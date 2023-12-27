Министр иностранных дел Турции призвал госсекретаря США начать переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа
Сегодня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатические круги турецкого государства.
Главной темой разговора стало мирное урегулирование вооруженного конфликта в секторе Газа. Министр иностранных дел Турции призвал госсекретаря США начать переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа.
Обсуждалось во время разговора и вступление Швеции в Североатлантический альянс. РИА Новости сообщает, что Фидан рассказал Блинкену, что сейчас этот вопрос обсуждается в Великом национальном собрании Турции. Анкара ранее отказывалась голосовать за вступление Стокгольма в НАТО, ссылаясь на тесные связи шведских политических кругов с курдскими радикалами, которых в Турции считают террористами.
Кроме того, была поднята и тема продажи Соединенными Штатами Турции истребителей F-16. Глава турецкого дипломатического ведомства заявил, что турецкие власти рассчитывают на следование Вашингтона «духу союзничества», благодаря которому США всё же выполнят свои обязательства по поставкам истребителей.
Напомним, что ранее США отказались включать Турцию в программу по приобретению новейших самолетов F-35 из-за покупки Анкарой у Российской Федерации зенитных ракетных комплексов С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда продемонстрировал политическую твёрдость и не стал отказываться от сделки с Российской Федерацией, в результате чего ЗРК С-400 поступили на вооружение турецкой армии.
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