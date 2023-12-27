Тимошенко призвала главу киевского режима предоставить своим гражданам «план Б» по выходу из сложного положения

Украинский политик Юлия Тимошенко призвала главу киевского режима Владимира Зеленского предоставить гражданам страны "план Б" по выходу из нынешнего "сложного, достаточно трагического положения".Тимошенко отметила, что, несмотря на то, что она всей душой жаждет победы Украины в вооруженном конфликте и сохранения ее территориальной целостности, однако при этом четко осознает, что Киев сталкивается с трудностями в ведении затяжной войны.В связи с этим она обратилась к Зеленскому с просьбой предложить своей стране "план Б", направленный на выход из непростого положения, в котором оказалась Украина. Тимошенко призвала Зеленского действовать четко и рационально, при этом мыслить стратегически, а не "идти в глухой угол, если кому-то это нравится". При этом, что именно подразумевается под "планом Б", Тимошенко не уточнила.Также сообщается, что без предоставления Западом финансовой поддержки Киеву около 10 миллионов украинских пенсионеров не получат вовремя пенсии, а около полумиллиона чиновников и почти 1,5 миллиона учителей - останутся без зарплат.Как заявила глава украинского Минэкономики Юлия Свириденко в интервью британскому изданию Financial Times, бюджету страны срочно необходимо вливание 37 миллиардов долларов, чтобы просуществовать еще один год.Украина уже испытывает острый дефицит средств, а около пяти миллиардов, предоставленных международными донорами и кредиторами в декабре, будет недостаточно для покрытия потребностей этой страны.

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