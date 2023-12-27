«История осудит его как военного преступника»: чиновник администрации Эрдогана резко высказался в адрес Нетаньяху

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«История осудит его как военного преступника»: чиновник администрации Эрдогана резко высказался в адрес Нетаньяху

Высказывание премьер-министра Биньямина Нетаньяху в отношении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором израильский лидер обвинил турецкого коллегу в «геноциде курдов», встретило резкую отповедь со стороны начальника управления по коммуникациям президентской администрации Турции Фахреттина Алтуна.

Чиновник администрации Эрдогана заявил, что Нетаньяху не имеет никакого права рассуждать о геноциде, поскольку выдает миру свои военные преступления против мирных жителей как некую самооборону. На самом деле, никакой самообороной эти действия не являются, считают в Турции.



Даже если мир не сможет остановить его, история осудит его как военного преступника

- подчеркнул чиновник из администрации Эрдогана.

В ответ на обвинения в геноциде курдского населения Алтун заявил, что Турция борется с Рабочей партией Курдистана, запрещенной в стране, уже более 40 лет. Но говорить о борьбе турецкого государства с радикалами Нетаньяху не имеет морального права. Фактически турецкий чиновник дал понять, что израильские власти не могут сравнивать свое противостояние с палестинским сопротивлением и борьбу турецких силовых структур с курдскими и леворадикальными вооруженными формированиями.

Все, что он делал последние сорок лет, - это изгонял палестинцев с их земли

- написал в социальной сети представитель турецкой администрации.

Алтун подчеркнул, что с самого начала военных действий в секторе Газа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершенно однозначно их осудил и выступил в поддержку палестинского народа. Но Израиль не внемлет призывам мирового сообщества прекратить свои агрессивные действия в палестинском анклаве, в результате которых страдает почти исключительно мирное население, включая женщин и детей.
  • ЦАХАЛ / https://www.idf.il/en/
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6 комментариев
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  1. Esso Ранг пользователя
    Esso
    +2
    Сегодня, 21:07
    А Эрдоган лучше? Вторжение в Ливию, Сирию, Ирак. Поддержка боевиков в Сирии, Ираке, Ливии, на Украине. Вооружение Азербайджана, война между Арменией и Азербайджаном, убийство Армян. Снабжение террористов и боевиков ИГИЛ(Запрещенной в России), Хамас. Убийство мирных жителей Сирии и Казни Курдов... Воровство и Грабеж других стран....
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 21:47
      А Эрдоган лучше?

      Не лучше абсолютно... Но в этом пусть его Нетаньяху обвиняет... Пусть вместе сидят на скамье подсудимых истории... am
  2. Васян1971 Ранг пользователя
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 21:11
    Все, что он делал последние сорок лет, - это изгонял палестинцев с их земли
    - написал в социальной сети представитель турецкой администрации.

    Это, да. Туркам верить можно. Турки в этих делах толк знают. Болгары и армяне могут подтвердить!
  3. Kojote21 Ранг пользователя
    Kojote21
    0
    Сегодня, 21:31
    По-моему, ни турецкий, ни израильский президенты не имеют права рассуждать на эту тему, так как за ними обоими реки крови.

    Единственное, в чём между ними разница как государственными деятелями: если Эрдоган за всё время своего пребывания на троне значительно улучшил состояние своего государства (ВПК, армия, внешняя политика и т.п.), то Нетаньяху сделал всё, чтобы от его государства отвернулась большая часть других стран и добился того, что теперь на Ближнем Востоке может полыхнуть новый глобальный конфликт... Если я не ошибаюсь.
    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +1
      Сегодня, 21:38
      Эрдоган решил всё переложить на историю . ...то есть на другие поколения, забывая, что историю пишут люди....а он то кто будет в истории?.....защитник мусульман,осуждающий израиль, но при этом продолжающий торговать с ним? В том числе поставляя термобельё для израильской армии . Человек, который реально ничего не сделавший для этой защиты?....Мне кажется, в историю он войдёт ( или вляпается) как один из самых лицемерных политиков
      1. Kojote21 Ранг пользователя
        Kojote21
        +1
        Сегодня, 21:46
        Согласен. По его приказам убивали курдов, пытались свергнуть Асада, поставляли оружие Украине. Двуликий, больше ничего.

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