

Наполеон в сражении при Монтро. Роберт Александр Хиллингфорд

Предыстория



Хорошие новости 12 февраля 1814 года. Георг-Эммануэль Опиц

Сражение при Мормане

«Затем внезапно земля, казалось, разверзлась и извергла смерть и разрушения. Со всех сторон трубачи врага протрубили в атаку, и огромный отряд кавалерии выстроился в поле и поскакал на нас… Началась паника, и все думали только о спасении собственной жизни. Это продолжалось безостановочно. Каждый из наших бежал, а кто падал, тот был обречен».



Сражение при Мормане. Худ. Жан-Антуан-Симеон Фор

Сражение при Монтро

«Наконец, князь Шварценберг проявил признаки жизни: он прислал парламентёра с просьбой о перемирии; трудно быть подлым до такой степени... Доселе союзники отклоняли самым оскорбительным образом всякое предложение о перемирии, и даже не принимали наших парламентёров, а уже при первой неудаче эти жалкие люди падают на колени».



Сражение при Монтро



Сражение при Монтро. Гравюра по картине Ланглуа

«Ещё не отлито то ядро, которое убьет меня!»



Сражение при Монтро на берегу Сены. Раскрашенная гравюра XIX века. Адольф Руарг



Дефиле русских пленных по бульвару Сан-Мартен в феврале 1814 года. Жан-Этьен Делеклюз



Наполеон на биваке. Адольф Рён