Танк Challenger 3: кратко о переходе британцев на гладкоствольную пушку
Уже не секрет, что британская армия всё-таки решилась на проведение модернизации своих устаревающих танков «Челленджер 2» с целью продления их срока службы как минимум до 2040-х годов. Бюджет под это дело составляет примерно миллиард долларов, а масштаб доработок даже стал причиной присвоения постоперационным машинам нового названия «Челленджер 3».
Согласно планам, танки получат совершенно новую башню и электронику, модульное бронирование и активную защиту, а также крупные изменения в подвеске и силовой установке. Но, пожалуй, одним из самых значительных нововведений является замена нарезной пушки на гладкоствольную L55A1 от «Леопарда 2».
О нарезной пушке замолвим слово
Если говорить в целом, то вооружение «Челленджера 2» по нынешним временам кажется весьма экзотическим и в какой-то мере даже отдаёт архаичностью. Всё-таки танк третьего поколения с нарезной пушкой — редкое сочетание на фоне тотального господства гладкоствольной артиллерии в мировом танкостроении.
Здесь трудно не согласиться: «нарезы» окончательно вышли из моды много лет назад. Однако нельзя сказать, что пушка британского танка совсем уж ни на что не способна. По своим характеристикам она вполне устраивала военных, да и сейчас ещё не до конца потеряла актуальность.
Напомним, речь идёт про 120-мм орудие L30A1 с длиной ствола 55 калибров, разработанное в 80-х годах прошлого столетия. По сути, это уже восьмая по счёту и самая радикальная модификация артиллерийской системы L11, устанавливавшейся ещё на «Чифтены», а затем и на «Челленджеры 1».
Изделие, конечно, специфическое, что заметно по схеме раздельно-картузного заряжания с трёхкомпонентным выстрелом, состоящим из отдельных снаряда, метательного заряда и запальной трубки. Да и боекомплект у него традиционно английский, состоящий из подкалиберных, бронебойно-фугасных и дымовых снарядов.
Боекомплект «Челленджера 2» слева направо: подкалиберный снаряд L27A1, дымовой снаряд Smoke WP, бронебойно-фугасный снаряд HESH
В остальном же, несмотря на особенности, орудие крайне точное при стрельбе на дальние дистанции, что присуще всем нарезным пушкам. С большим для этой когорты ресурсом в 400 выстрелов на полном заряде — старые L11, например, могли похвастаться лишь 120 выстрелами до начала существенного износа ствола. Но главное не в этом.
Основное достоинство L30A1 — это её противотанковые способности, которые не сильно отличались от таковых у «гладкостволок» в 90-х и 2000-х годах. В этом деле инженеры с туманного Альбиона постарались на славу, выжав из пушки максимум за счёт новой технологии её изготовления, включавшей в себя хромирование внутренней поверхности каморы и ствола в сочетании с его автофретированием (созданием остаточных напряжений).
В результате удалось добиться как вышеупомянутого большого ресурса орудия, так и довести показатели максимального давления в канале ствола до 600 МПа и более с применением высокоэнергетических метательных зарядов.
Фрагмент отчёта о состоянии разработки снаряда L27A1 (CHARM 3). Указывается превышение требований по бронепробиваемости в 700 мм стальной брони
Всё это сделало возможным создание мощных урановых оперённых подкалиберных снарядов L27A1 с бронепробиваемостью около 700 миллиметров стальной брони средней твёрдости. Этого с лихвой хватало для поражения любых танков советского типа, включая самые бронированные Т-72Б и Т-80У с динамической защитой «Контакт-5».
В принципе, даже сегодня пушку вряд ли можно назвать тотально устаревшей. Она ещё может показать свои сильные стороны на поле боя. Хотя могла бы показать больше, если бы имела в боекомплекте осколочно-фугасные или специализированные противопехотные снаряды. Но это проблемы военных и производителей — нарезы и конструкция этому не мешают.
Причины замены на гладкоствольную
Действительно, L30A1 ещё не совсем дряхлая «старушка», но каковы основания для её замены на гладкоствольное орудие? Зачастую в качестве ответа на этот вопрос приводится весьма растиражированное мнение о том, что англичане сильно обеспокоены отсутствием снарядной унификации своего танка с его натовскими «собратьями» в плане трудностей снабжения боеприпасами.
Отрицать этот факт бессмысленно, так как «Челленджер 2» со своей пушкой выглядит белой вороной на фоне абсолютного большинства боевых машин аналогичного класса, вооружённых «гладкостволками». Это обстоятельство негативно влияет на оперативную совместимость войск НАТО и в теории может сказаться на боеспособности британской армии в масштабных и локальных военных операциях.
Однако если бы проблемы L30A1 касались только этого аспекта, то высшие военные чины Великобритании вряд ли бы решились на серьёзную модернизацию своих танков. Причин, помимо этой, на самом деле ещё две.
Прототип Challenger 3 с новой башней и немецкой гладкоствольной пушкой L55A1
Первая заключается в производстве штатных боеприпасов. Его у британцев практически не стало из-за отсутствия соответствующих военных заказов, планомерного сокращения финансирования военной промышленности и процесса её приватизации.
Например, последняя партия подкалиберных L27A1 была выпущена в 2001 году, и по состоянию на 2006 год линии по их выпуску были полностью закрыты. Также на территории страны давно нет и производства английской визитной карточки — бронебойно-фугасных снарядов. Делает их теперь небольшими партиями бельгийская компания далеко за пределами Великобритании.
Иными словами, британцы фактически живут по большей части на запасах. Много на них, как говорится, не навоюешь. Да и в мирное время боеприпасы имеют свойство уходить в утиль из-за окончания срока годности. Однако восстановление их выпуска и тем более разработка новых чревата крайне высокими затратами, которые в принципе невозможно существенно снизить за счёт массовости производства.
Для этого нужен большой и постоянный спрос на продукцию. Но его нет и не будет, поскольку единственными потребителями специфических снарядов для 120-мм нарезной пушки являются танковый парк Великобритании, ограниченный парой-тройкой сотен «Челленджеров 2», а также Оман, у которого танков данного типа всего 38.
В сложившемся положении оснащение «Челленджера 2» гладкоствольной 120-мм пушкой — это единственный выход, благодаря которому Великобритания может получить доступ к дешёвым и передовым снарядам, закупая их у той же Германии или США.
Вторая и самая главная причина перехода на новое орудие связана с повышением огневой мощи танка за счёт возможности использования самых современных подкалиберных снарядов.
Конечно, на сегодняшний день L27A1 ещё актуальны — и будут актуальными в ближайшем будущем. Но в перспективе старая пушка «Челленджера 2» уже не сможет покрыть все потребности в борьбе с бронёй, даже если британцы решатся на производство боеприпасов.
Связано это с тем, что в нарезном стволе чисто физически невозможно обеспечить столь же высокое максимальное давление при выстреле, как в гладком. Оно у L30A1 ощутимо ниже, чем у старой немецкой 120-мм пушки L44 и её аналога на танке «Абрамс» с показателями, переваливающими за 700 МПа.
Исходя из этого, значительное повышение начальных скоростей снарядов или их сохранение при увеличении длины и массы сердечника сильно ограничено. Тем более что нарезы — это ещё и большая площадь трения и более тяжёлое ведущее устройство для ведения снаряда в канале ствола и обтюрации пороховых газов.
Так что создать снаряд, который был бы аналогичен по пробиваемости современным американским и немецким образцам, нельзя. Но после установки пушки можно будет купить хоть у тех же немцев, хоть у американцев.
Кроме того, гладкоствольное орудие приведёт к расширению противопехотного функционала танка, который, как мы отмечали ранее, был сильно ограничен. И это, надо сказать, весомый довод, так как единственный — содержащий взрывчатку — бронебойно-фугасный снаряд «Челленджера 2» для этих целей не подходит.
Его эффективность против зданий и укреплений серьёзно отстаёт от новых западных наработок, а против открыто расположенной живой силы и вовсе сравнима с 85-мм осколочно-фугасными гранатами. Исходя из чего, оснащение машины кумулятивно-осколочными и многоцелевыми программируемыми снарядами по типу DM11 кратно увеличит её боевые возможности.
В общем, выбор нового боекомплекта для обновлённого «Челленджера» велик и зависит только от сговорчивости страны-производителя. Но, как утверждают некоторые источники, англичане всерьёз засматриваются на самые перспективные образцы снарядов, в том числе на новейшие заокеанские урановые «ломы» М829А4.
Выводы
Действительно, перспективы, которые рисует гладкоствольное орудие, весьма заманчивы, да и другого выбора в деле сохранения боеспособности «Челленджера 2» у англичан просто нет. Поэтому внесение его в список обязательных обновлений танка в рамках модернизации выглядит вполне оправданным решением.
Денег на это из запланированного бюджета потратят, конечно, немало поскольку из-за установки пушки пришлось ставить и совершенно новую башню, так как в старой попросту невозможно организовать место для укладки 120-мм унитарных выстрелов. Но польза проводимых мероприятий очевидна.
При этом нужно учитывать, что новое вооружение ещё и будет дополнено современной системой управления огнём, включающей в себя тепловизоры третьего поколения, автомат сопровождения цели, интеграцию «цифрового боевого пространства» и прочие новшества, значительно повышающие возможности танка на поле боя. Короче говоря, «Челленджер» будет упакован по полной программе.
- Эдуард Перов
- dzen.ru / wikipedia.org / thedrive.com
Информация