«Эрдоган – последний, кто может читать мораль Израилю»: Нетаньяху резко ответил на критику от президента Турции
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Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с критикой военной операции армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа подверглось резкой критике со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Глава израильского правительства выступил с критической речью, изобилующей обвинениями в адрес самого Эрдогана.
Напомним, что Эрдоган сравнил премьер-министра Израиля с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Такое сравнение он сделал из-за массовой гибели палестинских мирных жителей в секторе Газа. Нетаньяху вспомнил Эрдогану прегрешения турецкого государства.
Эрдоган – последний, кто может читать мораль Израилю. Эрдоган, который устроил геноцид курдов и является рекордсменом по количеству задержанных журналистов, выступающих против его режима - последний, кто может читать нам мораль
- заявил Нетаньяху.
Кроме того, израильский премьер-министр добавил, что ЦАХАЛ сражается против формирований палестинского движения ХАМАС, которое регулярно поддерживает и «восхваляет» турецкий президент. Напомним, что Турция сразу после начала израильских ударов по сектору Газа выступила с резкой критикой военной операции. В Стамбуле прошел массовый митинг протеста против действий Израиля.
В настоящее время Израиль продолжает военную операцию в палестинском анклаве. Протесты мирового сообщества никак не влияют на действия израильской армии и руководства.
kremlin.ru
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