Украинское Минобороны утвердило первый бронежилет, адаптированный к женскому телу

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Украинское Минобороны утвердило первый бронежилет, адаптированный к женскому телу

Минобороны Украины утвердило первый бронежилет, при разработке и изготовлении которого учитываются особенности женского тела.

Разработанный украинской компанией "Украинская броня" адаптированный к женскому телу бронежилет будет иметь массу от 10,5 килограммов. Основным отличием от стандартных бронежилетов является изогнутая бронеплита, зауженные плечи и расширенная нижняя часть.



Сообщается, что женский вариант бронежилета разрабатывался с учетом того, что у женщин, как правило, более узкие плечи и более широкий, чем у мужчин таз.


Факт утверждения украинским оборонным ведомством женского варианта бронежилета с высокой долей вероятности может свидетельствовать о планируемой Киевом массовой мобилизации женщин в ВСУ.


Между тем, губернатор подконтрольной Киеву Николаевской области Ким заявил о необходимости мобилизовать все без исключения население Украины, численность которого он оценил в 40 миллионов человек. При этом, Ким, похоже не осведомлен, что по состоянию на конец 2021 года демографы оценивали население "незалежной" в 25-33 миллиона, а после массового исхода людей из этой страны численность оставшихся на Украине граждан едва ли превышает 20 миллионов.

Тем не менее украинский губернатор предполагает, что, столкнувшись на поле боя с многомиллионной украинской армией, российское командование немедленно капитулирует и вернет Киеву утраченные им территории.
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    11 комментариев
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    1. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +1
      Сегодня, 21:00
      То они бегут на Запад и внедряют у себя все их ценности.
      Женские бронники - что же это такое за отклонение от своих ориентиров?
      Ведь Запад давно внедрил модели одежды "unisex".
      1. ian Ранг пользователя
        ian
        +1
        Сегодня, 21:09
        Вот теперь и будут у всех гендерно нейтральные броники. Грушевидные.
        1. Egeny Ранг пользователя
          Egeny
          0
          Сегодня, 21:46
          Жаль девчонок... не все же из них снайперы, а броник - это пропуск на передовую
    2. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 21:13
      и расширенная нижняя часть.
      для беременных? belay
    3. tralmaster Ранг пользователя
      tralmaster
      0
      Сегодня, 21:14
      Этот запесто учебы в свое время лук аажал. А теперь несет шелуху всякую. Лучше бы и дельше лук сожал, у крейцев это хорошо получвается.
    4. михаилл Ранг пользователя
      михаилл
      +1
      Сегодня, 21:14
      Бредячий бред. Вес бронежилета предполагает бронезащиту 3 класса и неужели предполагается отправлять женщин в непосредственное "рубилово"? Или для специально для блогерш дивизии "Сосущие Головы" разработали? Полчаса поносила для сьемки и нормуль.
    5. Васян1971 Ранг пользователя
      Васян1971
      0
      Сегодня, 21:14
      женский вариант бронежилета разрабатывался с учетом того, что у женщин, как правило, более узкие плечи и более широкий, чем у мужчин таз.

      Зрада! Очередная. А, как же гендерное равноправие? А, как же остальные десятки полóв?
    6. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Сегодня, 21:29
      А детский, на вырост, еще не сделали?
    7. Lynnot Ранг пользователя
      Lynnot
      0
      Сегодня, 21:40
      У израильтян бы проконсультировались, если их опыт перенимают. А то очередной аналоговнет получится. Хотя, гроши на этом уникальном изделии тоже можно сделать.
    8. VicVic Ранг пользователя
      VicVic
      0
      Сегодня, 21:41
      Скоро укры со своими мобилизационными планами и детские бронежилеты начнут делать
    9. Керенский Ранг пользователя
      Керенский
      0
      Сегодня, 21:48
      Отличие в дыхании, а не в титьках.

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