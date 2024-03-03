Не так начинаются войны. Чем не закончится тайваньский инцидент
Как на Тихом океане тонула лодка с чуваками?
Можно ли ожидать, что стычка в тайваньских территориальных водах создаст ещё один фронт третьей мировой? Вряд ли. Тем не менее очередной конфликт в территориальных водах между Тайванем и КНР без последствий не останется.
Он уже привёл к предельному обострению отношений между «двумя Китаями», на сей раз чреватому самой настоящей войной. Пока, правда, схватка может быть только за территориальные воды и острова между материком и островом Тайвань.
Но возможны и варианты эскалации, поскольку на протяжении всей своей истории КНР, следуя концепции «одного Китая», претендует на Тайвань – Китайскую Республику КР, как свою часть. В свою очередь КР хочет власти не где-нибудь, а в Пекине.
Загвоздка только в том, что последнюю признают лишь несколько небольших государств, в том числе карликовых островных тихоокеанских стран. Последние играют с признанием и непризнанием Тайваня, пополняя за счет этого свои микроскопические бюджеты. Они-то могут себе это позволить, поскольку, в отличие от Тайваня, имеют голоса в ООН.
14 февраля китайский скоростной катер попал в поле зрения береговой охраны Тайваня при незаконном входе в тайваньские воды, и в ходе преследования ею перевернулся возле островов Цзиньмэнь. В результате двое из четырех граждан Китая, находившихся на катере, утонули.
Инцидент произошёл в миле к востоку от острова с характерным именем Пекин в уезде Цзиньмэнь. Китайские рыбаки и до этого туда заходили, но инцидентов с таким жестким исходом еще не было. Сотрудники тайваньской береговой охраны сами, видимо, такого исхода не предвидели.
Теперь они всё объясняют трагической случайностью, по их словам, специально китайцев никто не таранил, перевернулись они сами на повороте, удирая от катера береговой охраны Тайваня, откуда доносились приказы остановиться. Всех четверых извлекли из воды и отправили в больницу, но двоих спасти не удалось.
Китай, естественно, решительно осудил Тайвань за смерть своих граждан, оспаривая понятие «запрещённых или ограниченных зон» в Тайваньском проливе между Сямынем и Цзиньмэнем, которые разделены расстоянием менее десяти километров. По мнению китайской стороны, запрет на действие в этих зонах китайских рыболовецких судов со стороны Тайваня незаконен.
Запретный плод запретных вод
Администрация береговой охраны Тайваня по-своему трактует сам термин «запрещённые воды». Там считают, что он относится к территориальным водам, которые простираются на 12 морских миль вокруг самого Тайваня и на различные расстояния вокруг отдаленных островов Тайваня.
Действует это понятие с 1992 года. У всех своя правда, и на Тайване утверждают, что до последнего времени Китай, хоть официально и не признавал это положение, но и открыто не призывал своих рыбаков нарушать его.
Положение о запретных зонах вызывает много вопросов, и не в адрес Китая, а именно в адрес тайваньских законотворцев. На тайваньских островах Мацу, которые находятся немного дальше от побережья Китая, чем Цзиньмэнь, запретная зона простираются на четыре км восточнее и на шесть км севернее архипелага.
При этом запретная зона вокруг островов Цзиньмэнь и Малый Цзиньмэнь расположена примерно на полпути к китайскому побережью до четырёх километров на восток и на восемь километров на юг. То есть Тайвань придвинул границу вплотную к китайскому побережью.
В Тайбее не побоялись воспользоваться близостью к Китаю Цзиньмэня. Китай после инцидента развернул в ответ активность береговой охраны, соответственно также рядом с Цзиньмэнем, сразу за запретной зоной патрулируя его границу.
Непосредственно на островах некоторые местные политики заняли позицию, которая явно не понравится президенту Цай Инвэнь. Та, как известно, состоит в Демократической прогрессивной партии, призывающей Тайвань к пути развития отдельно от КНР без попыток воссоединения.
Особенно отличилась депутат от Гоминьдана (партии, которая придерживается идеологии поэтапного воссоединения с Китаем путём переговоров и после выборов 2022 года получила наибольшее количество мест в парламенте) Джессика Чен, представляющая Цзиньмэнь. Она призвала правительство разрешить местным органам власти Цзиньмэнь и Мацу участвовать в прямых переговорах с Китаем по таким вопросам, как права на рыболовство.
Между ними – президентами
Избрание на Тайване президентом Лай Цзиньтэ вряд ли повлияет на выбранный Тайбэем политический курс, поскольку он тоже член Демократической прогрессивной партии. Лай, правда, не отрицает возможность переговоров с Китаем, но только на условиях паритета, а не объединения.
Последняя эскалация напряженности со стороны Китая возле территориальных вод Тайваня только нарастает. И сопровождается не только активным вложением средств в гонку высокотехнологических вооружений. Имеет место и наращивание им военного присутствия везде, где только можно.
В Тайване это встречает объяснимую реакцию в виде все более нарастающего упрямства. В Тайбэе неплохо понимают, что, пока у власти в Вашингтоне демократы, их американские единомышленники, они будут их прикрывать и дальше.
Вот только вопрос, в случае прихода к власти в США республиканцев, и прежде всего президента, захотят ли те на прежнем уровне продолжать сотрудничество с Тайванем?
Или же там обратят внимание на тот факт, что ни один американский режим, будь то республиканский или демократический, даже не заикался о признании суверенитета Тайваня, имея отношения только на уровне представительств.
- Михаил Викентьев
- dzeninfra.ru, turkiyenewspaper.com, marisat.ru
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