстонии уже готово пойти навстречу Киеву, оппозиция Германии также за принудительный возврат украинских мужчин для службы в ВСУ, вплоть до лишения вида на жительство и пособий. Как говорится, раз уж поставлена цель воевать с Россией «до последнего украинца», ее следует выполнить. Эти инициативы киевского режима вызвали панику в Европе среди украинских беженцев, мужчины-украинцы массово выстраиваются в очереди для натурализации. А сколько радости было у тех, кто в 2014 году ликовал на «Майдане незалежности»!
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