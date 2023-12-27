Ставленник киевского режима допустил эвакуацию Купянска из-за тяжёлых боев в его окрестностях

Будем объявлять эвакуационные мероприятия не только в населенных пунктах, находящихся за рекой Оскол, но и левый берег – это Доосколье, так называемое. А там находится около 9 тысяч человек. Если брать город Купянск, то это примерно 3-4 тысячи человек

В Купянском районе Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. Об этом сообщил ставленник киевского режима в Харьковской области Олег Синегубов.По утверждению главы харьковской областной военной администрации киевского режима, если ситуация на фронте обострится, и обстановка станет еще более сложной, вероятно начнется эвакуация населенных пунктов Купянского района, возможно – и самого Купянска.- подчеркнул Синегубов.По утверждению представителя киевского режима, у властей якобы разработаны эвакуационные маршруты для вывоза населения. В то же время, Синегубов подчеркнул, вполне в духе украинской пропаганды, что российские войска якобы не имеют успехов на Купянском направлении. Но если «успехов нет», то почему «ситуация сложная» и обсуждается эвакуация Купянска?Между тем, сам командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский ранее заявлял о сложной обстановке на Купянском направлении. По его словам, ВС РФ собираются блокировать Купянск, а перед этим взять штурмом населенный пункт Синьковка, в окрестностях которого сейчас идут ожесточенные бои. Ранее о больших трудностях ВСУ на Купянском направлении писали и западные военные аналитики.