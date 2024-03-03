«Ещё не отлито то ядро, которое убьет меня!»
Наполеон в сражении при Монтро. Роберт Александр Хиллингфорд
Разногласия союзников и отсутствие единоначалия отрицательно сказались на ведении военных действий. Наполеон разгромил корпуса Шварценберга при Мормане и Монтро, отразив первое наступление на Париж.
Предыстория
В результате стремительных и блестящих действий Наполеона в Шестидневной кампании (Шестидневная война Наполеона) Силезская армия лишилась почти трети своего личного состава, была серьёзно ослаблена и морально подавлена. От полного поражения армию Блюхера спасло наступление Главной армии, которое стало угрожать Парижу.
Известия о победах Наполеона окрылили парижан. С момента вступления союзных армий на территорию восточной Франции и их наступления на запад, фронт стремительно приближался к Парижу. Настроение парижан и высшего света было подавленным. В салонах, дворцах и зрительных залах обсуждали победы императора, надеялись на новые. Правда, вскоре русские отряды генералов Платова и Сеславина совершили рейды в окрестностях Немура, Фонтенбло и у Орлеана, что снова испортило настроение французов.
Хорошие новости 12 февраля 1814 года. Георг-Эммануэль Опиц
Тем временем Главная армия под началом Шварценберга по-прежнему располагалась у Труа, делая незначительные маневры отдельными корпусами. Русский император Александр Павлович, узнав о положении армии Блюхера, потребовал от главнокомандующего активных действий. Шварценберг, который имел тайное указание Венского двора не переходить Сены, вынужден был усилить активность. Его передовые корпуса продвинулись к Сене. Французские заслоны Виктора и Удино отходили без боя.
На правом фланге союзников русский корпус Витгенштейна продвинулся к Ножан-сюр-Сен и занял его. Русскому генералу надоела медлительность австрийского главнокомандующего, и он пошёл дальше, выдвинув вперед, к Нанжи, авангард Палена (4 тыс. человек), который занял и этот городок, и следующий – Морман. Штаб приказал Витгенштейну вернуться в Провен. Баварский корпус Вреде продвинулся к Бре, вюртембергский корпус кронпринца Вюртембергского – в Монтеро (на Сене), австрийские корпуса Колоредо и Гиулая двигались через Ионну (левый приток Сены) на Фонтенбло.
Каждый корпус шёл отдельной колонной, на значительном расстоянии и без связи друг с другом. Сильный резерв под командованием Барклая-де-Толли оставался в Труа. В результате Шварценберг, как и Блюхер, распылил свои силы.
Наполеон хотел добить Блюхера, уничтожив его силы в Шалоне, затем пройти через Витри и выйти в тыл главным силам. Так, Главная армия союзников могла оказаться между двумя французскими группировками. Но, узнав о продвижении русских к Парижу (союзники были в 3–4 переходах от столицы), не стал рисковать и немедленно выступил против Шварценберга.
Для обеспечения своего тыла император направил маршала Мортье к Виллер-Котере и Мармона к Шалону, а генерала Груши – к Лаферте-су-Жуар. Бонапарт 15 февраля поспешил с императорской гвардией форсированным маршем (часть пехоты ехала на реквизированных телегах) из Монмираля к Мо. Императору хватило около полутора суток, чтобы преодолеть с войсками почти 90 вёрст, 16 февраля прибыть в Гюин (Гинь) и соединиться с корпусами маршалов Виктора, Удино и Макдональда.
Сражение при Мормане
На рассвете 5 (17) февраля 1814 года Наполеон лично повел свои войска (18 тыс. солдат) на юг от Гуина по дороге в Нанжи. Шагающий в авангарде корпус маршала Виктора раним утром обнаружил противника у Мормана и, приготовившись к бою, атаковал авангард графа Палена, который не ожидал появления противника.
Небольшой русский отряд не мог оказать серьёзного сопротивления французам. Пален начал отступление: артиллерия шла по большой дороге, за ней следовали пехотные полки, в арьергарде два орудия с пехотным прикрытием, конница на флангах. Пален несколько раз просил помощи у находившегося рядом австрийского авангарда генерала Игнатия цу Хардегга из корпуса Вреде, но тот имел приказ не вступать в бой и отвечал отказом.
Французы разгромили русский отряд, когда он шёл через Морман. Французская конница обошла город с востока и запада. Завязался бой. Французская кавалерия рассеяла русскую и насела на пехоту. Затем по приказу Наполеона подтянули гвардейскую артиллерию (36 пушек) и начали расстреливать картечью отступающие русские каре. У селения Нанжи под натиском французской конницы и артиллерии русский отряд смогли рассеять. Русской кавалерии удалось прорваться, но почти вся пехота была уничтожена или захвачена в плен.
Адъютант Палена Иван Левенштерн описывал этот час в своих мемуарах:
Потери русских войск составили 2 114 человек (по другим данным – 3 тыс., включая 2 тыс. пленными) и 10 орудий. Всю ответственность за это поражение Витгенштейн взял на себя и полностью оправдал графа Палена. Витгенштейн отвёл корпус за Провен.
Сражение при Мормане. Худ. Жан-Антуан-Симеон Фор
Сражение при Монтро
Дойдя до Нанжи, Наполеон разделил свою армию на три колонны. Корпус маршала Макдональда направился к Бре, где по пути разбил авангард Хардегга, а затем потеснил остальные войска корпуса генерала Вреде. Корпус маршала Удино, преследовавший генерала Витгенштейна, остановился в нескольких милях от Провена.
Корпус маршала Виктора отбыл к Монтро (Монтеро), но у селения Вильнёв встретился с баварской дивизией Деламотта и ввязался в бой. Баварцы понесли большие потери – около 2,5 тыс. солдат (1,5 тыс. пленными). Баварская дивизия едва избежала полного уничтожения. Затем Виктор дал отдых своим войскам, а не поспешил, как того требовал Наполеон, опередить противника и к вечеру 17 февраля занять выгодные позиции у селения Монтеро. За что на следующий день был отстранён разгневанным императором от командования корпусом.
Тем временем в штабе Главной армии узнали о поражении графа Палена при Мормане. Фельдмаршал Шварценберг, несмотря на почти двукратное преимущество в живой силе перед неприятелем, тут же испугался и вечером 17 февраля направил к Наполеону в Нанжи графа Парра, предлагая перемирие.
Но Наполеон, окрылённый рядом побед, отказался. Утром он написал брату Жозефу:
Сражение при Монтро
Переночевав в замке Нанжи, Бонапарт на следующий день отправился к селению Монтро, находящемуся у слияния рек Йонны и Сены. Французский авангард ранним утром 6 (18) февраля 1814 года подошёл с двух сторон к Монтро. 6-тысячный отряд Пажоля вышел к левому крылу союзников, а позже 9-тысячный Виктора и Жерара – к их правому крылу.
Союзники занимали крепкую позицию. Господствующие высоты, контролирующие мост и город на правом берегу Сены, у замка Сюрвиль и деревни Вилларон были заняты силами вюртембергского корпуса под началом наследного принца Вильгельма Вюртембергского. Они были усилены двумя австрийским дивизиями, всего под началом принца было 18 тыс. солдат при 40 орудиях.
Первая атака Пажоля на позиции была отбита. Затем вступили в бой подошедшие французские дивизии Шато и Дюэма. Начался яростный бой, в ходе которого французы смогли ворваться в Вилларон, но вскоре он был отбит назад вюртембержцами. Во время второй атаки французы вновь заняли этот населённый пункт, но опять были отбиты. Генерал Шато был смертельно ранен и скончался на руках у маршала Виктора. Союзники сохранили за собой позиции.
Но к полудню прибыло подкрепление, генерал Жерар, назначенный командиром корпуса вместо Виктора, с резервами. Он, выдвинув артиллерию, начал обстрел центра и правого фланга вюртембергского корпуса, а также отбил начавшуюся атаку противника. Силы французов возросли до 30 тыс. человек.
Сражение при Монтро. Гравюра по картине Ланглуа
К двум часам дня прибыл Наполеон, вызвав восторг и оживление в войсках. Император появился в тот момент, когда под натиском противника вюртембержцы начали отступление по единственному мосту на другой берег Сены.
Рискуя быть убитым, Бонапарт двинулся в самое опасное место, где падали ядра и свистели пули, вспомнив своё артиллерийское прошлое, стал наводить орудия. На предложение уйти из опасного места от обстрела в укрытие, Наполеон ответил:
Отступив на левый берег реки, союзники попытались уничтожить мост через реку, но он устоял. В самом городе на них напали ещё и местные жители, забрасывавая камнями и стреляя из окон. Тем не менее арьергард кронпринца Вюртембергского смог прикрыть от преследования вражеской кавалерии остальные войска и дал возможность отвести их к Бре.
В ходе боёв при Монтро коалиция потеряла около 5–6 тыс. человек (почти половину из них пленными), но и французы потеряли около 2,5 тыс. человек.
Сражение при Монтро на берегу Сены. Раскрашенная гравюра XIX века. Адольф Руарг
Во время разбора сражения император, кроме раздачи наград, не забыл упрекнуть тех, кто действовал, по его мнению, ошибочно и не достаточно быстро: генералов Гюи, Монбрюна, Дижона. Но больше всех досталось маршалу Виктору: «Герцог Беллунский должен был прибыть в Монтро 17 числа вечером; он останавливался в Салене: это важная ошибка. Занятие мостов Монтро доставило бы императору целый день и дозволило бы истребить австрийскую армию...» Император предложил ему покинуть армию.
Виктор, потерявший зятя, храброго генерала Шато, ответил: «Если я виноват в этой ошибке, то жестоко наказан за нее ударом, поразившим мое семейство... Я возьму ружье; я не забыл еще прежнего ремесла; Виктор станет в ряды гвардии». Это очень тронуло Бонапарта. Вспоминая былые заслуги маршала, император сказал: «Останься со мною, Виктор, не могу возвратить тебе твоего отряда, потому что отдал его Жерару; но даю тебе две гвардейские дивизии; прими начальство над ними, и все между нами забыто...»
Дабы приободрить Париж, а также посолиднее преподнести свои успехи в кампании, император повелел отправить в столицу захваченные в сражениях знамёна и несколько тысяч военнопленных. Пленных в сопровождении барабанщиков, жандармов и национальных гвардейцев в течение нескольких дней показательно проводили по улицам Парижа. Здесь были русские (первыми в город вошли пленённые генералы Олсуфьев и Полторацкий), пруссаки и австрийцы. Стоит отметить, что парижане проявили гуманность и жалость к пленникам, передавали им деньги и продукты.
Дефиле русских пленных по бульвару Сан-Мартен в феврале 1814 года. Жан-Этьен Делеклюз
Австрийский главнокомандующий отвёл армию к Труа. Опасаясь наступления маршала Ожеро из Лиона, Шварценберг попросил Блюхера прийти ему на помощь и присоединиться к правому флангу. Блюхер, оттеснив корпус Мармона, вышел к реке Об и занял Мери-сюр-Сен. 22 февраля Шварценберг стал отводить войска к Шомону и Лангру.
Также он отправил маршалу Бертье (начальник штаба Наполеона) письмо с просьбой о заключении перемирия, а в штаб-квартиру Наполеона очередного парламентёра, своего адъютанта, австрийского генерала Лихтенштейна.
Наполеон после ухода союзников занял Труа.
Утром 25 февраля трое монархов снова созвали в Бар-сюр-Об военный совет, на который были приглашены военачальники и дипломаты. Шварценберг хотел продолжить отступление за линию реки Об, из-за нехватки провианта и фуража, враждебности населения и распространения болезней в войсках.
Александр I по-прежнему выступал за наступление на Париж. Блюхер, который накануне просил разрешение на самостоятельное наступление на французскую столицу, получил его. Его армия стала главной в наступлении, ей передавали шедший из Голландии русский корпус Винцингероде и прусский Бюлова из Северной армии Бернадота (они находились у Реймса и Лаона).
Силезская армия увеличила свою численность практически вдвое.
Наполеон на биваке. Адольф Рён
- Самсонов Александр
- https://ru.wikipedia.org/
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