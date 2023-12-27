Американское командование заявляет о перехвате «роя беспилотников и ракет» над Красным морем
Центральное командование США (CENTCOM) объявило о том, что американские боевые корабли осуществили перехват «роя беспилотников и ракет», выпущенных группировкой хуситов в Красном море.
Пресс-служба упомянутого командования утверждает, что хуситы «осуществляли многочасовую атаку на корабли и суда, находящиеся в акватории Красного моря». В сводке говорится, что речь в том числе о коммерческих судах, шедших под разными флагами.
Американская пресса, ссылаясь на CENTCOM, пишет, что «атаки хуситов в последние недели значительное ухудшили судоходство в Красном море» и что «американские военно-морские силы были вынуждены повысить своё присутствие в этом регионе для повышения уровня безопасности навигации».
На этом фоне судоходная компания Maersk, входящая в число крупнейших в мире, заявляет о готовности в полном масштабе возобновить судоходство через Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив, то есть через Красное море.
В CENTCOM называют йеменских хуситов «иранскими прокси», однако самостоятельно выступать против Ирана пока явно не решаются. Как уже писало в одном из вечерних материалов «ВО», американское Минобороны подталкиваются к военным решениям против Ирана Индию, мотивируя это тем, что один из кораблей получил повреждение на пути следования в Мумбаи при якобы атаке с иранской территории.
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