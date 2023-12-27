Западная пресса пишет, что Украина уже могла получить первые истребители F-16 от ВВС Нидерландов

16
Западная пресса пишет, что Украина уже могла получить первые истребители F-16 от ВВС Нидерландов

Продолжается обсуждение вопроса о передаче странами Запада Украине самолетов-истребителей F-16 американского производства. Как сообщает издание Newsweek со ссылкой на осведомленные источники, Украина уже могла получить первые истребители F-16 от ВВС Нидерландов.

Ранее власти Нидерландов сообщили о подготовке первой партии из 18 истребителей F-16 для их передачи Украине. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте планировал отдать Киеву все 42 истребителя, находящиеся на вооружении военно-воздушных сил страны. Часть из них планировалось использовать для обучения украинских летчиков и техников, но большинство самолетов должно было поступить на вооружение украинской военной авиации.



Предоставленные Западом истребители F-16 могут уже быть на Украине... Американский источник сказал... в среду, что, вероятно, Украина на самом деле получила первые из обещанных F-16

- пишет издание.

Спешка нидерландских властей с передачей самолетов понятна. Пока неизвестно, кто займет пост нового премьер-министра Нидерландов после победы ультраправой «Партии свободы» Герта Вилдерса на парламентских выборах в стране.

Если к власти придет Вилдерс, то надо понимать, что он выступает против военной помощи Украине, тем более – против передачи ей боевых самолетов. Вот действующий премьер-министр Рютте – горячий сторонник поддержки Киева – и спешит поскорее отдать истребители украинским вооруженным силам.

Между тем, в командовании ВСУ опровергают скорую передачу самолетов. Там отмечают, что истребители F-16 будут переданы лишь после создания для них соответствующей инфраструктуры на Украине и завершения обучения как военных летчиков, так и инженерно-технического персонала, которому предстоит самолеты обслуживать.
  • Wikipedia / Martijn Geerlings. http://www.airliners.net
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. new.a.d Ранг пользователя
    new.a.d
    0
    Сегодня, 20:33
    Нидерланды должны стать целью как и Польша.
    1. Бензорез Ранг пользователя
      Бензорез
      +1
      Сегодня, 21:06
      Сначала с UA- разберитесь, а затем уж с тем, чем Вы сказали...
    2. Пупырчатый Ранг пользователя
      Пупырчатый
      +2
      Сегодня, 21:09
      Весь мир в труху. Но потом (с)
  2. Buyan Ранг пользователя
    Buyan
    0
    Сегодня, 20:39
    Новый святой Фу16?) Были уже джавелины и прочие...
    1. Escariot
      Escariot
      +7
      Сегодня, 20:42
      Цитата: Buyan
      Новый святой Фу16?) Были уже джавелины и прочие...

      Эти "святые" каждый день уничтожают технику и несут смерть солдатам, но вам они не страшны, ибо от вашего дивана это все очень и очень далеко
      1. Александр S Ранг пользователя
        Александр S
        -3
        Сегодня, 20:51
        а вы на диване какой то другой системы?
  3. opuonmed Ранг пользователя
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 20:54
    ну если они есть от куда они взлетают те аэродромы должны быть уничтожены если даже это аэродромы нато !
    1. frruc Ранг пользователя
      frruc
      0
      Сегодня, 21:49
      opuonmed
      ....... те аэродромы должны быть уничтожены если даже это аэродромы нато !

      Причем мгновенно и без всяких там предупреждений.
    2. Escariot
      Escariot
      0
      Сегодня, 22:02
      Цитата: opuonmed
      ну если они есть от куда они взлетают те аэродромы должны быть уничтожены если даже это аэродромы нато !

      Во-первых, каким образом вы предлагаете уничтожать аэродромы? Вон аэродром в Староконстантиновке сколько раз атаковали, а он как Ленин - живее всех живых.
      Во-вторых, аэродромы НАТО под суверенитетом НАТО и при ударе по ним НАТО может и ответить.
  4. Бензорез Ранг пользователя
    Бензорез
    +1
    Сегодня, 20:56
    Ну, раз пишет-значит действительно получили.
    Наши UA партнёры- действительно подтверждают подобные события.
    И это особенно не радует в свете новогодних праздников.
  5. Tim666
    Tim666
    -1
    Сегодня, 21:21
    Цитата: Бензорез
    Ну, раз пишет-значит действительно получили.
    Наши UA партнёры- действительно подтверждают подобные события.
    И это особенно не радует в свете новогодних праздников.

    Почему не радует? Тут писали что лётчики на Су-57 и Су-35 ждут не дождуться чтобы перещелкать Ф-16 как уток. Судя по бодрым комментариям долго Соколы не проживут, да и вообще они полный хлам.
    1. Наган Ранг пользователя
      Наган
      0
      Сегодня, 21:31
      Опять шапкомет из сарая выкатили?
    2. Escariot
      Escariot
      0
      Сегодня, 21:32
      Цитата: Tim666
      Цитата: Бензорез
      Ну, раз пишет-значит действительно получили.
      Наши UA партнёры- действительно подтверждают подобные события.
      И это особенно не радует в свете новогодних праздников.

      Почему не радует? Тут писали что лётчики на Су-57 и Су-35 ждут не дождуться чтобы перещелкать Ф-16 как уток. Судя по бодрым комментариям долго Соколы не проживут, да и вообще они полный хлам.

      Естественно они долго не проживут. Вон сколько МиГ-29 и Су-24 посбивать успели.
    3. frruc Ранг пользователя
      frruc
      0
      Сегодня, 21:55
      Tim666
      Тут писали что лётчики на Су-57 и Су-35 ждут не дождуться чтобы перещелкать Ф-16 как уток.

      Вы полагаете, что будут происходить какие-то воздушные бои ?, такого не будет. Будут летать наемники (возможно с украинскими паспортами) и выжидать удобный момент для удара. Примерно, как поджидали наш Су-24 в САР. Другого от этих тварей ожидать не приходится.
    4. Бензорез Ранг пользователя
      Бензорез
      0
      Сегодня, 22:01
      "Почему не радует? Тут писали что лётчики на Су-57 и Су-35 ждут не дождуться чтобы перещелкать Ф-16 как уток. Судя по бодрым комментариям долго Соколы не проживут, да и вообще они полный хлам."
      Ну, я не летчик/ налетчик.
      Я- рядовой обыватель. Управляться с аэропланами- не обучен. И подобные события меня никак не радуют.
  6. Анюта Славная Ранг пользователя
    Анюта Славная
    0
    Сегодня, 21:52
    Прочитала в ТГ " Первые западные истребители F-16 уже прибыли на Украину, пишет Newsweek со ссылкой на анонимный американский источник. "Скорее всего это правда. Значит руководство РФ позволяет совершать доставки вооружения. Значит наши солдаты будут гибнуть дальше.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»