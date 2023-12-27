Американское командование заявляет о перехвате «роя беспилотников и ракет» над Красным морем

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Американское командование заявляет о перехвате «роя беспилотников и ракет» над Красным морем

Центральное командование США (CENTCOM) объявило о том, что американские боевые корабли осуществили перехват «роя беспилотников и ракет», выпущенных группировкой хуситов в Красном море.

Пресс-служба упомянутого командования утверждает, что хуситы «осуществляли многочасовую атаку на корабли и суда, находящиеся в акватории Красного моря». В сводке говорится, что речь в том числе о коммерческих судах, шедших под разными флагами.



Американская пресса, ссылаясь на CENTCOM, пишет, что «атаки хуситов в последние недели значительное ухудшили судоходство в Красном море» и что «американские военно-морские силы были вынуждены повысить своё присутствие в этом регионе для повышения уровня безопасности навигации».

На этом фоне судоходная компания Maersk, входящая в число крупнейших в мире, заявляет о готовности в полном масштабе возобновить судоходство через Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив, то есть через Красное море.

В CENTCOM называют йеменских хуситов «иранскими прокси», однако самостоятельно выступать против Ирана пока явно не решаются. Как уже писало в одном из вечерних материалов «ВО», американское Минобороны подталкиваются к военным решениям против Ирана Индию, мотивируя это тем, что один из кораблей получил повреждение на пути следования в Мумбаи при якобы атаке с иранской территории.
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    7 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 21:53
      А доказать смогут...??? Или опять весь этот рой беспилотников и ракет бесследно в море утонул...??? Мы в "Хайли лайкли" уже не верим... laughing
      1. Anarchist Ранг пользователя
        Anarchist
        0
        Сегодня, 22:03
        Цитата: Lev_Russia
        А доказать смогут...???

        Смогли бы в лёгкую, но это, как обычно бывает, очень "секретная информация".
    2. михаилл Ранг пользователя
      михаилл
      0
      Сегодня, 21:53
      Центральное командование США (CENTCOM) объявило о том, что американские боевые корабли осуществили перехват «роя беспилотников и ракет»

      "Чего их, басурман, жалеть, пиши больше!"(А. В. Суворов)
    3. юрий Л
      юрий Л
      0
      Сегодня, 21:59
      Не иначе мухобойкой прихлопнули
    4. Комментарий был удален.
    5. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      0
      Сегодня, 22:05
      Наши западные партнёры (они же враги) готовы любыми чужими руками жар себе загребать. . . sad
    6. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      0
      Сегодня, 22:06
      Все 146% были сбиты wassat good
      З.Ы.А помоему комментарий был достаточным lol
    7. Старый_геолог Ранг пользователя
      Старый_геолог
      0
      Сегодня, 22:08
      У них с Игнатом налажен взаимный обмен опытом. Это еще их жена Зеленского банками с огурцами орудовать не научила. Хотя откуда у американцев огурцы? Вот и приходится ракеты тратить.

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