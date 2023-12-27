От имени командования ВСУ опубликовано заявление о применении ВС РФ «новой тактики» атак дронами-камикадзе

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От имени командования ВСУ опубликовано заявление о применении ВС РФ «новой тактики» атак дронами-камикадзе

Украинская военная пропаганда придумала новое объяснение тому, как «сбитые» близко к ста процентам российские дроны-камикадзы «Герань-2» в ходе каждой воздушной атаки поражают множество военных целей на земле. В частности, так произошло сегодня ночью, когда ВС РФ нанесли воздушные удары с помощью БПЛА по военным объектам киевского режима, в том числе в Одесской области и самом городе.

Доподлинно известно, что в результате прилетов в Одесском порту вспыхнул сильный пожар, были слышны звуки детонации. Ранее, в ночь на 25 декабря, в ходе ночной атаки ВС РФ были уничтожены промышленные и складские помещения в порту, через который могли идти поставки западного оружия и где собираются и хранятся морские беспилотники, с помощью которых киевский режим пытается устраивать теракты в Черном море.



Официальные власти Одессы оперативно доложили, что почти все беспилотники сегодня ночью были сбиты силами ПВО, а их обломки якобы упали на дома в одной из незаселенных новостроек и в частном секторе в пригороде. Вот от этого и возникли возгорания, которые были быстро потушены, сообщает Одесская городская прокуратура.

Дальше — больше. Пресс-служба командования Сил самообороны «Юг» ВСУ сегодня распространила заявление, в котором утверждается, что во время атаки дронами-камикадзе ВС РФ якобы применили новую тактику. Суть ее в том, что беспилотники пролетали над жилыми кварталами города, где у ВСУ нет стационарных систем ПВО, утверждается в релизе. Хотя к подлинности этого заявления возникает много вопросов, о них ниже.

В течение этой ночной атаки почти все одесситы фиксировали следование дронов прямо среди жилых кварталов, где в принципе не могут быть размещены стационарные системы ПВО

— говорится в заявлении пресс-службы командования Сил самообороны «Юг» ВСУ, распространяемом украинскими ресурсами.

При этом утверждается, что «отсутствующие» в жилых городских застройках украинские ЗРК каким-то чудесным образом все-таки умудрились сбить российские дроны, обломки которых упали на жилые дома. Кроме того, ВС РФ стали прокладывать сложные траектории движения дронов, чтобы истощать украинскую ПВО и, возможно, выискивать расположение комплексов, сообщается в релизе.

В последнее можно охотно поверить, данная тактика используется российскими военными достаточно давно, о чем неоднократно сообщали и представители ВСУ. А вот то что в городских кварталах нет украинских зенитных комплексов — это очевидное вранье. Иначе как объяснить, что часть беспилотников все-таки были сбиты, а их обломки рухнули именно на жилые дома. Как давно очевидны и известны факты, что криворукие украинские зенитчики сами регулярно попадают по высоткам, пытаясь перехватить российские дроны-камикадзе.

И уж совсем не добавляет правдоподобности якобы сделанному командованием «Юг» ВСУ пресс-релизу о «новой тактике» воздушных атак ВС РФ то, что украинские источники распространяют его от имени известной пропагандистскими заявлениями Натальи Гуменюк. Еще в начале декабря она сама пафосно написала в своем паблике, что официально уволилась с должности спикера этого войскового соединения, пообещав, что «впереди много интересного».

Ее место занял некто Владислав Назаров, который сегодня уже опубликовал предупреждение об ответственности за распространение фото- и видеоматериалов с мест прилетов российских доронов как раз в Одессе. Тем самым подтвердив, что таковые были, вот только не по жилым домам — такие фотографии украинские военные и власти распространяют очень охотно. Что творится в ВСУ, где уволившийся спикер командования войсковой группировки продолжает публиковать «официальные сообщения» от имени штаба, разобраться невозможно.
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    7 комментариев
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    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 19:57
      в ходе ночной атаки ВС РФ были уничтожены промышленные и складские помещения в порту, через который могли идти поставки западного оружия
      Через порт в Одессе, поставки оружия?
      1. Vlad.by Ранг пользователя
        Vlad.by
        0
        Сегодня, 20:48
        Зерновые сухогрузы пустые в Одессу идут?
    2. Hellcos Ранг пользователя
      Hellcos
      +1
      Сегодня, 19:59
      Иначе как объяснить, что часть беспилотников все-таки были сбиты, а их обломки рухнули именно на жилые дома


      Легко. Если не ошибаюсь, то Игнат на этой неделе что-то кумекал про инерционный полет подбитого беспилотника на несколько км. Вот и обломки по инерции летели-летели и прилетели на дома
    3. михаилл Ранг пользователя
      михаилл
      -2
      Сегодня, 20:14
      Как лепо было в ранешние времена! Вышли две рати на поле Куликово, или на Бородинское, и давай месить друг дружку. А крестьянин в двухстах верстах даже и не почешется.
      А сейчас глобализация и очень тесно стало на маленькой планете Земля- третьей планете желтого карлика Солнце на окраине левого рукава галактики Млечный Путь.
      1. parabyd Ранг пользователя
        parabyd
        +2
        Сегодня, 20:20
        Ну так средневековье очень справедливо в этом плане было. Хочешь воевать - прыгай сам на коня и вперёд. Доспехи-то есть только у тебя и придворных. А податное население трогать не мог и, иначе жрать будет совсем нечего, в том числе и в походе
        1. михаилл Ранг пользователя
          михаилл
          +1
          Сегодня, 20:48
          Цитата: parabyd
          Ну так средневековье очень справедливо в этом плане было

          Ну, да. Только в крепостные мне совсем не хочется))). Я космонавтом мечтал быть, но не стал(((.
        2. ГолыйМужик Ранг пользователя
          ГолыйМужик
          0
          Сегодня, 21:55
          Цитата: parabyd
          А податное население трогать не мог и, иначе жрать будет совсем нечего

          Поэтому садились на коня и давай у соседа деревни да поля жечь и крестьян убивать, чтобы ему жрать нечего было. Он собирает войско, а ты уже в своем замке неприличные жесты со стены кажешь и обидные слухи о мамке его, с конюхом и его подопечными согрешившей, рассказываешь. Постоит он пару месяцев, пока еда в войске не кончится, да и домой пойдет. Так и воевали.

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