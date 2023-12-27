«Высокая вероятность попадания с первого выстрела»: в российской компании отчитались о поставках управляемых боеприпасов «Краснополь-М2»

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«Высокая вероятность попадания с первого выстрела»: в российской компании отчитались о поставках управляемых боеприпасов «Краснополь-М2»

Российский концерн «Калашников» сообщил о завершении поставок заказчику управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2». Это следует из информации, опубликованной пресс-службой концерна на его официальном сайте.

Как утверждает пресс-служба концерна, изделия были отгружены заказчику в полном объеме. До того, как боеприпасы передали заказчику, их тщательно проверили, испытания показали полное соответствие тем требованиям, которые выражались в контракте.



Президент концерна Алан Лушников высоко оценил изготовленные управляемые боеприпасы. Он подчеркнул, что во время проведенных перед поставкой снарядов испытаний они продемонстрировали себя с лучшей стороны.

К его преимуществам относятся стрельба на поражение цели без пристрелки на основе полной или сокращенной подготовки, высокая вероятность попадания в цель с первого выстрела, мощное действие боевой части, большая зона выбираемых ошибок подготовки данных для стрельбы, возможность применения БЛА для подсвета цели и высокая надежность

- сказал президент концерна «Калашников».

Напомним, что артиллерийские снаряды «Краснополь-М2» предназначаются для нанесения ударов по движущимся и неподвижным целям. В частности, они могут поражать инженерные сооружения противника, его военную технику и вооружения, личный состав. Несколько управляемых снарядов могут быть применены одновременно.
  • концерн "Калашников" / https://kalashnikovgroup.ru
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10 комментариев
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  1. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    -2
    Сегодня, 19:27
    Президент концерна Алан Лушников высоко оценил изготовленные управляемые боеприпасы. Он подчеркнул, что во время проведенных перед поставкой снарядов испытаний они продемонстрировали себя с лучшей стороны.

    Было бы гораздо весомее, если бы эффективность новых снарядов оценили бы бойцы и командиры с линии фронта, а не "эффективный менеджер".
    1. михаилл Ранг пользователя
      михаилл
      +2
      Сегодня, 19:43
      Цитата: Дилетант
      Было бы гораздо весомее, если бы эффективность новых снарядов оценили бы бойцы и командиры с линии фронта

      Снаряд давно принят на вооружение, а оценки бойцов и командиров с линии фронта не для общего доступа и именно они позволяют создавать более совершенное оружие.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +1
        Сегодня, 20:02
        Инженеры и конструкторы разрабатывают новые снаряды линейки «Краснополь», об этом сообщает telegram-канал «Русское оружие».

        Как было сказано в интервью ведущему программы «Военная приемка» Алексею Егорову, на текущий момент специалисты предприятия близки к финальному этапу разработки сразу нескольких типов дальнобойных 152-мм активно-реактивных снарядов на базе УАС линейки ЗОФ39М «Краснополь-М», радиус действия которых будет заметно превосходить оный у штатных снарядов.

        Вполне очевидно, что речь может идти о завершении уже существующей программы разработки перспективного УАС «Краснополь-Д» с бесплатформенным инерциально-навигационным блоком и ГЛОНАСС-коррекцией, а также газогенератором донного наддува. Блок ИНС обеспечивает снаряду оптимизацию траектории полета, в то время как газогенератор пролонгирует сохранение высокой среднетраекторной скорости и кинетической энергии. В совокупности с высокой дульной энергией орудий 2А88 САУ «Коалиция-СВ» дальность действия данных управляемых артиллерийских снарядов может достигать 57 - 70+ км.

        Что ещё более важно, новые УАС с дальностью более 60 км вполне могут быть представлены и в модификации с полуактивными лазерными головками самонаведения, что позволит поражать маневрирующие поверхностные цели с подсветкой лазерными дальномерами-целеуказателями, размещенными на БПЛА оптико-электронной разведки S350 «Supercam», «ZALA 421-16E HD», «Орлан-30» и т.д.
        1. Nikolaevich I Ранг пользователя
          Nikolaevich I
          -1
          Сегодня, 21:10
          Статья-"жемчужное ожерелье" ! Перлы ! Сплошные "перлы" !газогенератором донного наддува чего стоит !
          1. topol717 Ранг пользователя
            topol717
            0
            Сегодня, 21:22
            А еще GPS у снаряда. Там нет GPS там камера для точной наводки на цель, которая может компенсировать небольшую неточность.
  2. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    0
    Сегодня, 19:44
    Надо под краснополи просто заводы строить, как для ланцетов сделали. Мало найдется целей, что выдержат краснополь, он на порядок мощнее ланцета
    1. Светлан Ранг пользователя
      Светлан
      0
      Сегодня, 20:00
      Ни разу не на порядок. Количество ВВ у обоих примерно одинаково, a «порядок» это в десять раз

      Сто на порядок больше десяти, a тысяча на порядок больше сотни
      1. sifgame Ранг пользователя
        sifgame
        +1
        Сегодня, 20:31
        152 мм если попал то развалит любую бронетехнику, а если не попал то есть фугасное действие, опять же пехота не разбежится, скорость все таки высокая, кинетическая энергия присутствует. Но Ланцет несомненно тоже нужен, летает дальше, пушка не нужна, да и доказал свою эффективность.
  3. cmax Ранг пользователя
    cmax
    0
    Сегодня, 21:02
    Хорошая новость! По больше для нашей армии.
  4. _Ugene_ Ранг пользователя
    _Ugene_
    0
    Сегодня, 21:24
    в войсках уже прокомментировали - у хоxлов рэб работает вполне эффективно, а при подавлении gps что краснополю цель будет подсвечивать? опять смертники нужны в тылу врага
    развивает средства радиоэлектронной борьбы, что делает невозможным применение нами высокоточного оружия на большой дальности. То есть, мы сегодня имеем проблемы в наведении дальнобойных боеприпасов во время ведения контрбатарейной борьбы
    - заявил Тарнавский.

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