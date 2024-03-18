Планы Пентагона по развитию войсковой ПВО-ПРО
Зенитный ракетно-пушечный комплекс M-SHORAD, поступающий в части армии США. Фото Минобороны США
Пентагон планирует крупную перестройку организационно-штатной структуры сухопутных войск. За счет изменения состава и численности соединений и частей собираются сделать армию более эффективной при решении всего круга предполагаемых задач. К примеру, в связи с ростом угрозы со стороны средств воздушного нападения предлагается перестроить и усилить войсковую противовоздушную и противоракетную оборону.
Цели и задачи
28 февраля Пентагон опубликовал документ «Army Force Structure Transformation» («Трансформация структуры армии»), в котором описал текущую ситуацию и ее особенности, а также основные планы по совершенствованию сухопутных войск. В ближайшее время все эти идеи будут подробно проработаны, превращены в реальную программу реформы, которую затем утвердят и примут к исполнению.
Авторы документа напоминают, что с 11 сентября 2001 г. основной задачей армии США была борьба с терроризмом. Такие задачи имели свои особенности и повлияли на облик и возможности вооруженных сил в целом и сухопутных войск в частности. Однако в последние годы ситуация в мире изменилась, и теперь армии предстоит противостоять полноценным вооруженным силам потенциальных противников. Это предъявляет новые требования и заставляет вновь перестраивать армию.
Предлагаемая программа трансформации предусматривает сокращение численности сухопутных войск с одновременной перестройкой организационно-штатной структуры. За счет совершенствования ОШС, оптимизации распределения штатных единиц и иных мер планируется сохранить общий уровень боеспособности и одновременно усилить отдельные компоненты армии.
Опытное изделие DE M-SHORAD - самоходный лазерный комплекс ПВО ближней зоны. Фото Минобороны США
В структуре войск будет создано пять «многосредных оперативных групп» Multi-Domain Task Forces (MDTF). Такие формирования будут объединять части и соединения разных родов войск и смогут проводить различные мероприятия или вести боевые действия с применением всех доступных средств и вооружений. На MDTF возложат ударную и оборонительную функции.
Параллельно собираются обновлять существующее оружие и технику, а также разрабатывать и принимать на вооружение перспективные образцы. Прямо сейчас реализуется несколько важных программ такого рода, и их ход должен быть скорректирован в соответствии с новыми планами развития армии.
По итогам всех подобных мероприятий, к 2029 ф.г. общая численность личного состава сухопутных войск выйдет на уровень 470 тыс. чел. при некотором изменении количества гражданского персонала. Одновременно с этим должны вырасти возможности противодействия развитому и хорошо оснащенному потенциальному противнику, как в контексте обороны, так и при решении ударных задач.
Вопросы ПВО-ПРО
В Пентагоне отмечают, что в новых условиях вновь приобретает особое значение вопрос противовоздушной и противоракетной обороны. Потенциальные противники США в лице России и Китая располагают широким спектром разнообразных авиационных и ракетных комплексов с различными характеристиками. Армия США должна быть готова к отражению атак с их применением, а также к ответу на них.
Пусковая установка опытного ЗРК Enduring Shield. Фото Dynetics
Опубликованный план предусматривает усиление войсковой ПВО за счет создания новых подразделений с разным оснащением и возможностями, соответствующими текущим угрозам. В целом предлагается сохранить эшелонированный подход к формированию ПВО-ПРО, но при этом дополнить имеющуюся систему новыми средствами, способными защитить войска от большего числа угроз.
В структуре сухопутных войск предлагается сформировать четыре новых батальона ПВО с «возможностью защиты от огня с закрытых позиций» Indirect Fire Protection Capability (IFPC). Они получат зенитные средства малой и средней дальности, способные перехватывать различные БПЛА, крылатые ракеты, а также снаряды ствольной и реактивной артиллерии.
В батальонах IFPC, а также в батальонах ПВО при сухопутных дивизиях появится в общей сложности девять специализированных батарей по борьбе с малыми беспилотниками. Им понадобится свое собственное оснащение – зенитные комплексы и средства подавления.
Для противодействия пилотируемой и беспилотной авиации, действующей на малых высотах, будет усилена «маневренная ПВО малой дальности» Maneuver Short Range Air Defense (M-SHORAD). Такими системами оснастят четыре вновь созданных батальона в составе существующих соединений.
Отмечается, что такой план развития войсковой ПВО не является окончательным. В зависимости от будущих событий и возникающих угроз, его могут скорректировать. Возможно увеличение числа требуемых зенитных подразделений и соединений, разработка и внедрение новых систем и т.д.
Enduring Shield в ходе боевой работы. Графика Минобороны США
Материальная часть
Обзор «Трансформация структуры вооруженных сил» не называет конкретные образцы техники и вооружений, за счет которых будут усиливать войсковую ПВО. Однако доступная информация о последних разработках по заказу Пентагона позволяет представить, о каких системах идет речь. Кроме того, становится ясно, какие возможности получит ПВО благодаря таким изделиям.
Для усиления войсковой ПВО-ПРО с минимальными расходами на перевооружение и логистику сейчас разрабатывается перспективный ЗРК под шифром Enduring Shield. В ближайшем будущем именно эти комплексы могут войти в состав батальонов IFPC и обеспечить защиту от малых средств воздушного нападения и ракет.
Enduring Shield представляет собой стационарный зенитный комплекс с РЛС обнаружения AN/MPQ-64 Sentinel, унифицированной системой боевого управления и четырьмя (типовой состав) пусковыми установками для управляемых ракет. На первом этапе планируется использовать авиационную AIM-9X Sidewinder, а в будущем появится новое изделие класса «земля-воздух». Пусковая установка может нести до 10-15 транспортно-пусковых контейнеров с ракетами. Дальность перехвата, в зависимости от используемой ракеты, должна быть на уровне 15-20 км.
Батареи по борьбе с малыми БПЛА могут получить такую же технику или иной образец со схожими возможностями. Кроме того, сейчас ведется разработка сразу нескольких перспективных ЗРК с компактной облегченной ракетой, оптимизированной для перехвата беспилотников. Кроме того, батареи нового рода могут получить не только ЗРК, но и системы РЭБ. В этой сфере так же ведутся активные работы.
Опытный ЗРК Coyote в стационарном и мобильном исполнении. Фото Raytheon
Подразделения ПВО типа M-SHORAD, по всей видимости, получат уже готовый одноименный образец. Несколько лет назад Пентагон начал развертывание ракетно-пушечного комплекса M-SHORAD, выполненного на колесном шасси Stryker. Это изделие оснащено 30-мм автоматической пушкой, использующей снаряды с программируемым взрывателем, а также несет ракеты FIM-92 Stinger. Такой ЗРПК сможет поражать воздушные цели на дальностях до 4-4,5 км.
Вполне возможно, что параллельно с перестройкой структуры войск и созданием новых подразделений ПВО будут разрабатываться перспективные зенитные комплексы с ракетами и пушками. Такие изделия смогут поступить на вооружение уже после завершения формирования новых частей и подразделений, как для их усиления, так и в рамках будущих перевооружений.
Назревшие преобразования
Таким образом, Пентагон старается следить за общей ситуацией в мире и реагировать на ее изменения. Руководство США решило, что теперь главными потенциальными противниками страны являются Россия и Китай. Они располагают развитыми и хорошо оснащенными армиями, и это необходимо учесть при совершенствовании американских вооруженных сил.
Пентагон разрабатывает и принимает к реализации разные программы, направленные на продолжение военного строительства и улучшение всех основных показателей вооруженных сил. Согласно последним планам, особое место в них займет процесс оптимизации и улучшения противовоздушной и противоракетной обороны. Первые шаги в этом направлении уже делаются, а все желаемые результаты будут получены в течение нескольких следующих лет.
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