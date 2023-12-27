«Мы полны решимости защищать наши объекты»: министр обороны США допустил вероятность ещё одного конфликта на Ближнем Востоке

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«Мы полны решимости защищать наши объекты»: министр обороны США допустил вероятность ещё одного конфликта на Ближнем Востоке

В ближайшее время на Ближнем Востоке может разгореться еще один вооруженный конфликт. Высокую вероятность такого развития событий допустил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает информационное агентство Bloomberg.

Речь идет о возможном начале военной операции против йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы). В последние месяцы хуситы активизировали нападения на гражданские суда в Красном море, а также запуски ракет и беспилотников в сторону южных регионов Израиля. Кроме того, в Ираке и Сирии проиранские радикальные формирования постоянно атакуют военные объекты армии США.



Такие события не могли не вызвать реакцию американского министра обороны. Тем более, что и ранее США изъявили желание создать специальную военно-морскую коалицию для отражения атак йеменских хуситов на гражданские суда в Красном море.

Мы полны решимости и полностью готовы принять дальнейшие необходимые меры для защиты нашего народа и наших объектов

- заявил министр обороны США.

Примечательно, что в Пентагоне считают действия хуситов в Красном море и нападения на военные базы США в Ираке и Сирии звеньями одной цепи. Эти действия, утверждает американская пресса, направляются Ираном.

Власти последнего, в свою очередь, причастность к атакам на американские военные базы и к действиям йеменских хуситов отрицают. Да и одна из главных причин происходящего – американское военное присутствие в регионе, являющееся следствием общего империалистического курса Вашингтона на доминирование во всех частях планеты.
  • Министерство армии США / https://www.army.mil
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9 комментариев
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  1. Ивар Рави Ранг пользователя
    Ивар Рави
    0
    Сегодня, 19:40
    Афганистан ничему не научил американцев - невозможно победить мотивированного соперника, а хуситы, именно такие
    1. михаилл Ранг пользователя
      михаилл
      0
      Сегодня, 19:54
      Цитата: Ивар Рави
      невозможно победить мотивированного соперника

      Мотивация без серьезной материально-технической поддержки приводит к геноциду. Что Рифская война и итало-эфиопские войны наглядно показали.
      1. Shurik70 Ранг пользователя
        Shurik70
        +1
        Сегодня, 20:48
        Но как раз у хуситов со снабжением всё в порядке.
        Спасибо Ирану.
        .
        «Мы полны решимости защищать наши объекты»

        А "объекты" по всей планете.
        Нет такого уголка на Земле, который бы американцам не требовалось "защищать"
    2. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      0
      Сегодня, 20:02
      Для защиты гегемонии все средства хороши.
  2. Alex777 Ранг пользователя
    Alex777
    +2
    Сегодня, 19:40
    Решимость есть. А желания воевать с хуситами - нет. bully
    1. parabyd Ранг пользователя
      parabyd
      +1
      Сегодня, 20:16
      Да не с хуситами, похоже. На Иран намекают...

      Тут ещё и оказалось, что Иран с начала конфликта в Израиле положил с прибором на все требования и начал быстренько обогащать уран. И в ближайшее время может стать счастливым обладателем трёх новеньких и очень ядерных бомб. Носители у него уже есть, поэтому европейские страны и арабы очень не хотят вступать в коалицию со Штатами...

      Но от таких манёвров кое у кого может развязаться пупок, конечно
  3. Саша с Уралмаша Ранг пользователя
    Саша с Уралмаша
    -1
    Сегодня, 19:44
    Пупок не развяжется у собаки сутулой!
  4. Fangaro Ранг пользователя
    Fangaro
    0
    Сегодня, 19:51
    «Мы полны решимости защищать наши объекты."

    Даже если наши объекты не на нашей земле, не на нашем материке.

    Своё американцы всегда заберут. Даже если это чужое.
  5. 16112014nk Ранг пользователя
    16112014nk
    +1
    Сегодня, 20:57
    Каждой бочке затычка - это про США. Сами не живут спокойно - и другим не дают.
    Йеллоустонский вулкан хоть бы взорвался, чтоб успокоились ?
    Так опять же и другие страны пострадают.
    Как же достала эта страна-паразит.

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