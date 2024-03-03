Один Путин не остановит отток мозгов из России
Прямо-таки каюсь, пропустил. А все потому, что так тихо у нас день рождения российской науки не праздновали с самого дня учреждения, с 1999 года. Отмечали шепотом и в подвале, за закрытыми люками и дверями, иного на ум и не приходит сравнения. Но – что есть, то есть.
Между тем, именно 28 января или 8 февраля по новому стилю, император российский Петр Первый повелел, а Сенат своим указом основал Петербургскую Академию наук. И случилось это в 1724 году от Рождества Христова, то есть, в этом году российская наука отмечала трехсотлетие.
И – фактически тишина.
И ведь сами понимаете, неспроста? Правильно понимаете. И для подтверждения этого понимания надо обратить свои взоры в год 2018-й, когда был подписан Указ президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
И вот он, год 2024-й…
Для того, чтобы оценить достижения российской науки, далеко ходить не надо. Ежегодно издается очень полезный в этом деле справочник-статистический сборник «Наука. Технологии. Инновации». Выходит сборник с 2009 года, обычно публикуется к апрелю-маю, но в этом году он уже вышел. В январе. Видимо, на основании данных должны были составляться юбилейные реляции о том, как мы всех впереди.
Но вот что-то пошло не так, кто захочет проверить правильность приведенных данных, без труда найдет сборник в онлайн-библиотеках, там всего около сотни страниц, я же здесь, в конце статьи, дам ссылку на «краткое содержание» этого сборника и на весь сборник целиком.
Данные доступны, и раз не было никаких победных реляций, то каждый сам в состоянии просто посмотреть, каковы достижения российской науки. В том числе раз уж закончился такой важный национальный проект, как «Наука», стартовавший в рамках все того же Указа президента.
Рассматривать ВСЕ достижения российской науки в рамках одной статьи просто нереально, поэтому позволю себе поговорить о достижении результатов в рамках нацпроекта «Наука». А там предписывалось главное – Россия должна быть в пятерке самых продвинутых в научном плане стран.
Как вообще понять, развитая наука в стране, или нет? Вопрос непростой. Есть такой список стран-лидеров мировой науки, «группа 13». И принадлежность к группе определяется количеством ученых, занимающихся научными исследованиями полной занятостью. Сложное определение, но оно дает понятие того, что человек занимается наукой все рабочее время.
Правда, я позволил себе вольность и немного модернизировал таблицу, добавив в нее списочное количество жителей страны. Получилось более интересно. Численность дана в миллионах человек. Население – по состоянию на 2020 год, научных работников – на 2021-й. Первая цифра – количество ученых, вторая – общее количество жителей страны.
1. Китай — 2,405 / 1 432,8
2. США — 1,493 / 337,9
3. Япония — 0,704 / 125,4
4. Южная Корея — 0,470 / 51,9
5. Германия — 0,461 / 83,2
6. Россия – 0,390 / 140,1
7. Индия — 0,341 / 1 353,2
8. Франция — 0,333 / 69,1
9. Великобритания — 0,317 / 66,9
10.Канада — 0,191 / 40,3
11.Бразилия — 0,180 / 211,0
12.Тайвань — 0,167 / 23,4
13.Италия — 0,159 / 58,7
В целом все понятно, то, что Япония, где при схожем количестве населения ученых вдвое больше, будет опережать Россию, объяснять не стоит. И то, что у нас ученых пока что больше, чем в Индии, тоже внушает определенный оптимизм.
Увы, не стоит. Россия единственная из списка страна, в которой количество ученых уменьшилось по сравнению с 2000-м годом. Тогда у нас исследованиями занималось 506,4 тысячи человек, соответственно, сокращение составило 23%.
А за то же время количество ученых в Китае выросла в 3,46 раза. В Бразилии – в 3,5 раза. Южная Корея – в 4,4 раза. Индия - в 2,8 раза. США – в 1,4 раза. Тайвань – в 3 раза.
Увеличили ВСЕ страны из списка, и основное большинство – в разы. И только Россия уменьшила. Вот это и есть основная «победа» нацпроекта «Наука».
Далее.
Следом прямо напрашивался коэффициент, который показал бы, сколько ученых работает на 10 000 человек, трудящихся в экономике. Это очень полезная цифра, которая убирает «старых и младых» и показывает, сколько людей реально работает на то, чтобы экономика развивалась во всех отраслях.
1. Южная Корея — 173
2. Тайвань — 147
3. Франция — 114
4. Канада — 110
5. Германия — 103
6. Япония — 103
7. Великобритания — 101
8. США — 101
9. Италия — 63
10.Россия – 55
11.Китай – 32
12.Бразилия – 19
13.Индия – 9
И следом, тут же, ответ на вопрос: а сколько на это уходит денег? Сколько страны тратят на различные исследования и разработки? В миллионах долларов США.
1. США — 806,0
2. Китай — 667,6
3. Япония — 177,4
4. Германия -153,7
5. Южная Корея -119,6
6. Великобритания — 97,8
7. Франция -77,2
8. Индия — 59,1
9. Тайвань — 55,6
10.Россия — 49,9
11.Италия — 40,1
12.Бразилия — 35,9
13.Канада – 35,3
Вот вроде бы и пятая экономика мира, если по ВВП судить, а расходы на исследования, то есть, на завтрашний день – десятые… Проиграть в этом плане Тайваню и барахтаться в одной луже с Бразилией и Италией – ну так себе расклад. ВВП с Германией у нас примерно одинаковый, а денег немцы тратят в три раза больше. Да, конечно, можно сказать – вопрос как, но уверен, что и тут мы не в лидерах будем.
Говоря о том же ВВП, интересно рассмотреть и показатель затрат на исследования и разработки в процентах к валовому внутреннему продукту. Вот данные по 13 странам в 2022 году, в скобках для сравнения приведены данные по 2000 году.
1. Южная Корея — 4,93 (2,13)
2. Тайвань — 3,77 (1,91)
3. США — 3,46 (2,62)
4. Япония — 3,30 (2,86)
5. Германия — 3,13 (2,41)
6. Великобритания — 2,91 (1,61)
7. Китай — 2,43 (0,89)
8. Франция — 2,22 (2,09)
9. Канада — 1,55 (1,86)
10.Италия — 1,45 (1,00)
11.Бразилия — 1,17 (1,05)
12.Россия — 0,94 (1,05)
13.Индия — 0,66 (0,76).
Понятно, что данный коэффициент очень сложно оценивать вот так, потому что ВВП может расти, может падать, но вот у нас опять все печально. ВВП же растет, мы же с колен-то встали… А ассигнования уменьшаются. Да, мы не одиноки, у Канады и Индии тоже проблемы с этим показателем.
Но в целом, если закрыть глаза на показатели ВВП, то да, место России в топ-13 не на верху.
И последний показатель, который было бы интересно озвучить, это число поданных патентных заявок. Это есть как раз показатель того, насколько успешной является научная работа, проводимая в стране. Ведь только изобретениями и патентами ее и можно измерить, не так ли?
Согласно данным за 2021 год (остальные, видимо, пока еще обрабатывают), российские заявители (так называется претендент на выдачу авторского свидетельства) подали 25 472 патентные заявки. Из этого количества 19 569 заявок было подано в российское патентное ведомство, а 5 903 — в зарубежные ведомства. И это всего лишь 14 место в мире.
Мировой лидер, естественно, Китай. Там было подано (вдумайтесь!) 1 538 060 заявок! Второе место у США, 509 096, Япония (412 088 заявок), Южная Корея (267 530 заявок), Германия (165 830 заявок).
Но здесь тоже не все так просто. Вопрос еще в том, а сколько заявок было удовлетворено патентными ведомствами в конечном итоге. Понятно, что такой информации нет по причине того, что заявки рассматриваются порой годами, но тем не менее. И качество заявок тоже может запросто вызвать вопросы, потому что одно дело – запатентовать способ получения пасты для тонкоплёночного твёрдого электролита электрохимических устройств (читай – для конденсаторов), российский патент № 2739055 от 2020 года, и другое дело – патент одной известной огрызочной фирмы из США на саморегулирующийся ремешок для часов, который автоматически затягивается или ослабляется на основе биометрических данных, собранных часами.
Разница есть, не так ли?
Но тем не менее, цифры показывают устойчивую деградацию российского научного сообщества. По изобретениям Россия катастрофически отстает от передовых стран мира. Даже если часть изобретений и окажется глупостями, а все до единого патенты российских изобретателей будут ценны и полезны, в том же Китае подается в 60 раз больше заявок! То есть, на одну российскую – 60 китайских. И из этих китайских если хотя бы 1/10 окажется полезными, это в 6 раз больше, чем у нас. Вот и весь расклад до копейки.
За прошедшие 20 лет Россия оказалась единственной страной из «списка 13-ти», демонстрирующей устойчивое снижение численности занятых в научных исследованиях и финансирования этих исследований. Отсюда и отставание от ведущих стран мира, которое усугубляется год от года. Отсюда и констатация того, что нацпроект «Наука» полностью провалился, несмотря на все заявления.
Здесь надо задать вопрос: а куда деваются люди науки? Почему у нас так, а в той же Корее или Тайване иначе?
Да все просто. Старые умирают, а новые не приходят.
Я сейчас еще дам статистику от себя, буквально чуть-чуть, но этого просто нет в сборнике. Что есть высшее признание заслуг ученого? Правильно, Нобелевская премия. И если она (премия) в некоторых отраслях типа мира и литературы политизирована донельзя, то наука – она до сих пор наука.
Вот подборка Нобелевских лауреатов, граждан России.
Алферов, Жорес Иванович (1930-2019). Советский и российский физик. НП 2000 года.
Абрикосов, Алексей Алексеевич (1928-2017, США). Остался в США в 1991 году. Гражданин США с 1999 г. НП 2003 года.
Гинзбург, Виталий Лазаревич (1916-2009). НП 2003 года.
Екимов, Алексей Иванович (1945-). Гражданин России, с 1999 года живет и работает в США. НП 2023 года по химии.
Сэр Новосёлов, Константин Сергеевич (1974-). Гражданин России и Великобритании, с 1999 года проживает в Европе, с 2001 в Великобритании. Лауреат НП по физике 2010 года.
Вот и все, чем может похвастаться российская наука. И, обратите внимание, не уехавшие – реально советские старики Алферов и Гинзбург, остальные как-то вот предпочли другие берега.
Но это элита. А те, кто должен будет завтра конструировать новые самолеты и беспилотники, разрабатывать корабли, ракеты и медицинскую технику – где они? А их нет!
Государственная политика «рынка», так шикарно озвученная господином Медведевым в свое время, сделала свое дело. Статус научного работника настолько низок, что с ним вообще тягаться может разве что дворник. Статус, естественно, не социальный, все-таки ученый максимально приближен к голубой мечте новых поколений «работать в офисе». Статус финансовый, потому что ученые и инженеры вместе с преподавателями и учителями – это дно российской действительности.
Единственное место, где еще что-то светит молодому и не очень труженику науки – это Москва. Там есть оклады вменяемые, там есть наука. Но, как справедливо замечено, Москва не резиновая. А что с наукой в городах за пределами МКАД и СПКАД – можно просто помолчать.
И численность желающих двигать науку за свой счет вполне естественно сокращается. Отучившись и поработав, и видя издевательство над собой в зарплатной ведомости, те, кто реально хочет заниматься разработками, идут туда, где их рады принять и нормально заплатить за это.
Начинается «утечка мозгов» из страны, и, если верить РАН, Российской академии наук, а почему ей не верить, не знаю, то в настоящее время «утечка» принимает форму и объемы повального бегства. В 2012 году из страны уехало 14 тысяч человек, а в 2021-м – 70 тысяч. Это, правда, не только ученые, но и специалисты прикладной науки и конструкторы. Ну а что началось в 2022 году, с началом СВО, все знают: из страны рванули «молодые» мозги, которые желали заниматься наукой, а не воевать. В общем, молодые ученые высказали ногами недоверие власти.
И, отметим, что власть не сделала совершенно ничего ради того, чтобы эти люди не бежали из страны, ибо некая «отсрочка», предоставленная на не очень определенное время, привела к тому, что обладатели рванули вслед за теми, кто отсрочек не имел.
Вот и сложилась ситуация «Старики умирают, молодые убегают». И так повсеместно, я прекрасно понимаю, что для организации встречи Путина с «молодыми учеными» их натащат откуда угодно со всей страны и все это красиво покажут по телевизору, но проблемы это не решит.
В сборнике вы все сможете убедиться в правоте моих слов, если зайдете в раздел, где говорится о численности организаций в сфере науки и техники Российской Федерации за период с 2000 по 2022 годы.
Цифры там свидетельствуют о том, что происходит развал: за 22 года число организаций, занимающихся научно-исследовательской работой, то есть, привычных нашему уху НИИ, сократилось с 2 686 до 1 584. Почти половина, если хотите точно – 41%. И это институты, которые разрабатывали все, начиная от патронов и заканчивая спутниками.
Там же можно увидеть, что число ОКБ, то есть, организаций, которые занимались проектированием и опытно-конструкторскими работами, уменьшилось с 318 до 249. 21%. Чисто проектные институты просто вымирают: из 85 осталось 13. Потеряно почти 85%. Ну и сюда же потерю трех опытных заводов стоит отнести, где как раз суперпрофи и собирали в металле то, что придумали в НИИ и ОКБ.
Ну и соответственно, сократилась и численность тех, кто работал по НИОКР. В 2000-м году их числилось 887,7 тысяч, а в 2022-м уже 669,9 тысяч человек. Четверть «не вписалась в рынок»…
Подозреваю, что если покопаться в статистике родом из СССР, то картина будет подобна разгрому римской армии при Каннах. Конечно, современные вычислительные комплексы значительно облегчают работу ученым, и сравнивать то, что делалось во времена Советского Союза с современной не просто, но… мы воюем на 90% тем, что было разработано тогда. За кульманами и при помощи калькуляторов и арифмометров с логарифмическими линейками.
Разгром. Иного слова для характеристики момента у меня нет. Особенно когда с экрана слушаю какой-то горячечный бред о «технологическом суверенитете» России, о «научно-техническом рывке», который вдруг в один момент произошел после 24 февраля 2022 года, о «научно-техническом прогрессе». Чиновники и депутаты говорят прямо со вкусом на эту тему. Но смотрю на цифры, и прогресса не вижу нигде. Только регресс. И не в сравнении с советскими временами, нет. С вполне себе российскими.
И что тут делать?
Проблема №1. Полная дискредитация научного труда и звания ученого. Тут далеко ходить не надо, берется администрация любого областного центра, там куда ни плюнь – попадешь в доктора каких-то там наук! Обычно экономических. В стране развал, а докторов – как собак нерезанных! Сам был лично знаком, работал у такого. Дошел барин до первого зама губернатора, потом правда было уголовное дело и карьера не задалась. За плечами – цирковое училище. Но – заочно институт, кандидатская, докторская. Все чин-чинарем.
Модно просто стало иметь ученую степень всем подряд. Они ее и имеют. Депутаты, чиновники. Полнейшая дискредитация знания налицо, потому что всем прекрасно понятно, что одно дело – купленное звание, и совсем другое – заслуженное.
В девяностых, работая в одной компании, имел удовольствие слушать несколько раз Леонида Ивановича Абалкина, который просто подрабатывал финансовым консультантом. Ну девяностые, сами понимаете. Вот когда он открывал рот и начинал вещать, прикуривая одну сигарету от другой (да, курил нещадно), на второй минуте начинал ощущать себя таким убожеством со своим экономическим образованием, которого как раз хватало на то, чтобы понять, насколько шикарная голова у академика.
И тут эти… депутатики…
Проблема №2. Нищебродское выживание ученых. Вот только так и можно это назвать. И сюда же стоит отнести и преподавательский состав школ и ВУЗов. Там тоже все печально, но несколько в другом аспекте.
Однако то, что люди, которые хотят заниматься наукой, должны для этого искать спонсоров, потому что зарплата научного сотрудника схожа с зарплатой труженика ЖКХ с иностранным паспортом – это факт.
Вообще должна быть вертикаль, в которой кандидат-доктор наук, работающий на оборонку или прогресс в государственном учреждении, иже с ними конструктор, не может получать меньше 300 тысяч рублей. Не имеет право государство выдавать ему раз месяц подачку на макарошки, человек должен работать, ничем не забивая себе голову.
Да, как это делают в США и Великобритании наши бывшие сограждане.
Не получилось – вот, пожалуйста, «вторая лига». Университеты, где можно готовить себе подобных. За меньшие деньги, но тем не менее.
Проблема №3. Ученым не дают голоса. Времена, когда в депутатах были ученые, врачи и преподаватели, как мы все понимаем, канули в историю. Поэтому на высшем уровне проблемы ученого сообщества и образования ставить и обсуждать просто некому.
Никто не ведет работу, направленную на то, чтобы ученым было не только интересно, но и комфортно жить и работать.
Помните такой эксперимент, как научные роты? Сегодня про них молчат, потому что практически говорить нечего, но пору слов сказать на эту тему могу. Парадокс, но 90% деятельности научной роты при одном ВУЗе в наших краях сводилась к тому, что надо что-то изобрести, чтобы показать на очередной «АРМИИ-….». Вот что хотите делайте, а чтобы было! Но так как разработка – она не подчиняется расписанию форумов и прочих показух, то количество «новин», выдаваемых научными ротами, резко упало, и они стали никому не интересны.
Есть что показать – молодцы. Нет – и зачем тогда все это содержать? Пусть идут снег убирать, делом наконец займутся!
Я, конечно, притягиваю за уши к военке, но что поделать, если у нас издание такое и думаешь в первую очередь именно об этом?
Проблема №4. Наука совершенно не нужна власти. Точнее, нужна не наука сама, а движ вокруг нее. Чиновники очень активно изображают заинтересованность в развитии науки, но на деле это все не более чем имитация кипучей деятельности и полное наплевательство на подпись президента под очередным указом.
Вот возьмем 2016-й год. Что там у нас? А у нас Указ президента Путина об утверждении «Стратегии научно-технического развития России». И выступая перед Федеральным Собранием, Путин подчеркнул, что эта стратегия важна не мене, чем стратегия нацбезопасности.
И началась движуха! По решению президента был создан координационный совет, а ему в подчинение и координацию создали СЕМЬ советов по научным приоритетам, было много дыма, шума и прочих спецэффектов.
Результат? Кто слышал про результаты действия этой банды, проедающей бюджетные деньги? Вот и я не слышал…
А год 2021-й? Он, если что, был «Годом науки и технологий». Тоже согласно Указу президента. И что? И ничего.
7 мая 2018 г. Указ президента № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Расширенный такой документ, в нем были определены 12 национальных проектов, и один из них назывался… «Наука»! Завершение проекта — в 2024 году. В указе записано, что в этом году Россия должна находиться на пятой строчке в рейтинге стран по уровню развития науки.
Вот все, 2024-й год идет. Что там у нас? А опять ничего. Ни о какой пятой строчке в рейтингах речи нет, да мы и в топ-10 не всегда попадаем, боремся, понимаешь, с Индией и Бразилией.
Но сам по себе подход каков? Он чиновничий, не научный. Не важны изобретения и разработки, важна строчка в рейтинге, чтобы ее можно было в отчетик вставить и красиво презентовать. Дескать, вот как мы шикарно отработали.
Хорошо, 25 апреля 2022 года президент подписывает Указ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий». Снова умный документ, планировалось массовое привлечение молодежи в науку, к решению важнейших задач для страны…
Но молодежь в то время решала для себя более насущные задачи и рвала когти из страны, на благо которой планировалось ее привлекать. Туда, как я понимаю, где можно было работать в науке, на опасаясь смены рода деятельности.
И вполне закономерно, что через год, первый вице-премьер РФ Андрей Рэмович Белоусов (один из немногих в Правительстве, от которого меня не трясет), выступая в Совете Федерации, сообщил, что ситуация в российской науке и технике просто катастрофическая.
Да можно продолжать до 8 февраля 2024 года. Там снова Путин осторожно так выразил свое полное неудовлетворение ходом реализации его же «Стратегии развития…» и потребовал внесения поправок в документ.
Лучше бы посадил кого-то особо нерадивого и потребовал не поправки вносить, а дело делать.
Но это другое. Это так не делается, понимаю.
Наука российской власти нужна только тогда, когда из бюджета можно что-то отхватить и прикупить еще одно полюшко для гольфа. А в основном мы доедаем советское наследие что в плане разработок, что в плане кадров. И кем компенсировать покидающих нас в обеих смыслах специалистов, сказать очень сложно. Те, кого сегодня тысячами завозят и огражданивают власти, они за лабораторные столы не годны. Они как-то больше про грабить, бить и насиловать, да наркотиками торговать. Но это реально другая история.
Конечно, мы еще какое-то время побарахтаемся на наследии предков, но реально не долго. А потом все. И самое неприятное то, что все, кто виновен в том, что происходит с российской наукой, будут спокойно и равнодушно наблюдать за этим со стороны. Из своих вилл и домиков совсем не в России. Они сделали все, что было в их силах. И кто-то будет потирать на Западе руки от удовольствия. И мы знаем даже, кто. Толку, правда, с этого немного.
«Наука. Технологии. Инновации»
Полный формат
- Роман Скоморохов
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