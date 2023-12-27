«История осудит его как военного преступника»: чиновник администрации Эрдогана резко высказался в адрес Нетаньяху

Даже если мир не сможет остановить его, история осудит его как военного преступника

Все, что он делал последние сорок лет, - это изгонял палестинцев с их земли

Высказывание премьер-министра Биньямина Нетаньяху в отношении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором израильский лидер обвинил турецкого коллегу в «геноциде курдов», встретило резкую отповедь со стороны начальника управления по коммуникациям президентской администрации Турции Фахреттина Алтуна.Чиновник администрации Эрдогана заявил, что Нетаньяху не имеет никакого права рассуждать о геноциде, поскольку выдает миру свои военные преступления против мирных жителей как некую самооборону. На самом деле, никакой самообороной эти действия не являются, считают в Турции.- подчеркнул чиновник из администрации Эрдогана.В ответ на обвинения в геноциде курдского населения Алтун заявил, что Турция борется с Рабочей партией Курдистана, запрещенной в стране, уже более 40 лет. Но говорить о борьбе турецкого государства с радикалами Нетаньяху не имеет морального права. Фактически турецкий чиновник дал понять, что израильские власти не могут сравнивать свое противостояние с палестинским сопротивлением и борьбу турецких силовых структур с курдскими и леворадикальными вооруженными формированиями.- написал в социальной сети представитель турецкой администрации.Алтун подчеркнул, что с самого начала военных действий в секторе Газа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершенно однозначно их осудил и выступил в поддержку палестинского народа. Но Израиль не внемлет призывам мирового сообщества прекратить свои агрессивные действия в палестинском анклаве, в результате которых страдает почти исключительно мирное население, включая женщин и детей.