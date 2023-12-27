«Эрдоган – последний, кто может читать мораль Израилю»: Нетаньяху резко ответил на критику от президента Турции

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«Эрдоган – последний, кто может читать мораль Израилю»: Нетаньяху резко ответил на критику от президента Турции

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с критикой военной операции армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа подверглось резкой критике со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Глава израильского правительства выступил с критической речью, изобилующей обвинениями в адрес самого Эрдогана.

Напомним, что Эрдоган сравнил премьер-министра Израиля с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Такое сравнение он сделал из-за массовой гибели палестинских мирных жителей в секторе Газа. Нетаньяху вспомнил Эрдогану прегрешения турецкого государства.



Эрдоган – последний, кто может читать мораль Израилю. Эрдоган, который устроил геноцид курдов и является рекордсменом по количеству задержанных журналистов, выступающих против его режима - последний, кто может читать нам мораль

- заявил Нетаньяху.

Кроме того, израильский премьер-министр добавил, что ЦАХАЛ сражается против формирований палестинского движения ХАМАС, которое регулярно поддерживает и «восхваляет» турецкий президент. Напомним, что Турция сразу после начала израильских ударов по сектору Газа выступила с резкой критикой военной операции. В Стамбуле прошел массовый митинг протеста против действий Израиля.

В настоящее время Израиль продолжает военную операцию в палестинском анклаве. Протесты мирового сообщества никак не влияют на действия израильской армии и руководства.
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36 комментариев
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  1. parabyd Ранг пользователя
    parabyd
    +8
    Сегодня, 19:10
    Эдуард, ну ты же понимаешь, что такое прощать нельзя?) Он же тебя обозвал земляным червяком!
    1. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +8
      Сегодня, 19:28
      Тора и ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ мораль несовместимы.
      1. Ilya-spb Ранг пользователя
        Ilya-spb
        +2
        Сегодня, 19:39
        Именно иудаизм причинил людям много бед.

        А любителям истории могу рассказать про караимов - иудеев, живших в Причерноморье и продававших славян в рабство.
        1. Ясная Ранг пользователя
          Ясная
          +4
          Сегодня, 19:43
          Цитата: Ilya-spb
          «Эрдоган – последний, кто может читать мораль Израилю»: Нетаньяху резко ответил на критику от президента Турции

          Как знать request может он единственный, кто будет стоять перед твоей могилой с Кораном в руках.
          1. Shurik70 Ранг пользователя
            Shurik70
            0
            Сегодня, 20:55
            Вот никак не ожидал от высокопоставленного еврея невнимательности к тому, что говорит.
            "Эрдоган может читать мораль Израилю, там очередь правда, он в конце, но может", так можно переиначить его слова.
            Вырождаются иудеи.
        2. Пупырчатый Ранг пользователя
          Пупырчатый
          +2
          Сегодня, 21:12
          Ну как бы славян в рабство продавали. Караимов - тоже продавали. Так то крепостное право - сирень рабство - вообще прекрасно жило до второй половины 19 века. И кто же там кого держал в рабах. А теперь расскажите про беды от иудаизма))) Это же очень интересно послушать). Караимов он вспомнил))))
  2. Ропот 55 Ранг пользователя
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 19:11
    Да это про 99% нынешних политиков руководителей сказать можно, ни принципов, ни верности слова, а в половине случаев полный игнор интересов собственной страны и народа.
    1. Михаил м Ранг пользователя
      Михаил м
      +2
      Сегодня, 19:17
      Это можно сказать про всех политиков всех времён.
      1. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        +3
        Сегодня, 19:28
        Но всё же их можно проранжировать по степени отбитости. Но вот кто из двоих политиков из этой статьи лучше - тут требуется научный консилиум
  3. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    0
    Сегодня, 19:11
    На ринге пусть сойдутся в кулачном бою.Кто победит,,тот и сможет говорить что вздумается,пока реванш не возьмёт оппонент! wassat
    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 19:20
      Бережливый, времена когда вожди в поединках между собой решали судьбы войн и своих стран канули в лету, руководство уже давно считают себя небожителями а по сему так боев не будет.
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +2
        Сегодня, 19:46
        Цитата: Бережливый
        На ринге пусть сойдутся в кулачном бою.

        Цитата: Ропот 55
        Бережливый, времена когда вожди в поединках между собой решали судьбы войн и своих стран канули в лету,

        Похоже будет страшный бой на... СМСках по интернету lol
    2. Наган Ранг пользователя
      Наган
      0
      Сегодня, 21:47
      Цитата: Бережливый
      На ринге пусть сойдутся в кулачном бою.Кто победит,,тот и сможет говорить что вздумается,пока реванш не возьмёт оппонент! wassat

      В свои лучшие годы Нетаньяху замочил бы голыми руками любого из нынешних политиков всего мира. Сайерет Маткаль - это таки спецназ из спецназов, а он там служил. Но сегодня ему 73, не самый лучший возраст для рукопашной.
  4. Старк Ранг пользователя
    Старк
    +4
    Сегодня, 19:12
    «Эрдоган – последний, кто может читать мораль Израилю»

    А ведь точно подмечено ..Даже наш ВВП помалкивает и правильно делает у нас вон окраина на решении
    Хотя Эрдоган популист ...Ему нужна поддержка мусульманского мира для своего Турана Ну ну
    А Израиль тем временем мочит все там по полной ..Эх арабы ! Опять ждете русских ?
    Нам недовас ...У нас свой израиль тут и похлеще вашего
    1. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      0
      Сегодня, 19:35
      Цитата: Старк
      А Израиль тем временем мочит все там по полной ..Эх арабы ! Опять ждете русских ?

      После грозных заявлений, в отношениии Израиля, арабы почему-то сразу сдулись request
      1. Теренин Ранг пользователя
        Теренин
        +2
        Сегодня, 19:56
        Цитата: Ясная
        Цитата: Старк
        А Израиль тем временем мочит все там по полной ..Эх арабы ! Опять ждете русских ?

        После грозных заявлений, в отношении Израиля, арабы почему-то сразу сдулись request

        Сдуешься тут, когда прикинешь убытки от закрытия (при войне) своих курортных мест.
        hi
        1. Старк Ранг пользователя
          Старк
          0
          Сегодня, 21:20
          Цитата: Теренин
          Сдуешься тут, когда прикинешь убытки от закрытия (при войне) своих курортных мест.

          Да уж Геннадий ..Тут уж страшновато анализировать hi Эти жестко отвечают и блокируют в своих СМИ и интернет ресурсах Мы их должны хвалить всегда и везде Иначе горе нам ))) Ну это я просто так написал ..
      2. Старк Ранг пользователя
        Старк
        0
        Сегодня, 21:08
        Цитата: Ясная
        Цитата: Старк
        А Израиль тем временем мочит все там по полной ..Эх арабы ! Опять ждете русских ?

        После грозных заявлений, в отношениии Израиля, арабы почему-то сразу сдулись request

        ну не сдулись Ясный ,а скорее всего концентрируюся и объединяются ..
        Им дали ввязаться в конфликт или возможно они сами это все подстроили ..Ну не важно wink
        Но имидж иудеев на самом низком уровне ..Как бы они инет не блокировали против себя .
        Сами себя загнали в погромы опять ! История ,это факты
      3. Наган Ранг пользователя
        Наган
        0
        Сегодня, 21:58
        Цитата: Ясная
        После грозных заявлений, в отношениии Израиля, арабы почему-то сразу сдулись

        Во-первых, евреи им задницы надирали столько раз, что даже арабы выучили урок не лезть. А во-вторых, хотя может и во-первых, и во-вторых, и в третьих тоже, сами арабы считают палестинцев арабами второй свежести. Такое вот арабское единство перед лицом сионистского агрессора. И, кстати, палестинцы сами не больно едины. Те, что с западного берега, считали тех, что с Газы, палестинцами второй свежести, как минимум от основания Израиля.
    2. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      -2
      Сегодня, 19:36
      А смысл нам лезть в чуждую нам разборку, тем более своих дел погорло и масульман как и богатеньких евреев дофига. Правильно что не лезем.
  5. Ивар Рави Ранг пользователя
    Ивар Рави
    +3
    Сегодня, 19:12
    Мяч на стороне Эрдогана, посмотрим чем ответит. А так оба хороши - друг друга помоями поливают, а товарооборот растет
  6. Trapp1st Ранг пользователя
    Trapp1st
    +2
    Сегодня, 19:13
    Эрдоган – последний, кто может читать мораль
    А кто первый?
    1. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +2
      Сегодня, 19:47
      Цитата: Trapp1st
      Эрдоган – последний, кто может читать мораль
      А кто первый?

      Первыми читать, это правительства США и Англии состоящие из... евреев yes
      1. Наган Ранг пользователя
        Наган
        0
        Сегодня, 22:00
        Цитата: Ясная
        правительства США и Англии состоящие из... евреев

        Про Англию не в курсе, а в правительстве США всего один еврей, да и тот, Блин,кен.
  7. alystan Ранг пользователя
    alystan
    +2
    Сегодня, 19:33
    Эрдоган – последний, кто может читать мораль Израилю. Эрдоган, который устроил геноцид курдов и является рекордсменом по количеству задержанных журналистов, выступающих против его режима - последний, кто может читать нам мораль

    Два моралиста хреновых.

    Тот же Эрдогана допускает уже мысль забрать под свой контроль/протекторат территорию Газы (а там глядишь и всей Палестины). Вот если у него все так и получилось, то было бы интересно посмотреть как Израиль продолжал притеснять палестинцев.
    1. КЗаКВО32923 Ранг пользователя
      КЗаКВО32923
      0
      Сегодня, 20:39
      По крайней мере пол-тыщи лет османы правили Палестиной, и все были довольны. Пока не приперлись фашисты!
      1. Наган Ранг пользователя
        Наган
        0
        Сегодня, 22:03
        Цитата: КЗаКВО32923
        По крайней мере пол-тыщи лет османы правили Палестиной, и все были довольны. Пока не приперлись фашисты!

        Это бритты, что ль?
    2. Наган Ранг пользователя
      Наган
      0
      Сегодня, 22:02
      Цитата: alystan
      Тот же Эрдогана допускает уже мысль забрать под свой контроль/протекторат территорию Газы (а там глядишь и всей Палестины). Вот если у него все так и получилось, то было бы интересно посмотреть как Израиль продолжал притеснять палестинцев.

      Съесть то ен съесть, да хто ж ему дасть?
  8. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    0
    Сегодня, 19:33
    О как, теперь уже Эдик последний, а недавно наш был. Уже прогресс)))
    1. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +1
      Сегодня, 19:51
      Цитата: evgen1221
      О как, теперь уже Эдик последний, а недавно наш был. Уже прогресс)))

      Евгений, уточните, таки чей наш был Эдик? what
  9. Адрей Ранг пользователя
    Адрей
    -1
    Сегодня, 19:55
    В чем то Беня прав. Туркам можно много припомнить с их решением "курдского вопроса".
    1. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      +2
      Сегодня, 20:09
      А ведь курды так помогали туркам решать армянский вопрос!
      1. Адрей Ранг пользователя
        Адрей
        0
        Сегодня, 20:21
        Цитата: Кот Александрович
        А ведь курды так помогали туркам решать армянский вопрос!

        Если мы начнем вспоминать кто как, какие вопросы решал, то "белых и пушистых" совсем не останется. Все хороши по своему.
        1. Кот Александрович Ранг пользователя
          Кот Александрович
          0
          Сегодня, 21:39
          Да, это так, но кроме русских...
          1. Адрей Ранг пользователя
            Адрей
            0
            Сегодня, 21:44
            Цитата: Кот Александрович
            Да, это так, но кроме русских...

            Вы хотите сказать, что мы создали империю исключительно "добрым словом" без применения "пистолета"?
    2. Старк Ранг пользователя
      Старк
      0
      Сегодня, 21:47
      Цитата: Адрей
      В чем то Беня прав. Туркам можно много припомнить с их решением "курдского вопроса".

      А еще Византию и Костанцинополь !!! Российская империя была близка к этому и еще
      В Иерсалиме святые места были Россией по договору куплены ..
      Сейчас там евреи ..

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