Бронемашины LAV II на службе
LAV-25 в ходе одной из операций последних десятилетий
В начале восьмидесятых годов для корпуса морской пехоты США было разработано новое семейство колесных боевых бронированных машин LAV II. Вскоре они поступили на вооружение и в дальнейшем стали одной из основ парка техники КМП. LAV II всех моделей неоднократно применялись в реальных военных операциях и неплохо показали себя. Однако за несколько десятилетий службы эти машины морально устарели и нуждаются в замене, для чего недавно была запущена соответствующая программа.
Ранние этапы
История семейства LAV (Light Armored Vehicle – «Легкая бронированная машина») началась в 1981 г. Тогда Пентагон посчитал, что существующий парк бронетехники КМП морально устарел и нуждается в радикальном обновлении. После необходимой подготовки, в апреле 1981-го выпустили тактико-технические требования к перспективному бронетранспортеру для морпехов и запустили соответствующий конкурс.
Одним из участников программы LAV стала компания General Motors Canada (GMC). С середины семидесятых она выпускала для канадской армии БТР LAV – лицензионную версию швейцарского MOWAG Piranha. На основе этого образца разработали изделие LAV II для КМП США. Удачная платформа и ее грамотная доработка с учетом требований нового заказчика стали конкурентными преимуществами.
Самоходный ПТРК LAV-AT после выгрузки с десантного катера, 1989 г.
В сентябре 1982 г. проект от GMC объявили победителем конкурса LAV. Тогда же компании выдали контракт на производство 969 бронемашин для морской пехоты. Кроме того, на этом этапе программой LAV заинтересовались сухопутные войска США. Они внесли в военный бюджет заявку на закупку 2350 новых БТР, но Конгресс не одобрил ее. В результате КМП остался единственным покупателем новой техники.
Серийная техника начала поступать в части КМП уже в 1983 г., и к концу года первые подразделения вышли на стадию начальной оперативной готовности. Производство продолжилось, и в течение нескольких следующих лет обновили парк всех основных частей и соединений. При этом уже во время производства пришлось пересмотреть ранее утвержденные планы. Так, из-за роста стоимости и сокращения расходов размеры серии уменьшились до 758 ед.
Семейство техники
В соответствии с требованиями заказчика, компания GMC разработала унифицированное колесное шасси, а также несколько вариантов его оснащения с разными функциями и возможностями. В серию пошли семь вариантов машины LAV II. Еще несколько не продвинулись дальше разработки и испытаний.
Модернизированный вариант LAV-AT
Шасси LAV II представляет собой четырехосную колесную машину длиной 6,4 м и шириной 2,5 м с возможностью достижения боевой массы до 12,5-13 т. Сварной бронекорпус обеспечивает защиту от автоматных 7,62-мм пуль и осколков с сопоставимой энергией. Возможна установка накладной защиты. Компоновка – традиционная для техники такого класса. В носовой части слева находится отделение управления; справа от него – моторный отсек. Центральная и кормовая части корпуса отданы под боевое и десантное отделения.
Размеры и масса позволяют перевозить LAV II разным транспортом. Бронемашина входит в основной военно-транспортный самолет ВВС США C-130 и в более крупные образцы. Также ее могут перевозить десантные катера LCAC и другие плавсредства.
Силовая установка LAV II построена на основе дизельного двигателя Detroit Diesel 6V53T мощностью 300 л.с. и коробки передач Allison MT653. Трансмиссия обеспечивает полный привод. Максимальная скорость на шоссе заявлена на уровне 100 км/ч, запас хода – более 600-650 км. В кормовой части корпуса предусмотрены гребные винты для движения по водоемам.
Наиболее массовым в семействе является бронетранспортер / боевая машина пехоты LAV-25. Этот образец оснащен полноценной закрытой башней, в которой помещены 25-мм орудие M242 и спаренный пулемет M240C. На крыше башни имеется второй пулемет. Боекомплект 420 снарядов (150 готовых к применению) и 1320 патронов. Экипаж включает 3 чел., десант – 6 чел.
Самоходный миномет LAV-M
С конца девяностых LAV-25 прошла несколько модернизаций. Эти проекты предусматривали усиление защиты за счет навесных модулей, замену приборов управления огнем и т.д. Последняя модификация LAV-25A3 была создана в конце десятых годов, и к настоящему времени часть парка прошла соответствующую модернизацию.
Изделие LAV-AT представляет собой самоходный противотанковый ракетный комплекс. Эта машина изначально оснащалась ракетами TOW 2 на пусковой установке 901A1 и 7,62-мм пулеметом. Боекомплект включает 16 ракет и 1000 патронов. Позже штатную пусковую установку заменили новым устройством с улучшенными характеристиками и приборным оснащением.
Семейство также включает самоходный миномет LAV-M. Эта машина вооружена 81-мм минометом M252 и пулеметом для самообороны. Миномет находится внутри корпуса; стрельба осуществляется через люк в крыше. Боекомплект – 99 мины. В ходе недавней модернизации LAV-M получил новые приборы управления и штатный БПЛА для разведки и корректировки огня.
Путем удаления вооружения и увеличения высоты десантного отделения была создана командно-штабная машина LAV-C2. На ней размещены несколько автоматизированных рабочих мест, расширенный комплект средств связи и прочие приборы для управления подразделением.
Транспортная машина LAV-LOG и ремонтно-эвакуационная LAV-R
Аналогичным образом построили защищенную грузовую машину LAV-LOG, предназначенную для перевозки различного имущества. Также выпускалась ремонтно-эвакуационная машина LAV-R с лебедкой и краном, а также набором инструментов и запчастей.
Подразделения морской пехоты должны сопровождать самоходные комплексы радиоэлектронной разведки / борьбы LAV-MEWSS. Такая техника выпускалась серийно, но ее количество и рабочие возможности неизвестны.
До серии не дошел самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс LAV-AD. Эта машина получила особую башню с радиолокатором, пятиствольной 25-мм пушкой GAU-12 и ракетами FIM-92. Боекомплект включал 16 ракет (8 готовых к пуску) и 990 снарядов. Еще одним неудачным проектом оказался LAV-AG. Он предусматривал использование боевого модуля с 105-мм нарезной пушкой EX-35. Работы по такой самоходке приостанавливались и возобновлялись, но в итоге были полностью прекращены. Также известно о безуспешных попытках ввести в семейство LAV новый 120-мм самоходный миномет.
Техника в эксплуатации
В течение восьмидесятых годов КМП США получал и осваивал технику семейства LAV-25. К концу десятилетия ее получили все соединения и части, нуждавшиеся в обновления парков. На новое семейство перешли легкобронированные батальоны, каждому из которых полагалось порядка сотни машин всех модификаций. Чуть больше половины этого количества составляли БТР с 25-мм пушкой.
Комплекс РЭБ LAV-MEWSS
Бронемашины новой линейки впервые пошли в бой на рубеже 1989-90 гг., в ходе американского вторжения в Панаму. В этой операции КМП участвовал силами двух рот на LAV-25. Им ставились задачи блокирования отдельных районов с целью обеспечения работы других соединений, а также охраны американских объектов.
В 1991 г. части и соединения КМП приняли участие в операции «Буря в пустыне», и на этот раз имело место полномасштабное боевое применение новой техники. В целом машины LAV II хорошо показали себя и эффективно решали задачи транспортировки и поддержки бойцов. Однако не обошлось без потерь, причем как от противника, так и от дружественного огня. Противопульная броня не могла защитить от ракет или артиллерийских снарядов.
В течение девяностых годов американский контингент с участием морпехов на LAV II нес службу в разных странах и участвовал в различных миротворческих операциях. Технике не приходилось участвовать в тяжелых боях, а служба сводилась в основном к патрулированию и демонстрации флага. В таких условиях бронемашины семейства показали себя самым лучшим образом.
ЗРПК LAV-AD на испытаниях, 1999 г.
В начале следующего десятилетия, после первой крупной модернизации, LAV были задействованы в операции в Афганистане. Ход боевых действий и контрпартизанских мероприятий показал правильность проведенной модернизации. При этом, однако, сохранялась серьезная угроза со стороны противотанковых средств и взрывных устройств, из-за которых вновь имели место потери.
Позже LAV всех типов применялись во второй интервенции в Ирак. Модернизация техники, изменение ситуации на поле боя и другие факторы позволили получить в целом приемлемые результаты. Впрочем, дальнейшие события и переход от боевых действий к полицейским операциям имели известные негативные последствия. На этом этапе проявилось моральное устаревание техники и возник вопрос о ее новой модернизации либо о будущей замене.
Вопрос замены
В настоящее время на вооружении КМП США имеется несколько сотен бронемашин семейства LAV II. В последние десятилетия они прошли модернизацию по актуальным проектам и могут продолжать службу. Согласно нынешним планам, эта техника будет оставаться в строю до середины тридцатых годов, и только к этому времени начнется ее замена.
Останки бронетранспортера LAV-25, пораженного дружественным огнем ПТРК TOW, 1991 г. Конструкция попросту не была рассчитана на подобные угрозы и удары
В конце десятых годов была запущена программа разработки перспективного семейства техники для КМП под названием Armored Reconnaissance Vehicle (ARV). В начале двадцатых требования и планы серьезно переработали, но речь по-прежнему идет о новой платформе и машинах разного назначения на ее базе. Полноценные образцы новых типов ожидаются на полигонах в середине текущего десятилетия.
Не заменой, но дополнением для существующих LAV II являются машины Amphibious Combat Vehicle (ACV). Плавающие бронетранспортеры этого типа выпускаются с 2020 г., и к настоящему времени КМП получил более 200 ед. В будущем могут появиться новые заказы, и доля такой техники в войсках вырастет.
Две перспективные программы разработки и производства новой техники для КМП успешно продолжаются и дают желаемые результаты. Однако, несмотря на весь их прогресс, техника линейки LAV II сохраняет свое место в войсках, и эта ситуация в ближайшие годы не изменится. Согласно актуальным планам, ей предстоит служить еще 10-12 лет, пока не произойдет полное перевооружение.
- Рябов Кирилл
- Минобороны США, Wikimedia Commons
Информация