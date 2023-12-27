Пентагон подталкивает Индию к действиям против Ирана из-за атаки на судно, следовавшее в Мумбаи

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Пентагон подталкивает Индию к действиям против Ирана из-за атаки на судно, следовавшее в Мумбаи

В командовании ВМС Индии прокомментировали атаки, совершённые в Красном и Аравийским морях на суда Sai Baba и Chem Pluto, большинство членов экипажей которых были индийскими гражданами. Предположительно, беспилотные атаки на эти торговые суда были совершены группировкой хуситов, которая ранее заявила, что будет атаковать любые суда, если они идут из Израиля или в Израиль. Однако не только хуситов обвиняют в этом случае.

Официальный представитель Минобороны Индии:

Мы обещаем привлечь к ответственно всех виновных в атаках на торговые суда с преимущественно индийскими экипажами.

В конце своего заявления официальный представитель индийского Минобороны даже поклялся отомстить. При этом он не высказал конкретики относительно того, как индийский военно-морской флот это собирается делать.

При этом в Пентагоне уже начали подталкивать Индию к тому, чтобы она начала действовать против Ирана из-за атаки в Аравийском море. В американском военном ведомстве утверждают, что атака на торговое судно в Аравийском море осуществлялась не с территории Йемена, а с территории Ирана.

Однако в Нью-Дели, понимая, что открытая конфронтация с Ираном может привести к крайне негативным последствиям, пока никаких военных мер не принимают, ограничиваясь достаточно жёсткой риторикой. Власти Индии заявляют, что они проводят тщательное расследование атаки на торговое судно Chem Pluto, которое в результате удара получило повреждения в районе порта Мумбаи.
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    12 комментариев
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    1. Ратник_II_разряда Ранг пользователя
      Ратник_II_разряда
      +3
      Сегодня, 21:21
      Если Индия начнёт действия против Ирана, то за Иран не впишется ли Пакистан, а за Пакистан не впишется ли Китай?
      1. Escariot
        Escariot
        0
        Сегодня, 21:37
        Цитата: Ратник_II_разряда
        Если Индия начнёт действия против Ирана, то за Иран не впишется ли Пакистан, а за Пакистан не впишется ли Китай?

        Иран и Пакистан нифига не друзья. Одни шииты, а другие - сунниты. Обе страны делят Белуджистан и поддерживают разные группировки сепаратистов на чужой территории. Плюс вокруг Афганистана у них явные разногласия, с коим у Ирана серьезный пограничный конфликт за воду.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 21:41
        При всей огромности Индии, она никогда никого не побеждала, а у Ирана есть хотя бы опыт ирано-иракской войны, да и приспособленность его экономики к войне гораздо выше... Он уже столько лет готовится к вторжению Штатов и Израиля, так что если Индия наедет на Иран, я поставлю на Иран, а не на Индию... По любому, Индии очень дорого такой конфликт обойдётся... Так что, индийские и иранские ребята, давайте жить дружно... Мир, дружба, жвачка!!! drinks
        1. Escariot
          Escariot
          +1
          Сегодня, 21:56
          Цитата: Lev_Russia
          При всей огромности Индии, она никогда никого не побеждала, а у Ирана есть хотя бы опыт ирано-иракской войны, да и приспособленность его экономики к войне гораздо выше... Он уже столько лет готовится к вторжению Штатов и Израиля, так что если Индия наедет на Иран, я поставлю на Иран, а не на Индию... По любому, Индии очень дорого такой конфликт обойдётся... Так что, индийские и иранские ребята, давайте жить дружно... Мир, дружба, жвачка!!! drinks

          Индия трижды раскатала Пакистан. И с момента раздела Британской Индии они либо готовятся к войне с Пакистаном либо воюют с ним. Так что армия у них есть.
          Более того, у Ирана и Индии нет сухопутной границы, так что тут можно ожидать морского противостояния, в коем у Индии шансов то побольше
    2. михаилл Ранг пользователя
      михаилл
      +1
      Сегодня, 21:24
      В конце своего заявления официальный представитель индийского Минобороны даже поклялся отомстить.

      П.С. Между прочим офигенный фильм, всем рекомендую к семейному просмотру.
      1. Hariton Laptev Ранг пользователя
        Hariton Laptev
        0
        Сегодня, 21:29
        Ну ну боевых слонов выпустят.
      2. Hariton Laptev Ранг пользователя
        Hariton Laptev
        0
        Сегодня, 21:29
        Ну ну боевых слонов выпустят.
        1. михаилл Ранг пользователя
          михаилл
          0
          Сегодня, 21:46
          Цитата: Hariton Laptev
          Ну ну боевых слонов выпустят.

          И станцуют.
          Хотя в фильме боевых слонов таки и не было))). Боевой слон- это придумка английских баснописцев 19 века. Военно-транспортный слон был и оставался даже в ВМВ, но боевых слонов не было никогда. Слишком слон легко возбудим, огромен и яростен в гневе, что в фильме наглядно показано. Лишь настоящий герой способен обуздать недовольного жизнью слона!
          1. Anarchist Ранг пользователя
            Anarchist
            0
            Сегодня, 22:01
            Цитата: михаилл
            Боевой слон- это придумка английских баснописцев
            Ганнибал с вами бы поспорил... Римлянам было не до смеха.
    3. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +5
      Сегодня, 21:27
      Матрасы могли сами провокацию замутить. Очень похабное государство.
      1. Комментарий был удален.
    4. Старк Ранг пользователя
      Старк
      0
      Сегодня, 21:38
      Разделяй и влавствуй ..Таков англосакский лозунг..
      Индусы и все народы мира ,запомните ..Если Россия исчезнет ,то вы превратитесь в рабов в полном смысле слова Работорговля будет самым прибыльным бизнесом после наркотиков ..
      Думаете я утирирую ? Это уже началось Рссия им мешает hi
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 21:46
      Атаковавшие действительно хотели только предупредить ,танкера если хотят с ними устроить Бабах,в корму не бьют.

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