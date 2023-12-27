Министр иностранных дел Турции призвал госсекретаря США начать переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа

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Министр иностранных дел Турции призвал госсекретаря США начать переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа

Сегодня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатические круги турецкого государства.

Главной темой разговора стало мирное урегулирование вооруженного конфликта в секторе Газа. Министр иностранных дел Турции призвал госсекретаря США начать переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа.



Обсуждалось во время разговора и вступление Швеции в Североатлантический альянс. РИА Новости сообщает, что Фидан рассказал Блинкену, что сейчас этот вопрос обсуждается в Великом национальном собрании Турции. Анкара ранее отказывалась голосовать за вступление Стокгольма в НАТО, ссылаясь на тесные связи шведских политических кругов с курдскими радикалами, которых в Турции считают террористами.

Кроме того, была поднята и тема продажи Соединенными Штатами Турции истребителей F-16. Глава турецкого дипломатического ведомства заявил, что турецкие власти рассчитывают на следование Вашингтона «духу союзничества», благодаря которому США всё же выполнят свои обязательства по поставкам истребителей.

Напомним, что ранее США отказались включать Турцию в программу по приобретению новейших самолетов F-35 из-за покупки Анкарой у Российской Федерации зенитных ракетных комплексов С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда продемонстрировал политическую твёрдость и не стал отказываться от сделки с Российской Федерацией, в результате чего ЗРК С-400 поступили на вооружение турецкой армии.
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    8 комментариев
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    1. voyaka uh Ранг пользователя
      voyaka uh
      +2
      Сегодня, 18:54
      Щаас... мы израильскую компартию мобилизуем на помочь курдским коммунистам из Рабочей Партии Курдистана.
      И - под знаменами марксизма-ленинизма - на Стамбул! laughing
      Держись тогда, Эрдоган. am
      Передадим Турцию России - и проливы впридачу.
      1. Наган Ранг пользователя
        Наган
        0
        Сегодня, 19:08
        Цитата: voyaka uh
        И - под знаменами марксизма-ленинизма - на Стамбул!

        Какой еще Стамбул? От основания он был Константинополь, а на Руси еще известен как Царьград. bully
        Цитата: voyaka uh
        Передадим Турцию России

        И встанет перед русскими тяжкая задача воздвигать крест на Св. Софии. recourse
        1. voyaka uh Ранг пользователя
          voyaka uh
          0
          Сегодня, 19:21
          Там уже столько раз менялось:
          то Зевс, то Христос, то Магомет, потом опять Христос, потом опять Мухаммед.
          Надо уж пятиконечную звезду с Лениным водрузить. Чтоб знали все религии, где раки зимуют! good
      2. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        -1
        Сегодня, 19:18
        Вояка,в израильской компартии на всех еврейских коммунистов говорят,один партбилет,выданный ещё Голдой Мэйер! wassat wassat
        1. Наган Ранг пользователя
          Наган
          0
          Сегодня, 20:20
          Бабушка Голда была социалисткой, и, соответственно, по канонам единственно правильного марксистско-ленинского учения, занималась сплошными оппортунизмами, ревизионизмами, и еще не помню уже какими измами. А компартией рулил некий Меер Вильнер, помнится он даже приезжал на ХХV Съезд КПСС почетным гостем, вот чем он занимался по нечетным, не упомню.
      3. КЗаКВО32923 Ранг пользователя
        КЗаКВО32923
        -1
        Сегодня, 20:44
        А пупок не развяжется?! С хуситами и Хезболлой боитесь вступить в открытый бой, куда вам до Эрдогана!
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      -1
      Сегодня, 19:16
      Ага,янки ещё не сделали бабла на поставках снарядов цЭхаликам,да и ракет для авиации мало продали,а тут требовать пытаются бизнес свернуть! crying tongue
    3. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 19:16
      Ага,янки ещё не сделали бабла на поставках снарядов цЭхаликам,да и ракет для авиации мало продали,а тут требовать пытаются бизнес свернуть! crying tongue

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