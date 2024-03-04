Немецкий «Максим» для Османской империи
Едва ли в мировой истории найдется более известный пулемет, нежели детище Хайрема Максима. Рожденный еще в XIX веке, он пройдет через все основные военные конфликты ХХ века, повоюет на всех континентах и морях и навсегда изменит образ войны. Ему посвятят стихи и песни, и его образ останется на множестве монументов по всему миру.
Разумеется, такой успех «Максима» привел к существованию большого количества различных вариантов исполнения данного орудия, пусть и не отличающихся от оригинала по механике, но любопытных внешне. И сегодня мы рассмотрим версию, производившуюся в Германии для Османской империи до начала Первой мировой Войны.
В конце ХIХ – начале ХХ века немцы одними из первых рассмотрели как военный, так и коммерческий потенциал пулемета «Максим», начав первые испытания еще в 1889 году.
Уже в 1892 году оружейная компания Людвига Леве приобретает лицензию на производство пулеметов, которые ограниченно поступают на вооружение германского флота, а в 1896 году основывается компания Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), одной из важных задач которой становится производство «Максимов» – на экспорт.
В начале 1900-х DWM достаточно массово выпускает свой пулемет MG-01 по заказу многих стран, в том числе – Австро-Венгрии, Аргентины и Швейцарии, и даже производит около 2 000 пулеметов в калибре 7,62х54R для Российской империи.
Болгарская пехота с пулеметами MG-01
К 1908 году, основываясь на опыте Русско-японской войны и эксплуатации в войсках, немцы начинают выпуск новой, модернизированной модели – MG-08.
Арабское клеймо
Новой моделью пулемета тут же заинтересовались турки. Влияние кайзеровской Германии в Османской империи распространялось и на армию, к тому же опыт сотрудничества с немецкими производителями оружия уже имелся – на вооружении турецких войск с 1887 года уже находились различные винтовки системы Маузера.
Однако у турецкого заказа была существенная особенность – все маркировки, обозначения и цифры должны были быть на арабском, причем не только на самом пулемете, но и на станке. Справедливости ради произведенные в Германии винтовки Маузера и боеприпасы к ним также клеймились сходным образом.
Клеймо производителя, продублированное арабским шрифтом на пулемете производства DWM
Подобное клеймение придало, казалось бы, знакомому пулемету достаточно загадочный и экзотический вид.
Любопытно, что большая часть клейм была выполнена каллиграфическим шрифтом насталлик, достаточно архаичным для своего времени и трудночитаемым даже для носителей языка, а также порой смущая исследователей, определявших пулемет как «персидский». Однако отметим – вязь на корпусе и деталях выглядит весьма красиво и необычно.
Табличка на механизме вертикальной наводки станка-треноги турецкого заказа
При этом первоначально объемы закупок пулеметов турками были невелики. Во время Балканской войны 1912–1913 годов османы имели на вооружении не более 500 современных пулеметов. Однако фактическое поражение Турции в этой войне привело к увеличению финансирования закупок вооружения.
К началу Первой мировой DWM удалось поставить турецкой армии в общей сложности около 1 500 пулеметов, что, разумеется, было достаточно скромным количеством в рамках грядущей войны, однако для турецкой армии являлось качественным усилением.
Турецкие солдаты с пулеметами MG-08 на станках-треногах
Еще некоторое количество пулеметов было поставлено туркам и после 1914 года, однако рост интенсивности боевых действий вынудил немцев значительно сократить выпуск специфически маркированных пулеметов «турецкого заказа», и с 1915 года часть отправленных в Турцию в качестве союзнической помощи MG-08 имели стандартную немецкую маркировку.
Любопытно, как и в кайзеровской армии, в турецкой использовались оба типа станка для MG-08 – как салазочный, так и тренога. При этом в обоих случаях все механизмы наводки и детали станков маркировались по-арабски. Исследователям также известны примеры «сборных солянок», когда часть деталей или станок промаркированы на арабском, а остальная часть – стандартными немецкими маркировками, что особенно характерно для пулеметов 1917–1918 годов.
Пулемет с немецкими маркировками на турецком станке в одном из музеев Турции
Причин может быть несколько: как местный арсенальный ремонт поврежденных пулеметов с использованием деталей от нескольких единиц и германского ЗИПа, так и обнаружение на мощностях DWM некоторого задела деталей, использованных для производства новых пулеметов.
Пример использования деталей клейменных современным типом цифр на пулемете изначально клейменного в традиционном турецком стиле
На сегодняшний день сохранилось не так уж много пулеметов турецкого заказа, причем большинство доживших до наших дней являются трофеями Первой мировой и представлены в целом или фрагментированном виде музейными экспонатами в России, Британии и Австралии.
Османы использовали MG-08 на всех фронтах, как в боях против союзнических войск, так и против Русской императорской армии. При этом археологические данные показывают, что небольшое количество захваченных пулеметов, вероятно, использовалось белогвардейцами на юге России в ходе Гражданской войны.
Пулеметы MG-08 на салазочном станке на минарете Айя-Софии в 1941 году
В турецкой армии пулемет прослужил до окончания Второй мировой войны и некоторое время после нее, однако уже в 1952 в связи со вступлением Турции в НАТО оставшиеся пулеметы начали выводить из эксплуатации. При этом, вероятнее всего, из-за большого износа многие из них попросту утилизировали.
Так закончилась служба пулеметов «Максим» с непривычным для нашего взгляда восточным колоритом.
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