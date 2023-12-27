Западная пресса пишет, что Украина уже могла получить первые истребители F-16 от ВВС Нидерландов
Продолжается обсуждение вопроса о передаче странами Запада Украине самолетов-истребителей F-16 американского производства. Как сообщает издание Newsweek со ссылкой на осведомленные источники, Украина уже могла получить первые истребители F-16 от ВВС Нидерландов.
Ранее власти Нидерландов сообщили о подготовке первой партии из 18 истребителей F-16 для их передачи Украине. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте планировал отдать Киеву все 42 истребителя, находящиеся на вооружении военно-воздушных сил страны. Часть из них планировалось использовать для обучения украинских летчиков и техников, но большинство самолетов должно было поступить на вооружение украинской военной авиации.
- пишет издание.
Спешка нидерландских властей с передачей самолетов понятна. Пока неизвестно, кто займет пост нового премьер-министра Нидерландов после победы ультраправой «Партии свободы» Герта Вилдерса на парламентских выборах в стране.
Если к власти придет Вилдерс, то надо понимать, что он выступает против военной помощи Украине, тем более – против передачи ей боевых самолетов. Вот действующий премьер-министр Рютте – горячий сторонник поддержки Киева – и спешит поскорее отдать истребители украинским вооруженным силам.
Между тем, в командовании ВСУ опровергают скорую передачу самолетов. Там отмечают, что истребители F-16 будут переданы лишь после создания для них соответствующей инфраструктуры на Украине и завершения обучения как военных летчиков, так и инженерно-технического персонала, которому предстоит самолеты обслуживать.
- Wikipedia / Martijn Geerlings. http://www.airliners.net
Информация