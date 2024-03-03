Экспедиция к предкам. Жизнь древних египтян: сначала труд, потом веселье



Фреска из гробницы Небамуна в Фивах, ок. 1400–1350 гг. до н. э.

Фрагмент (один из трех) полихромной надгробной росписи, изображающий сцену пира. На нем четыре женщины, сидящие на земле, одна из которых играет на флейте, а две танцовщицы своим танцем развлекают гостей в верхнем регистре, который здесь не показан. Танцовщицы носят пояса, серьги и браслеты. У женщин-музыкантов в ушах серьги, широкие воротники на плечах, браслеты, нарукавники и перстни на пальцах. Бросаются в глаза объемные прически (парики), обилие украшений и исключительное изящество женщин. Одеты они в полупрозрачные праздничные наряды, красиво облегающие фигуры. А вот танцовщицы изображены практически нагими. Сохранилось также пятнадцать вертикальных регистров иероглифов. Британский музей, Лондон

Никто не приходит оттуда,

чтобы рассказать – что же с ними,

Чтобы рассказать об их пребывании,

Чтобы ободрить наши сердца…

Следуй сердцу твоему, пока ты жив,

Возложи мирру на свою голову,

оденься в тонкие ткани,

Умащайся прекрасными настоящими мазями богов,

Умножай еще более свои наслаждения,

Не давай своему сердцу огорчаться,

Следуй желанию его и благу твоему,

Совершай свои дела на земле

согласно велению твоего сердца

И не печалься, пока не наступил

день плача по тебе, –

Не слушает жалоб тот, чье сердце не бьется,

И плач не вернет никого из могилы.

Итак, празднуй радостный день и не печалься,

Ибо никто не уносит добра своего с собою,

И никто из тех, кто ушел туда,

еще не вернулся обратно.

…Полезней свиток, чем молельня… Песня арфиста.

Дошла до нас в записи

на папирусе XIV в. до н. э.



Фреска из гробницы TT52, расположенной в Шейх-Абд-эль-Курне, части Фиванского некрополя, на западном берегу Нила, напротив Луксора. Принадлежала Нахту, древнеегипетскому чиновнику, который занимал должность писца во время правления Тутмоса IV (1401–1391 до н. э. или 1397–1388 до н. э.), фараона Восемнадцатой династии, первой династии Нового царства



Фрагмент фрески из гробницы Нахта с изображением трех артисток



Египетская семья эпохи Нового царства. Набор из двух фигурок компании King & Country (Гонконг). Есть и ребенок, но это отдельная фигурка!



А вот такими простейшими инструментами египтяне определяли точность изготовления каменных блоков… Набор из двух фигурок компании King & Country (Гонконг)



Есть в коллекции компании King & Country и каменотесы! Интересен левый каменотес. Он вполне мог вырубать канавки в скальном основании пирамиды. Потом эти канавки, соединенные между собой, заполняли водой, причем, может быть, даже окрашенной. И когда она испарялась, на стенках канавок оставался четкий след. Но лишнюю породу срубали, и таким образом вся площадка для возведения пирамиды становилась идеально ровной!



Даже «камни» и те выпускает эта гонконгская фирма! Бери и совмещай их с каменотесами, и вот вам и готовая диорама из египетской истории



Захотелось каменотесам пить? Воду им может принести вот такая нубийка…



Строительство пирамид и других сооружений было изнурительной работой, и рабочим требовалось ещё и нечто большее, чем просто вода, чтобы утолить жажду... Эта молодая женщина усердно работает, готовя большую емкость местного пива для строителей. Тяжело было трудиться под палящим солнцем... Отсюда и минимальное количество одежды на девушке, вполне понятное тогдашним египтянам – «ведь она же работает»!



Танец двух танцовщиц. Что ж, их фигурки, безусловно, удались. Остается ещё добавить зрителей, отбивающих ладонями такт



А в этой группе две танцовщицы и аккомпанирующая им девушка



Тройка женщин, играющих на традиционных египетских музыкальных инструментах



Арфистка и флейтистка



Арфистка с двенадцатиструнной арфой



Впрочем, и у нас в России есть компании, которые делают фигурки египтян ничуть не хуже. Вот эта девушка, играющая на чем-то вроде банджо, изготовлена петербургской компанией Silver Dream Studio. Она отлично смотрится. И… о творчестве этой российской фирмы мы как-нибудь здесь обязательно расскажем!



Вот, например, фигурка египетской принцессы высотой 65 мм. Компания «Астана Тойз». Интересно, что многие фирмы, выпускающие фигурки, тесно кооперируются друг с другом. Одна фирма их, скажем, делает, тогда как другая занимается их росписью, как, например, все та же российская компания Silver Dream Studio



Принцесса на ложе. Высота 80 мм. Компания «Астана Тойз»

P.S. Автор и администрация сайта благодарят руководство компании "King & Country" из Гонконга за предоставленные для оформления статьи фотографии.

Не так давно на нашем сайте ВО появилась интересная статья о музыке древних египтян, совершенно логичным образом укладывающаяся в цикл наших статей о культуре древних народов, и в частности тех же египтян. Но, кроме музыки, они знали и множество других развлечений, и вовсе не были маниакальными и мрачными мизантропами, с утра до ночи только и помышляющими о своих гробницах и потустороннем существовании.Напротив, египтяне любили и умели развлекаться, а знаем мы об этом из фресок, опять-таки, на стенах их гробниц, то есть они с собой в потусторонний мир старались брать все то, что доставляло им удовольствие при жизни, причем по максимуму! И вот сейчас о том, как они развлекались, мы и расскажем.И хотя вряд ли этот рассказ будет исчерпывающим – уж очень это обширная тема, он тем не менее вполне позволяет получить представление о повседневной жизни древних египтян, много трудившихся, но и умевших отдыхать.А вот иллюстрациями к рассказу станут миниатюрные фигурки «солдатиков» различных фирм, изображающих древних египтян за работой и развлечениями. Оказывается, таких вот фигурок выпускается достаточно много, так что из них можно даже составлять диорамы.Конечно, стоят они, особенно уже расписанные, очень недешево, однако они есть, а значит – есть и те, кто эти фигурки покупает.Итак, сегодня мы отправляемся не просто к нашим далеким предкам, а к египтянам, занятым разными приятными делами.Но начнем мы все-таки с труда, поскольку он напрямую был связан с их культурой!Итак…Дело в том, что, работая с утра до ночи в жарком климате, крестьяне и простонародье обычно носили из одежды всего лишь один льняной передник. Причем во время полевых работ нередко снимали и его, поскольку считалось, что всякая одежда стесняет движения. Вот почему многие египтяне предпочитали работать голыми.Так что нагота в Египте постыдной не считалась, особенно в эпоху Древнего и Среднего царства.Очень простой была и одежда женщин – обтягивающее платье на лямках, которое они тоже нередко снимали, предпочитая ему короткий передник на бедрах. Еще менее прикрытыми были танцовщицы и музыкантши, веселившие египтян на пирах и праздниках, ну почему так, думается, объяснять не надо.Известно, что во время строительства пирамид на эту работу периодически сгоняли множество египтян. Но работали там не только мужчины, но и женщины!Дело в том, что работа под палящим египетским солнцем с раннего утра до последнего вечера требовала обильного количества воды для рабочих, строивших пирамиду. Обеспечивали доставку воды для питья бригады девушек и молодых женщин, многие из которых были нубийками, они в течение всего рабочего дня приносили рабочим пресную воду.После окончания работы их держали в отдельных лагерях, чтобы обеспечить как их собственную безопасность, так и для того, чтобы исключить вероятность того, что они смогут утомить строителей внеплановыми ночными мероприятиями!Знатные люди Древнего царства поверх передника на бедрах носили широкий кушак. И этим только от бедняков, а ещё качеством ткани, и отличались. Ну и ещё они украшали себя особыми воротниками, отделанными разноцветной эмалью. В польском кинофильме «Фараон» такие воротники-оплечья показаны очень хорошо.Впрочем, для нас сейчас важно прежде всего то, что египтяне были страстными танцорами. Ни один праздник, ни одно значительное событие в личной и общественной жизни не обходились без зажигательных коллективных плясок и танцев, сопровождаемых пением и игрой на музыкальных инструментах.Танцоры обвивали себя лентами и украшали голову венками из цветов. Иные сплетали волосы в длинную косу, к концу которой привязывали небольшой шарик. При быстрых движениях такая коса причудливо извивалась, что, видимо, считалось красивым.Причем до нас дошли изображения вихревого коллективного танца времен V династии. Он очень напоминает современные эстрадные акробатические танцы. Так что нет ничего надуманного в этих фигурках танцовщиц. Так было!Сохранились изображения танца с бубном, танца с кастаньетами, танца с деревянными палками, а также парных танцев под аккомпанемент арфы, которая была в Египте подлинно народным инструментом. Но форма её с течением времени значительно изменилась.На изображениях Древнего и Среднего царства преобладают небольшие шести- и семиструнные арфы, на которых играют сидя. К Новому царству появляются двенадцати- и двадцатиструнные арфы, размерами выше человеческого роста. На них приходится играть уже стоя. Но одновременно широко была распространена совсем небольшая арфа, которую прижимали во время игры к плечу.После арфы вторым по значению инструментом считалась флейта. Египтяне употребляли целое семейство разнообразных флейт – короткую, длинную и двойную. Изготовляли их из тростника и дерева, мундштук же был обычно из папируса.Что поделать, если обнаженная натура так привлекательна. Вот и фигурки обнаженных египтянок делают не только в Гонконге и у нас, но и в Астане, где работает компания «Астана Тойз».Так что историю Древнего Египта мы сегодня можем изучать не только по фрескам и барельефам, но и по фигуркам оловянных «солдатиков», изготовленных мастерами высокого класса на их основе.Ну а о разных других египетских развлечениях и забавах мы расскажем в одной из наших следующих статей цикла «Экспедиция к предкам».