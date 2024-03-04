Чешские САУ DITA для Украины



Рекламное изображение САУ DITA

Тайная договоренность

Смешанный парк



Рабочее место механика-водителя в защищенной кабине

Последняя модель



Пост командира-оператора



Механизированный магазин для снарядов

Сомнительные перспективы

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Начиная с весны и лета 2022 г., киевские партнеры передали киевскому режиму большое количество самоходных артиллерийских установок разных типов. Со временем темпы поставки такой техники сократились, но иностранные государства не намерены отказываться от них. Так, на днях стало известно, что Нидерланды с целью помощи Украине заказали у Чехии несколько новейших самоходок DITA. В обозримом будущем эти изделия должны отправиться получателю, и он сможет сформировать из них несколько артиллерийских подразделений.Нидерланды одними из первых начали помогать киевскому режиму поставками современной артиллерии. Так, еще в мае-июне 2022 г. они отправили на Украину несколько САУ PzH 2000 немецкого производства и различные боеприпасы для них. Как теперь выясняется, помощь в восстановлении артиллерии на этом не закончилась. Тайно было подготовлено новое соглашение о международном сотрудничестве в интересах украинских формирований.27 февраля 2024 г. главнокомандующий вооруженными силами Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм посетил с официальным визитом чешское предприятие Excalibur Army. Он ознакомился с современными разработками компании и дал им оценку. По итогам этого визита Минобороны Нидерландов опубликовало крайне интересную информацию.Сообщается, что недавно (без уточнения даты) нидерландское военное ведомство заказало у «Экскалибур Арми» девять самоходных гаубиц последней модели DITA. По завершении производства эти изделия планируется отправить на Украину в качестве помощи ее сухопутным войскам. Сроки запланированной поставки и другие особенности соглашения не сообщаются.Чешская компания устроила для гостей из Нидерландов выставку современной и модернизированной продукции, предназначенной для отправки на Украину в ближайшее время. На площадке предприятия демонстрировались самоходка DITA, доработанный танк Т-72 и другие образцы.В ходе визита прозвучали дежурные громкие заявления о важности помощи киевскому режиму и о необходимости ее продолжения. Нидерланды и Чехия давно и продуктивно взаимодействуют друг с другом в военно-технической сфере, и опыт сотрудничества хотят использовать для защиты дружественной Украины.Следует напомнить, что новые изделия «Дита» не будут первыми чешскими САУ на вооружении украинской артиллерии. В течение нескольких последних лет был создан достаточно многочисленный парк самоходок разных моделей, выпускаемых или реализуемых компанией Excalibur Army. Технику этого семейства покупали самостоятельно или получали от зарубежных партнеров.Еще в 2020 г. киевский режим заказал в Чехии 26 самоходных установок ShKH vz.77 DANA с орудием калибра 152 мм. Поставки этих машин состоялись уже в 2022 г., после начала российской Спецоперации. В начале 2023 г. Чехия в порядке безвозмездной помощи предоставила еще 13 таких машин.В мае 2022 г. иностранные партнеры в лице нескольких стран вместе заказали для Украины партию из 8 более новых самоходок SpGH Zuzana 2 с орудиями калибра 155 мм. В октябре появился еще один аналогичный заказ, теперь на 16 САУ. Первая партия по майскому заказу прибыла на Украину в начале 2023 г., а позже поставили и вторую. Летом 2023 г. руководство Словакии упомянуло еще одно соглашение о поставке 16 изделий Zuzana 2, однако вскоре выяснилось, что имелся в виду уже выполняемый заказ на 16 самоходок.Таким образом, в общей сложности на Украину попало более 60 САУ чешского производства двух основных типов. Несколько машин обеих моделей были уничтожены российской армией при те или иных обстоятельствах с применением разных видов вооружения. 9 новых САУ DITA позволят украинской артиллерии частично компенсировать понесенные потери. Кроме того, из-за новизны такой самоходки можно рассчитывать на некоторый рост боевых возможностей.Компания Excalibur Army разработала и представила перспективную 155-мм САУ DITA в 2021 г. Проект выполнили с широким использованием идей и решений, ранее реализованных в линейке систем DANA, Zuzana и т.д. При этом ключевые агрегаты системы радикально перестроили с применением современных приборов, за счет чего удалось сохранить или улучить основные огневые характеристики при уменьшении экипажа до двух человек.Как и предшественники, «Дита» строится на базе четырехосного шасси марки Tatra и получает поворотную башню с вооружением. Вновь используется автомобиль с передним расположением кабины экипажа, в центре которого организована платформа для размещения орудийной башни и других агрегатов. Боевая масса самоходки – 29 т. По размерам она минимально отличается от других аналогичных образцов. Длина – ок 13 м, ширина и высота – ок. 3 м.Самоходка оснащена двигателем Tatra T3C-928-90 мощностью 407 л.с. Также имеется вспомогательная силовая установка для обеспечения работы всех систем и агрегатов без включения основного двигателя. Максимальная скорость на шоссе заявлена на уровне 90 км/ч, запас хода – 600 км.САУ получила полноразмерный дистанционно управляемый боевой модуль, несущий основное вооружение. Его выполнили в виде поворотной башни сложной формы с противопульным и противоосколочным бронированием. Модуль оснащен качающейся артиллерийской частью с 155-мм нарезным орудием длиной 45 клб. Орудие получило развитый дульный тормоз, противооткатные устройства и автоматику заряжания. Конструкция модуля допускает стрельбу в горизонтальном секторе 60° вправо и влево от продольной оси. Вертикальная наводка – от -3° до +70°. В магазинах башни помещается 40 выстрелов раздельного заряжания. Длинный ствол позволяет стрелять обычными снарядами на 35 км и активно-реактивными корректируемыми – на 50 км.Минимальный экипаж САУ состоит из двух человек. Они располагаются внутри кабины под защитой противопульного / противоосколочного бронирования. Командир-наводчик имеет пульт для полного контроля за работой боевого модуля. Кроме того, внутри башни находится дополнительное место наводчика с необходимыми средствами управления. Один из пультов управления артиллерийской частью может сниматься и использоваться за пределами САУ.DITA имеет развитый комплекс бортовой электроники. Так, все механизмы и агрегаты работают под контролем бортовой системы управления. Предусмотрена автоматизированная систем управления огнем. В ручном или автоматическом режиме она принимает целеуказание, осуществляет расчет данных для стрельбы, наводит орудие и открывает огонь. Имеются разные режимы стрельбы, в т.ч. стандартный для современных САУ «огневой налет».С точки зрения технического облика и заявленных характеристик, САУ «Дита» от «Экскалибур Арми» выглядит современной и интересной боевой машиной с большим потенциалом и широкими огневыми возможностями. В то же время, в ходе боевого применения такая техника может столкнуться с рядом негативных факторов и рисков. Как показывает практика, последний сценарий практически гарантирован для любой иностранной техники, попадающей на Украину.К сильным сторонам изделия DITA следует отнести высокую мобильность и проходимость, а также относительную простоту обслуживания шасси. Артиллерийская часть максимально автоматизирована, что улучшает ее быстродействие, а удлиненный 45-калиберный ствол повышает показатели дальности стрельбы.«Дита» имеет и недостатки. Так, колесное шасси демонстрирует свои преимущества только на хорошей дороге. Бездорожье и пересеченная местность могут быть непроходимы для него. Украинские формирования уже демонстрировали такие проблемы иностранной техники. Кроме того, импортный образец нуждается в специфическом обслуживании и определенных запчастях. Нет гарантий, что нидерландско-чешский договор предусматривает полное снабжение украинских артиллеристов всем необходимым.Автоматизированный боевой модуль может оказаться чрезмерно сложным для использования в полномасштабных боевых действиях. При этом любая поломка выводит самоходку из строя на неопределенный срок, а возможность полноценного обслуживания и применения в ручном режиме отсутствует.Увеличение дальности стрельбы позволяет снизить риски для САУ. Однако в текущих боевых действиях присутствуют дополнительные риски, нивелирующие такие преимущества. Вне зависимости от заявленной дальности, DITA и другие самоходки попадают в зону ответственности и поражения ударных БПЛА разных классов и типов. Также большую угрозу представляют современные РСЗО и разнообразные управляемые вооружения.Наконец, нидерландский контракт предусматривает поставку всего девяти САУ. Такое количество изделий DITA позволит укомплектовать лишь несколько огневых взводов из состава одной батареи. Вряд ли такое подразделение сможет существенно повлиять на возможности украинской артиллерии. Кроме того, малое количество техники поспособствует более быстрому уничтожению такого парка.Перспективная 155-мм самоходная гаубица DITA была впервые представлена в 2021 г. Опытный образец такой машины неоднократно показывали на различных выставках, но потенциальные заказчики не заинтересовались этой САУ. Первый контракт на «Диту» появился лишь недавно и оказался весьма необычным. Стартовым заказчиком стало Минобороны Нидерландов, причем оно покупает всего 9 САУ и не для себя, а для вооруженных формирований киевского режима.Вполне возможно, что первый контракт на новые чешские САУ появился не только в связи с желанием помочь Украине. Нидерланды и Чехия давно сотрудничают в военно-технической сфере, и такой заказ можно рассматривать как своего рода рекламу для изделия DITA. Сможет ли украинская сторона успешно продолжить эту «рекламную кампанию», большой вопрос.