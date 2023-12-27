«Подавление БПЛА производится автоматически»: российское предприятие успешно испытало модернизированный комплекс по борьбе с дронами «Серп»

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«Подавление БПЛА производится автоматически»: российское предприятие успешно испытало модернизированный комплекс по борьбе с дронами «Серп»

Модернизированный комплекс по борьбе с беспилотными летательными аппаратами «Серп-ВС5Д» успешно прошел все необходимые испытания на одном из объектов энергетики. Об этом сообщает корпорация «Ростех» на своем официальном сайте.

Испытания комплекса по борьбе с дронами проводилось научно-исследовательским институтом «Вектор» холдинга «Росэлектроника», входящего в состав корпорации «Ростех». Уникальность комплекса «Серп» заключается в том, что он объединяет функции радиоэлектронного обнаружения и противодействия малым беспилотным летательным аппаратам, и при этом может работать против и одиночных дронов, и большого их количества в случае атаки объекта роем дронов.



Алгоритмы цифровой обработки системы обнаружения позволяют уверенно определять наличие дронов в охраняемой зоне, минимизируя вероятность пропуска или ложного срабатывания. Подавление БПЛА производится в автоматическом режиме на дальности до 5 км при прямой видимости

- подчеркивается в сообщении на сайте корпорации «Ростех».

Комплекс непрерывно ищет и обнаруживает каналы связи и управления, используемые операторами беспилотных летательных аппаратов. Как только такой канал обнаруживается, специальный детектор задает команду на подавление сигнала.

На сайте корпорации подчеркивается, что линейка комплексов по борьбе с БПЛА «Серп» способна обнаруживать посторонние беспилотники в секторе 360 градусов в горизонтальной плоскости. При этом комплекс может работать по разным секторам 90 градусов, что позволяет использовать в то время, когда задействован комплекс, и «свои» беспилотники, с помощью которых осуществляется мониторинг безопасности на стратегических объектах.
  • корпорация "Ростех" / https://rostec.ru
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3 комментария
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  1. cornet2 Ранг пользователя
    cornet2
    +2
    Сегодня, 20:40
    Молодцы!Побольше бы их.
    1. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +1
      Сегодня, 20:48
      Хорошо бы, да только НИИ с 2018 года только модернизирует свою радиэлектронную пушку. Правда с прошлого года начато массовое производство его предыдущей версии «Серп-ВС5».

      Хотелось бы только в двух словах понять разницу модернизации. Понимаю, что секрет и всякое прочее нельзя, но производители только и делают что заявляют о разработках и модернизациях. А в деле их почему-то не видать.
      1. topol717 Ранг пользователя
        topol717
        +1
        Сегодня, 21:34
        Вообще для нормального дрона, чуть умнее китайской поделки, вся эта РЭБ до одного места.
        При потери связи по инерциальной системе свободно доберется до места старта.
        А если ударный то без проблем сможет найти цель и нанести удар.
        Так что следующий этап должен быть прикручиванием к нему 57мм пушки с ОФС. и программируемым подрывом. Ибо НАТО это далеко не Украина и с ним второго шанса может не быть.

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