Пентагон подталкивает Индию к действиям против Ирана из-за атаки на судно, следовавшее в Мумбаи

Мы обещаем привлечь к ответственно всех виновных в атаках на торговые суда с преимущественно индийскими экипажами.

В командовании ВМС Индии прокомментировали атаки, совершённые в Красном и Аравийским морях на суда Sai Baba и Chem Pluto, большинство членов экипажей которых были индийскими гражданами. Предположительно, беспилотные атаки на эти торговые суда были совершены группировкой хуситов, которая ранее заявила, что будет атаковать любые суда, если они идут из Израиля или в Израиль. Однако не только хуситов обвиняют в этом случае.Официальный представитель Минобороны Индии:В конце своего заявления официальный представитель индийского Минобороны даже поклялся отомстить. При этом он не высказал конкретики относительно того, как индийский военно-морской флот это собирается делать.При этом в Пентагоне уже начали подталкивать Индию к тому, чтобы она начала действовать против Ирана из-за атаки в Аравийском море. В американском военном ведомстве утверждают, что атака на торговое судно в Аравийском море осуществлялась не с территории Йемена, а с территории Ирана.Однако в Нью-Дели, понимая, что открытая конфронтация с Ираном может привести к крайне негативным последствиям, пока никаких военных мер не принимают, ограничиваясь достаточно жёсткой риторикой. Власти Индии заявляют, что они проводят тщательное расследование атаки на торговое судно Chem Pluto, которое в результате удара получило повреждения в районе порта Мумбаи.