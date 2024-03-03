Когда защита техники от дронов станет серийной
Источник: Методические рекомендации по обеспечению защиты БТР от FPV-дронов (основные положения), Москва, ГАБТУ, 2023.
Сетки и козырьки
Простейшая логика подсказывает следующую цепь развития событий. Противник значительно расширил спектр применяемых беспилотников и готов охотиться на отдельных бойцов, не говоря уже о военной технике. Сводки с фронтов показывают, насколько печальна может быть судьба экипажа «Буханки» после прилета единственного FPV. И фургоны из Ульяновска далеко не единственные жертвы беспилотных убийц. Понимая не самую выдающуюся эффективность кумулятивных противотанковых гранат, подвешенных под винты дронов, неонацисты стали применять специфические осколочные боеприпасы, значительно увеличив убойную силу.
Типичная фронтовая мастерская, где сооружают сетки и козырьки от дронов.
В ответ на подобные вызовы, российские умельцы стали сооружать различного рода конструкции, призванные не допустить попадания боеприпаса по цели. В ход идут решетки, козырьки, разнесенное бронирование и прочее блиндирование. Часть из таких преград работает как взводные экраны, часть просто не позволяет сбросить гранату в открытый люк, а некоторые конструкции представляют собой платформы для блоков динамической защиты. Далеко не всегда техническое творчество рембатов действительно помогает, но психологический эффект на экипажи точно оказывает.
В дальнейшем находки «полевых КБ» проходят соответствующую проверку на полигонах ГАБТУ Министерства обороны РФ и с соответствующими доработками принимаются на вооружение. Последнее предложение должно было стать логическим продолжением истории, но оно отсутствует. Тезис о том, что каждое транспортное средство на фронте должно быть с решетками и/или взводными экранами, так и не нашел понимания в военно-промышленном комплексе.
Заниматься дооборудованием новой или восстановленной на заводах самоходной техники во фронтовых условиях нельзя по нескольким причинам.
Первая – это отвлекает личный состав от восстановления подбитых машин.
Вторая причина – это создает совершенно ненужное скопление техники, что может привлечь внимание противника. Даже в глубоком тылу. Если неонацисты готовы тратить дорогостоящие HIMARS на нескольких операторов дронов, то по вновь прибывшим машинам ударят и подавно.
Третья причина – дооборудование противодроновыми сетками, к примеру, КамАЗов и «Уралов», задерживает грузовики для фронта.
Четвертая причина – как ни крути, но в заводских условиях качественный и прочный козырек с решеткой сделать проще, чем в рембате.
Одни из многочисленных примеров дооборудования боевой техники во фронтовых условиях.
В таком виде восстановленная техника идет на фронт. Легкая цель для дронов различных мастей.
Ошибкой будет считать панацеей установку на фронтовую технику систем радиоэлектронного подавления, таких как генератор шума ЛГШ-608 и ЛГШ-609. Либо комплексов подавления БПЛА «Волнорез». Техника нужная и полезная, но работает в строго определенном диапазоне частот, которые не всегда совпадают с таковыми у дронов.
Работа 300-ваттного генератора шума – это достаточно серьезный маркер для вражеской радиотехнической разведки. Несмотря на то, что действенного средства борьбы с беспилотниками так и не найдено, решетки с прочим блиндированием являются одним из самых простых и дешевых из возможных. Только вот разрабатывать и монтировать защиту бойцам СВО приходится самостоятельно.
Предложение ГАБТУ
В Сети, в том числе и во вражеском секторе, появилась небезынтересная серия методических рекомендаций по обеспечению защиты техники от FPV-дронов. Авторство указано ГАБТУ МО России. Противник уже ознакомился с данными пособиями, поэтому военной тайны они не представляют.
Методички выпущены отдельно для военной автомобильной техники, бронетранспортеров, БМП с БМД и, разумеется, для танков. Справедливости ради стоит отметить, что ВПК все-таки озаботилось заводским оснащением танков и БМП штатными противодронными решетками. Но не всегда и не везде.
Источник: Методические рекомендации по обеспечению защиты ВАТ от FPV-дронов (основные положения), Москва, ГАБТУ, 2023.
Поэтому технику ГАБТУ предлагает приводить в боевой порядок уже на фронте.
В пособиях справедливо указывается, что «в ходе боевых действий ВСУ для поражения образцов военной автомобильной техники (а также БТР, БМП, БМД и танков) широко используются FPV-дроны, в том числе дооборудованные образцы коммерческого назначения. Малые размеры, высокая точность и применение широкой номенклатуры средств поражения делают FPV-дроны эффективным средством поражения техники».
Что необходимо сделать для защиты от «птичек»?
Помимо комплексов РЭБ, требуется закрыть технику сетками и решетками. Разберем на примере защиты сетками со всех ракурсов, кроме крыши.
Минимальный набор для снаряжения одной машины размером с КамАЗ состоит из профиля сечением 30х30 мм или трубы диаметром 30 мм – от 35 до 48 погонных метров; сетки (размер ячейки не менее 75 х 75, но не более 80 х 80); шнура арамидного (текстильный) диаметром 3–5 мм – от 15 до 20 м2 и гайки-болта М12. Мастеру требуется также сварочный аппарат, «болгарка», три килограмма электродов на 3 мм и дрель со сверлами. Не забыли указать про шесть штук отрезных дисков.
Примерно столько же ресурсов требуется для размещения на машине защитных козырьков. Золотым стандартом считаются зазоры между корпусом и боковыми сетками в 200 мм, а также размещение козырьков на высоте не менее 1,1 метра. Козырек обязательно должен быть двускатный с наклоном плоскости на 15–25 градусов.
Плести защитные сетки ГАБТУ также предлагает во фронтовых условиях. В методичке пишут:
Источник: Методические рекомендации по обеспечению защиты БТР от FPV-дронов (основные положения), Москва, ГАБТУ, 2023.
Источник: Методические рекомендации по обеспечению защиты БМП и БМД-4 от FPV-дронов (основные положения), Москва, ГАБТУ, 2023.
Патентные изображения защиты от дронов с использованием блоков ДЗ
Простое сравнение приемов защиты бронетранспортеров и БМП вызывает вопросы.
Почему с самой уязвимой верхней проекции БМП и БМД закрыты от дронов совершенно символической решеткой с узкой юбкой из сетки?
Под ударом осталось моторно-трансмиссионное, десантное и частично боевое отделения. При этом БТР-82А, у которого боекомплект гораздо менее опасен и уязвим, щедро закрыт козырьком от носа до хвоста.
Про БМП-3 вообще должен быть особый разговор. Это машина со 100-мм орудием, пусть и невысокой баллистики, но вполне годной для разрушения укреплений неонацистов. Вкупе с высокой мобильностью БМП-3 становится аналогом танка. Разумеется, с учетом специфики использования.
В связи с этим возникает вопрос – почему на столь ценную боевую единицу не монтируют блоки динамической защиты на стальных опорах? Речь о конструкциях, прикрывающих башню сверху, установленных на 780-мм опорах. Почему такие не положены БМП-3, непонятно.
Источник: Методические рекомендации по обеспечению защиты танков от FPV-дронов (основные положения), Москва, ГАБТУ, 2023.
В итоге складывается не совсем благостная картина.
ГАБТУ озвучивает рекомендации по дооснащению боевой техники защитой не предприятиям ВПК, а строевым ремонтным подразделениям. Козырьки и сетки предлагается монтировать на фронте, либо поблизости от него. Заводы, за небольшим исключением, отправляют на фронт бронетехнику, защищенную от дронов чисто символическими средствами.
Почему в Нижнем Тагиле, Арзамасе, Миассе, Набережных Челнах или Кургане не озаботились оснащением выпускаемой техники по-настоящему актуальными средствами защиты от дронов, остается загадкой.
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