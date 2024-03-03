«Русские надсмехаются над Парижем»: во французской прессе считают свою армию слабой

48
«Русские надсмехаются над Парижем»: во французской прессе считают свою армию слабой

Потенциальная отправка европейских войск на Украину, о которой говорил Эммануэль Макрон, не только не привела к единению ЕС в вопросах обороны, но, наоборот, вызвала огонь критики в адрес французского президента.

Инициатива Макрона привела к солидарности в Европе и НАТО, но только направленной против его предложения. Неудивительно, что русские наслаждаются поражением Парижа, надсмехаясь над позицией Франции

- говорится в издании Meta-defense.



Как указывается, в Европе отсутствует восприятие Франции как военного лидера, за которым можно пойти в атаку. Единственный авторитет для ЕС в этом отношении – только США.

Это вызвано огромным разрывом между геополитическими амбициями Франции и средствами, которыми располагают её войска

- отмечается в издании.

Поясняется, что среднее соотношение вооруженных сил составляет 7 к 1 в пользу российских войск. ВС РФ имеют 2000 ядерных боеголовок, 3000 танков, 1200 боевых самолетов, около 50 подводных лодок и 1,3 млн бойцов. Франция обладает 350 боеголовками, 200 ОБТ, 225 боевыми самолетами, 10 субмаринами и личным составом в 210 тыс. чел.

Слабость французских войск приводит к потере Парижем авторитета, когда начинаются рассуждения об отправке войск на Украину или ведется речь о стратегической автономии Европы

- считает автор.

С его слов, европейцы не чувствуют себя готовыми противостоять России без инициативы Вашингтона и под защитой армии и ВВС США.

К сожалению, в этой области французские войска очень далеки от того, чтобы предложить достаточно надежную альтернативу. В сознании почти всех европейцев и даже всего мира Франция не может являться силой, способной сдерживать Москву

- говорится в издании.

При этом во французской прессе указывается, что Париж, обладая 4 атомными подводными лодками с ЯО и 2 эскадрильями Rafale с ядерными ракетами, в состоянии нанести сокрушительный удар по РФ.

Россия любит выставлять напоказ свою ядерную мощь. Но возможность 15 раз уничтожить Францию не более эффективна, чем возможность один раз уничтожить Россию

- рассуждает автор.

    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    48 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +7
      Сегодня, 09:20
      «Русские надсмехаются над Парижем»: во французской прессе считают свою армию слабой


      Комплекс Наполеона прям какой то.( «Комплекс Наполеона» — набор психологических особенностей, который приписывается людям небольшого роста.Характеризуется чрезмерно агрессивной манерой поведения, что предположительно является компенсацией недостатка роста.Назван в честь императора Франции Наполеона I. )
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +3
        Сегодня, 09:27
        А ведь Франция это самая сильная страна Европы.Своя автомобильная промышленность(Пижо,Ситроен, Рено) ,свои АЭС,своё авиастроение Airbus, Rafael,своя электронная промышленность, ПВО,АПЛ со своими баллистическими ракетами М51,чего нет у той же Великобритании,у неё американские Трайденты.Что же тогда говорить про других?Две ветви Ротшильдов. Одна Британская в Лондоне,другая французская в Париже. Что показательно.Не случайно после Выхода Великобритании из ЕС финансовые воротилы начали обосновываться именно в Париже.Но при этом Франция на равне с Германией управляет ЕС,чего нельзя сказать про Великобританию,которая из ЕС вышла.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +9
          Сегодня, 09:37
          Цитата: neworange88
          Но при этом Франция на равне с Германией
          В этом случае все равно Германия ровнее wink
          1. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            +6
            Сегодня, 09:40
            Надолго ли ровнее.Деиндустриализация Германии идёт полным ходом благодаря заокеанским союзникам.А именно на промышленности основывалась финансовая мощь Германии.И что тогда будет делать многочисленное население Германии?



          2. Кот Александрович Ранг пользователя
            Кот Александрович
            +3
            Сегодня, 11:23
            На каком таком равне? laughing ........
        2. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +4
          Сегодня, 10:08
          Почему бы этому французскому автору статеек на собственном примере не продемонстрировать всю мощь и величие "великой" французской армии: почему бы ему самолично не поехать на фарш под Авдеевку или Крынки?
          1. Гаргон Ранг пользователя
            Гаргон
            +3
            Сегодня, 10:39
            Цитата: Бородач
            Почему бы этому французскому автору статеек на собственном примере не продемонстрировать всю мощь и величие "великой" французской армии: почему бы ему самолично не поехать на фарш под Авдеевку или Крынки?

            90 французких рейнджеров уже побывало на украине ..70 (200-х) остальные контуженные и жутко испуганные ..Это им не Африка племена гонять с копьями )))
            А Макрон обыкновенный балабол-извращенец и провокатор ..Как в прочем и большинство политиков западных Все в ток-шоу играют падлы ,а кровь льется ..
            Такие дела Бородач в танковых и ракетных дивизиях Урала soldier
        3. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
          S.K.Vichyakow
          +1
          Сегодня, 11:46
          Самой сильной она была перед второй мировой войной. И что? Сдалась практически без боя, и линия Мажино не помогла. Её просто обошли через территорию Бельгии. Сдались, потому-что они не чувствовали сил сопротивляться, ни военные ни гражданские. Поэтому и партизан "Маки", у них было не более 30 тысяч. Вот и всё сопротивление. Трусы ещё те.
      2. frruc Ранг пользователя
        frruc
        -1
        Сегодня, 10:53
        .....в Европе отсутствует восприятие Франции как военного лидера, за которым можно пойти в атаку.

        Если г-н Макрон лично поведет в наступление свою армию, то может восприятие и поменяется. Только пусть памперс оденет, чтобы не обхезаться.
      3. ВПК-65 Ранг пользователя
        ВПК-65
        0
        Сегодня, 14:17
        Цитата: neworange88
        Комплекс Наполеона прям какой то
        А кто такой "наполеон"? торт что ли? Не помню, чтоб такой был на этих фотографиях:
        https://ru.wikipedia.org/wiki/Ялтинская_конференция
        Сидели трое: Черчилль, Рузвельт и Сталин, а "наполеонов" там точно не было... ну разве что дворник, что у них под ногами пепел подметал... единственное воспоминание о французах это слова фельдмаршала Кейтеля: а эти нас что, тоже победили? lol
      4. Ryaruav Ранг пользователя
        Ryaruav
        0
        Сегодня, 14:48
        это вы собственно о ком? рост макрона выше некоторых личностей к которым очень подходит прозвище наполеончик
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 09:24
      « Единственный авторитет для ЕС в этом отношении – только США » —

      ***
      — "Каждый сверчок знай свой шесток" ...
      ***
    3. Roust Ранг пользователя
      Roust
      +2
      Сегодня, 09:26
      Так уже пробовали французы давным давно уничтожить Россию. Агрессивные безумцы, забывшие историю, сродни самоубийцам.
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 09:33
      русские наслаждаются поражением Парижа, надсмехаясь над позицией Франции
      А почему бы и не понаслаждаться положением Макрона, в которое он сам себя поставил решив сыграть Наполеона, но... Теперь наверное грустит в Париже, снимает стресс.
    5. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +2
      Сегодня, 09:35
      Надо помочь французским неграм и арабам , никакая армия не поможет.
      1. Ryaruav Ранг пользователя
        Ryaruav
        0
        Сегодня, 14:52
        папараци казань , вы наверное очень довольны толпам исламистов в России
    6. Хибинский Пластун Ранг пользователя
      Хибинский Пластун
      +9
      Сегодня, 09:44
      Вот разница между нами и этими европедиками, нам от них не нужно ничего, так разве туристами приехать и домой. Зато у них не прекращающийся зуд в заднем бампере- прийти в Россию господином, чтоб к ним с поклоном - "чего изволит еврогосподин"? Отсюда и их враждебность. Эту евронечисть, походу действительно, только прижигание святым русским ядерном вылечит.
    7. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 09:45
      Мне с Тофиком расплавленная Эйфелева башня не нужна ,на отрезных дисках для " болгарок " погорим т.е вылетем в трубу. drinks
    8. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +5
      Сегодня, 09:50
      Вопрос... на что хотели указать, что хотели объяснить, журналисты и прочие?
      Очевидное... в гейропе нет единства, но общее/приоритетное желание, держатся за полосатиков.
      1. Reptiloid Ранг пользователя
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 14:12
        Приветствую Виктор hi
        Цитата: rocket757
        ... в гейропе нет единства, но общее/приоритетное желание, держатся за полосатиков.

        Да уж! Слушаться и подчиняться в ущерб своей стране ---- позиция Макрона. Правда, остальные, вроде как согласны, но увиливают и изворачиваются.
    9. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      +15
      Сегодня, 09:50
      Смех или не смех, но предложение Макрона - это всего лишь пробный шаг, проверка реакции и Москвы, и европейской общественности. Потому, как сам по себе ограниченный контингент Франции ничего решить не сможет.
      С поставками вооружения было примерно также. Сначала робкие попытки, с оглядкой на реакцию Москвы, потом смелее и смелее.
      Но, если инициативу по вводу войск подхватят (а именно на это и расчет), то ситуация будет уже несколько другой

      p.s.
      русские наслаждаются поражением Парижа, надсмехаясь над позицией Франции
      - говорится в издании Meta-defense

      Не читаю Meta-defense, пусть пишут, что им угодно, но в русском языке нет слова "надсмехаться")
      Глагол "насмехаться" произошел от существительного "насмешка"
      Давайте беречь родной язык!
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +2
        Сегодня, 10:16
        Цитата: sdivt
        С поставками вооружения было примерно также. Сначала робкие попытки, с оглядкой на реакцию Москвы, потом смелее и смелее.
        Но, если инициативу по вводу войск подхватят (а именно на это и расчет), то ситуация будет уже несколько другой

        Да пусть приезжают... зато с родственниками лежать будут good laughing
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 10:19
        Цитата: sdivt
        в русском языке нет слова "надсмехаться"

        Мы не "надсмехаемся" над их армией.
        И даже не насмехаемся.
        Мы просто ржём в голос...

        Цитата: sdivt
        сам по себе ограниченный контингент Франции ничего решить не сможет
        Наполеон не только французов привёл в Россию. И Гитлер не с одними немцами пришёл. Про тех, кто до них приходил, и говорить нечего.
        Люлей хватило всем.
        Почему они думают, что сейчас кому-то не достанется? Хватит на всех, у нас их много.
        1. Reptiloid Ранг пользователя
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 14:22
          Цитата: Zoldat_A
          ...... Наполеон не только французов привёл в Россию. И Гитлер не с одними немцами пришёл. Про тех, кто до них приходил, и говорить нечего.
          Люлей хватило всем.
          Почему они думают, что сейчас кому-то не достанется? Хватит на всех, у нас их много.

          Игорь, hi наверно, всё-таки сознают свою немощь, оттого и бесятся ещё больше, пытаются то подталкивать других, то останавливать. Русофобия никуда не деллась. А усиливается.. Особенно недобалты, "государства-козявки " беснуются
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 15:15
            Дмитрий, hi!
            Цитата: Reptiloid
            наверно, всё-таки сознают свою немощь, оттого и бесятся ещё больше, пытаются то подталкивать других, то останавливать

            Тут выше где-то было сказано абсолютно верно, что они ВСЕ рассчитывают на Америку, думают идти вторым эшелоном после Америки.
            Зря.
            Они пойдут на убой ПЕРВЫМ эшелоном перед Америкой. И, случись Последняя Война, полностью выгоревшей радиоактивной пустыней Европа станет куда быстрее, чем весь остальной мир расколется вдребезги.

            Не тот случай, когда нужно найти самого сильного и ему шестерить, чтобы тебя не тронули. Тут либо от одних прилетит, либо другие в топку сунут. Если уж своих сил нет, то самое умное здесь - глупо улыбаться всем и дружить со всеми. Как Горбатая Собака в Перестройку. Глядишь, про тебя и забудут.

            Кстати, если б они в Европах пытались "дружить со всеми", то и Америка себя тише вела бы. В военном плане Америка на них не сильно рассчитывает. Так, козлёнок-приманка для тигра. Но сама по себе Америка - это как раз тот случай, когда самомнение лидера держится на подхалимаже разной мелочи. Не будет его - мощь останется, а вот решимости и самомнения и след простынет. Это люди, которым нужен вечно славящий их хор. Игроки, не умеющие побеждать без поддержки трибун и судей.
            Правда, они и с отчаянья могут дров наломать, но это уже другая история.
      3. ВПК-65 Ранг пользователя
        ВПК-65
        0
        Сегодня, 15:14
        Цитата: sdivt
        Смех или не смех, но предложение Макрона - это всего лишь пробный шаг, проверка реакции и Москвы, и европейской общественности.
        Или например попытка влезть в послевоенный дележ окраины (европейцы же там землю скупили):
        https://t.me/anatoly_nesmiyan/16878
        французы хотят войти в конфликт на правах субъекта. Принцип известный: чтобы занять место за столом переговоров, нужно, чтобы хотя бы несколько твоих солдат погибли. Тогда ты можешь требовать учета и твоих интересов.
    10. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +3
      Сегодня, 09:52
      200 ОБТ,

      причем для парадов, которые даже в фильмах не воевали laughing
    11. Yujanin Ранг пользователя
      Yujanin
      +13
      Сегодня, 10:04
      Шутки о французской армии

      "- Зачем французскому танку нужны зеркала заднего вида?
      - Чтобы лучше видеть поле боя."

      "- Сколько передач у французского танка?
      - Четыре задних и одна передняя – на случай, если враг вздумает атаковать с тыла"

      "- Сколько французов надо, чтобы защитить Париж?
      - Не знаю, они никогда не пытались."

      Вопрос: Почему в европейском Дисней-парке в Париже не устраивают фейерверков?
      Ответ: Потому что при звуках выстрела начинается паника – все французы бегут сдаваться.

      Вопрос: Как распознать французского солдата?
      Ответ: По выгоревшим от солнца подмышкам.

      Вопрос: Как назвать сто тысяч французов с поднятыми руками?
      Ответ: Французская армия.

      Источник https://kstk71.livejournal.com/466113.html
      1. fabrice68 Ранг пользователя
        fabrice68
        +2
        Сегодня, 10:50
        une autre blague : de toute façon les chars russes ne pourront jamais entrer dans Paris, il faut en effet, une vignette Crit'Air. (c'est une vignette qu'on met sur le pare brise, certifiant que le véhicule est non polluant).
        1. Yujanin Ранг пользователя
          Yujanin
          +2
          Сегодня, 11:21
          une autre blague : de toute façon les chars russes ne pourront jamais entrer dans Paris, il faut en effet, une vignette Crit'Air. (c'est une vignette qu'on met sur le pare brise, certifiant que le véhicule est non polluant).

          Я не имею ничего общего с российской Армией. Зато имею непосредственное отношение к процессу отшлепывания по попе вашей союзнице на Кавказе hi
      2. YanniKounnar Ранг пользователя
        YanniKounnar
        +3
        Сегодня, 11:50
        Vos blagues m'ont fait sourire :-)
        Même si dans la réalité elles sont inexactes , exemples :
        - ce dont beaucoup se moque : la "campagne de France", si nos troupes avaient eu la chance d'avoir "4 vitesses en marche arrière" :-) elles n'auraient pas eu entre le 10 Mai et le 22 Juin ...100000 Morts (soit 2325 morts par jour !)
        - Si les "aisselles des militaires Français " étaient levées nous n'aurions pas eu 1400000 morts en 14/18 dont en UNE seule journée, le 22 Août 1914 27000 morts !!
        Non malgré vos blagues amusantes (nous avons les mêmes au sujet des...Italiens ) les Français n'ont pas les aisselles bronzées rien que dans ma famille :
        14/18
        - grand père maternelle : 10 citation pour "bravoure", légion d'honneur, croix de guerre avec palmes, médaille militaire et ...ses deux frères morts à Verdun, cela explique peut être son attitude quasi suicidaire qui lui a valu toutes ces citations.
        - grand père paternel : croix de guerre.

        39/45
        - un oncle et un cousin, résistants arrêtés (dénoncé par des...communistes et oui jusqu'à Barbarossa les Communistes étaient sur ordre de Moscou de parfaits collaborateurs...) disparus, jamais revenus ...
        - un oncle qui a fait toute la campagne de la 2ém D.B, depuis les sables d'Afrique jusqu'au "Nid d'Aigle" d'Hitler.

        Certes vos blagues font sourire,( d'ailleurs je vous mets un plus pour l'humour) mais un peu de respect pour tous ceux qui n'ont jamais eu les aisselles bronzées.
        1. Комментарий был удален.
        2. Yujanin Ранг пользователя
          Yujanin
          +1
          Сегодня, 12:14
          Вам не стоит обижаться на меня и так резко реагировать на публикацию. Это был всего лишь юмор, который относится ко второй мировой войне. Причем шутки сочинил не я. Ниже был источник.

          Касаемо трусости нации: В природе не бывает трусливого народа. Бывает неподготовленная армия.
          1. YanniKounnar Ранг пользователя
            YanniKounnar
            +2
            Сегодня, 12:24
            Merci de votre réponse , mais comme écris je n'ai pas été offensé ( cela m'a même fait sourire et je vous ai mis + )
            mais je rappelais, comme vous le faites , mais à ma manière, que l'on ne peut décréter qu'une "nation est lâche".
            Par exemple lors de cette malheureuse "campagne de France" les "cadets de Saumur" et leurs instructeurs ont tenté de résister du mieux qu'ils pouvaient avec très peu d'armement et en très grande infériorité numérique...
            Cela dit, entre lâcheté et courage parfois la frontière est très fine, hasard ? Circonstances ? Attitude suicidaire ? (comme mon grand père, par ce que 10 citations ce n'est pas fréquent surtout lorsqu'on lis certaines c'est vraiment suicidaire comme actions ). Folie ? Inconscience ?
            1. Yujanin Ранг пользователя
              Yujanin
              0
              Сегодня, 12:39
              Это хорошо, что мы поняли друг-друга hi
    12. Тёплый Ватник Ранг пользователя
      Тёплый Ватник
      -1
      Сегодня, 10:08
      на месте Франции может случиться радиоактивная пустыня, они на карту смотрели? или у них Хранция занимает 1/9 часть суши?
    13. Комментарий был удален.
    14. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      -2
      Сегодня, 10:21
      . «Русские надсмехаются над Парижем»

      Какое странное слово "надмехаются", прям как "паляныця".
      Кто статью писал, а ?
    15. Yujanin Ранг пользователя
      Yujanin
      +2
      Сегодня, 10:25
      в Европе отсутствует восприятие Франции как военного лидера, за которым можно пойти в атаку.

      Париж, обладая 4 атомными подводными лодками с ЯО и 2 эскадрильями Rafale с ядерными ракетами, в состоянии нанести сокрушительный удар по РФ.

      Справедливости ради, Макрону, да и всем французам не стоит забывать, что благодаря СССР и лично Сталину, Франция, несмотря на поражение и массовый коллаборационизм во время ВОВ, попала в число четырёх держав, принявших капитуляцию Третьего рейха и в число постоянных членов Совета Безопасности ООН.
    16. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      0
      Сегодня, 10:35
      «Русские надсмехаются над Парижем»: во французской прессе считают свою армию слабой

      Провокационная заказуха из серии "он назвал тебя земляным червяком! Да! Да! Земляным червяком!"
      Высказывания о хранцузской армии в студию! Про насмехание и прочее.
      Иначе бла-бла-бла и провокация! yes
    17. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +3
      Сегодня, 10:41
      Авторитет Франция потеряла не из- за слабой армии, а из- за дураков во власти. И радуйтесь, что Россия смеётся, а не сердиться. Пока.
    18. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      -1
      Сегодня, 10:42
      На сей раз придется сжечь Париж, как они сожгли Москву; Александр Благословенный их больше не спасет.
      1. YanniKounnar Ранг пользователя
        YanniKounnar
        0
        Сегодня, 11:58
        Affirmer que les Français auraient incendié Moscou , c'est aller vite en besogne car :
        - Quel intérêt d'incendier un lieu qui devait servir de base ?
        - Pourquoi tous les moyens de lutte contre l'incendie avaient ils été retirés avant l'arrivée des Français ?
        - Pourquoi Rostoptchine s'est il vanté en Allemagne d'avoir ordonné l'incendie de Moscou ?
    19. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      0
      Сегодня, 10:45
      Россия любит выставлять напоказ свою ядерную мощь. Но возможность 15 раз уничтожить Францию не более эффективна, чем возможность один раз уничтожить Россию
      - рассуждает автор.
      Этому автору не мешало бы взглянуть на глобус и сравнить площади обоих Государств и представить как 290 ядерных зарядов могут уничтожить Россию и что сделают с Францией 4489 русских зарядов...
    20. Гаргон Ранг пользователя
      Гаргон
      0
      Сегодня, 10:47
      «Русские надсмехаются над Парижем»:

      И не только над ними .. laughing Да России трудно ,да у нас проблем много ,но наблюдая над потугами западных политиков во главе с дедом самоходным ..Ну как тут не заржать wassat ..Ну реально ТУПЫЕ со всеми этими своими ужимками кровавыми и схемами в сми мировых ..
      Взяли Навального перед выборами замочили ..Ну нафига ? Надеялись протесты пойдут и т.д. ?
      Да этих навальнят только увидит народ и разорвет к чертям Вон под охраной хоронят Лешку -лесопильщика .. Тихановский так вообще сразу обратился к западу ,чтобы его не убивали ..Он вне политике и жену проклял прости господи bully
      Клоуны !
    21. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin
      -1
      Сегодня, 10:54
      А кого покорила армия Франции в ближайшие 200 лет???? wink wink
    22. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +1
      Сегодня, 11:26
      250 французскиз ядерных боеголовок на Россию явно недостаточно laughing
      Даже при массированном залпе едва ли что-то долетит. Да если бы и все, то на нашу территорию... negative
      А что это за машинки на фото стремные такие у французов, как из комедийных фильмов про Луи де Фюнеса
    23. ss29
      ss29
      -2
      Сегодня, 11:42
      Радуемся, подбрасываем шапки, клеим наклейки на Париж. Ржавая армия хохлорейха подождет.
    24. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      +1
      Сегодня, 13:17
      Так никто не отрицает, что Россия может получить болезненный урон, но взамен полностью уничтожит противника, и в отличии от него, восстановится со временем. request
    25. _Ugene_ Ранг пользователя
      _Ugene_
      0
      Сегодня, 14:31
      «Русские надсмехаются над Парижем»: во французской прессе считают свою армию слабой
      а зачем нам над ними насмехаться? мы с Европой воевать не собираемся

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»