«Подавление БПЛА производится автоматически»: российское предприятие успешно испытало модернизированный комплекс по борьбе с дронами «Серп»
Модернизированный комплекс по борьбе с беспилотными летательными аппаратами «Серп-ВС5Д» успешно прошел все необходимые испытания на одном из объектов энергетики. Об этом сообщает корпорация «Ростех» на своем официальном сайте.
Испытания комплекса по борьбе с дронами проводилось научно-исследовательским институтом «Вектор» холдинга «Росэлектроника», входящего в состав корпорации «Ростех». Уникальность комплекса «Серп» заключается в том, что он объединяет функции радиоэлектронного обнаружения и противодействия малым беспилотным летательным аппаратам, и при этом может работать против и одиночных дронов, и большого их количества в случае атаки объекта роем дронов.
- подчеркивается в сообщении на сайте корпорации «Ростех».
Комплекс непрерывно ищет и обнаруживает каналы связи и управления, используемые операторами беспилотных летательных аппаратов. Как только такой канал обнаруживается, специальный детектор задает команду на подавление сигнала.
На сайте корпорации подчеркивается, что линейка комплексов по борьбе с БПЛА «Серп» способна обнаруживать посторонние беспилотники в секторе 360 градусов в горизонтальной плоскости. При этом комплекс может работать по разным секторам 90 градусов, что позволяет использовать в то время, когда задействован комплекс, и «свои» беспилотники, с помощью которых осуществляется мониторинг безопасности на стратегических объектах.
- корпорация "Ростех" / https://rostec.ru
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