Тимошенко призвала главу киевского режима предоставить своим гражданам «план Б» по выходу из сложного положения

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Тимошенко призвала главу киевского режима предоставить своим гражданам «план Б» по выходу из сложного положения

Украинский политик Юлия Тимошенко призвала главу киевского режима Владимира Зеленского предоставить гражданам страны "план Б" по выходу из нынешнего "сложного, достаточно трагического положения".

Тимошенко отметила, что, несмотря на то, что она всей душой жаждет победы Украины в вооруженном конфликте и сохранения ее территориальной целостности, однако при этом четко осознает, что Киев сталкивается с трудностями в ведении затяжной войны.



В связи с этим она обратилась к Зеленскому с просьбой предложить своей стране "план Б", направленный на выход из непростого положения, в котором оказалась Украина. Тимошенко призвала Зеленского действовать четко и рационально, при этом мыслить стратегически, а не "идти в глухой угол, если кому-то это нравится". При этом, что именно подразумевается под "планом Б", Тимошенко не уточнила.

Также сообщается, что без предоставления Западом финансовой поддержки Киеву около 10 миллионов украинских пенсионеров не получат вовремя пенсии, а около полумиллиона чиновников и почти 1,5 миллиона учителей - останутся без зарплат.

Как заявила глава украинского Минэкономики Юлия Свириденко в интервью британскому изданию Financial Times, бюджету страны срочно необходимо вливание 37 миллиардов долларов, чтобы просуществовать еще один год.

Украина уже испытывает острый дефицит средств, а около пяти миллиардов, предоставленных международными донорами и кредиторами в декабре, будет недостаточно для покрытия потребностей этой страны.
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    30 комментариев
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    1. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 18:38
      А чего не сразу план "Пи"-причем полный? wink
      1. Ilya-spb Ранг пользователя
        Ilya-spb
        0
        Сегодня, 18:48
        я могу предложить Зеленскому план "А". Безоговорочная капитуляция.
        1. Старк Ранг пользователя
          Старк
          0
          Сегодня, 19:08
          Цитата: Ilya-spb
          я могу предложить Зеленскому план "А". Безоговорочная капитуляция.

          Скорее всего план В (висилица) .! А потом уж разбор полетов жесткий Донбасским СМЕРШем
          1. Shurik70 Ранг пользователя
            Shurik70
            0
            Сегодня, 21:02
            Вспомнилось
        2. Gato Ранг пользователя
          Gato
          +1
          Сегодня, 19:10
          План у него есть lol Это будет "дорожная карта" по известному направлению.
        3. Павел_Свешников Ранг пользователя
          Павел_Свешников
          +1
          Сегодня, 19:22
          У них это единственный вариант - сложить оружие, выгнать или посадить нациков и дальше продолжать грабить свой народ в пределах украиноязычных областей, наблюдая за размещением по все территории военных баз РФ.
    2. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 18:39
      Попыточка вернуться в большую игру и присосаться к кормушке, э нет без ярлыка из Вашингтона не видать тебе Юля княжества).
      1. JonnyT Ранг пользователя
        JonnyT
        +2
        Сегодня, 18:43
        Че уж там Вашингтон, Юля и от Вовы ярлык готова получить, лишь бы к кормушке присосаться, впрочем как и вся оставшаяся часть украины
        1. Ропот 55 Ранг пользователя
          Ропот 55
          +4
          Сегодня, 18:49
          JonnyT hi, согласен good, думаю что Юля и в Москву рванет на "больных ногах" пешком если Путин ей княжеское кресло пообещает, эта мадам и не такое отпляшет.
          1. Бережливый Ранг пользователя
            Бережливый
            +7
            Сегодня, 18:57
            Ропот55-эта "атомная крыса "наговорила против России на полвека лагерей без амнистии!
            1. Ропот 55 Ранг пользователя
              Ропот 55
              +2
              Сегодня, 19:02
              Бережливый hi, к сожалению политика вещь такая будет выгодно и эту (цензура) посадят в кресло. Вон дойче за свои зверства на территории СССР вообще должны были исчезнуть однако и кормили и помогали и потом друзьями считали(к сожалению).
            2. Василенко Владимир Ранг пользователя
              Василенко Владимир
              +2
              Сегодня, 19:02
              Цитата: Бережливый
              эта "атомная крыса "наговорила против России на полвека лагерей без амнистии!

              нууу
              если при этом она согласится подписать капитуляцию ...
              простой пример Винценц Мюллер генерал вермахта воевал на украине ...
              в 1948 году Мюллер вступил в Национально-демократическую партию Германии. В 1949—1952 годах он был первым заместителем председателя этой партии и вице-президентом Народной палаты ГДР. В 1952 году он снова возвращается к военной деятельности и участвует в создании новой боеспособной армии ГДР
            3. Старк Ранг пользователя
              Старк
              +5
              Сегодня, 19:06
              Цитата: Бережливый
              Ропот55-эта "атомная крыса "наговорила против России на полвека лагерей без амнистии!

              А наворовала сколько за счет России на газе Там вертеп тот еще опять кучкуется
    3. Вежливый Лось Ранг пользователя
      Вежливый Лось
      +6
      Сегодня, 18:47
      Юлия Тимошенко призвала главу киевского режима Владимира Зеленского предоставить гражданам страны "план Б"

      И уточнила, что никая она ни "Б", а украинский политик.(во всяком случае, сейчас)
    4. михаилл Ранг пользователя
      михаилл
      -1
      Сегодня, 19:02
      При этом, что именно подразумевается под "планом Б", Тимошенко не уточнила.

      Все и так понятно, просто план- это простой план. А "план Б"-это в порошке. И вот "Б планом" Зеленский делится ни с кем не хочет, самому не хватает!
    5. Старк Ранг пользователя
      Старк
      +3
      Сегодня, 19:04
      "Газовая леди" из того же кагала вышла в гонке за власть ....Там на украине просто карусель идет ))))
      Не удивлюсь,если Яйценюк вдруг появится из Майями (бывший премьер -вор высшей ктегории )))))
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 19:07
        Старк hi, э нееет, Куля в лоб очень умный организм, он все свои цели на Украине достиг, так что не полезет, если только Вашингтон прикажет.
        1. Старк Ранг пользователя
          Старк
          0
          Сегодня, 21:54
          Цитата: Ропот 55
          Куля в лоб очень умный организм, он все свои цели на Украине достиг, так что не полезет, если только Вашингтон прикажет.

          Прикажет скорее всего..Западу теперь нужна гражданская войнушка на окраине..ВСЕ против всех Такое уже было ,но сейчас немного по другому ..
          Бандеровщину нужно вычислять и в расход ..Шифроваться опять начали падлы ну ну...
          Хрущева уже вам не будет западненцы Будем мочить !!!
    6. Михаил м Ранг пользователя
      Михаил м
      +3
      Сегодня, 19:15
      У Зеленского на выбор два плана, план V и план Z.
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +2
        Сегодня, 19:38
        Цитата: Михаил м
        У Зеленского на выбор два плана, план V и план Z.

        Итогом, при любом раскладе, будет "О"!
    7. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 19:18
      На этой аферистке Тимошенко, клейма негде ставить. Грязь а не человек. И все таки, туповатенький укро- народец, скоро снова будет скакать и кричать « юле- волю». Не зря в народе столько анекдотов о глупости и жадности хох@ов.
    8. ANB Ранг пользователя
      ANB
      +1
      Сегодня, 19:24
      . около пяти миллиардов, предоставленных международными донорами и кредиторами в декабре, будет недостаточно для покрытия потребностей этой страны.

      Что, уже все? Сперли?
      Наверное, они плохо лежали. А теперь хорошо лежат. Но надо ещё.
    9. lubesky Ранг пользователя
      lubesky
      0
      Сегодня, 19:24
      Между приемами наркоты и уколов наступает кратковременное просветление, так отпускает рак перед самой кончиной. Ясно им и понятно, что победа планеты таблицы Менделеева в войне на изнурение неизбежна, а Запад даёт понять, что запасов колоний против России они тратить пока не готовы в битве ресурсов
    10. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +3
      Сегодня, 19:26
      почти 1,5 миллиона учителей - останутся без зарплат.
      Это как это?! В России немногим больше миллиона учителей, а на Украине полтора миллиона?!
      1. sagitovich Ранг пользователя
        sagitovich
        +1
        Сегодня, 20:04
        Две трети из этих учителей, "учителя', "как дальше на халяву жить!"
    11. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      +2
      Сегодня, 20:03
      Охренеть! На 20 миллионов украинцев - 10 миллионов пенсионеров! Ладно, но 1,5 миллиона учителей!
      1. Виктор Сергеев Ранг пользователя
        Виктор Сергеев
        +2
        Сегодня, 20:20
        Приняли бы закон: все пенсионеры до 80 лет подлежат мобилизации и утилизации на фронте. Нет пенсионеров, нет расходов.
    12. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      +1
      Сегодня, 20:19
      Собрать всех "Б" и на фронт, начиная с Тимошенко.
    13. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      0
      Сегодня, 20:47
      Тимошенко призвала главу киевского режима предоставить своим гражданам «план Б» по выходу из сложного положения

      План "Б" это быстро сваливать тебе Юля нужно из 404-й пока твою косу тебе не вокруг головы, а вокруг шеи не намотали
    14. ВПП-1 Ранг пользователя
      ВПП-1
      0
      Сегодня, 21:12
      BFM.ru: 27.12.2023
      Евросоюз намерен предоставить Украине 20 млрд евро помощи в обход Венгрии, которая ранее заблокировала выделение 50 млрд на четырехлетний срок. Эти средства планируется взять в долг под гарантии стран — членов объединения перед общим бюджетом ЕС, что позволит занять на рынках капиталов необходимую Киеву сумму, пишет Financial Times.

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