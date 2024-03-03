«Русские надсмехаются над Парижем»: во французской прессе считают свою армию слабой

Инициатива Макрона привела к солидарности в Европе и НАТО, но только направленной против его предложения. Неудивительно, что русские наслаждаются поражением Парижа, надсмехаясь над позицией Франции

Это вызвано огромным разрывом между геополитическими амбициями Франции и средствами, которыми располагают её войска

Слабость французских войск приводит к потере Парижем авторитета, когда начинаются рассуждения об отправке войск на Украину или ведется речь о стратегической автономии Европы

К сожалению, в этой области французские войска очень далеки от того, чтобы предложить достаточно надежную альтернативу. В сознании почти всех европейцев и даже всего мира Франция не может являться силой, способной сдерживать Москву

Россия любит выставлять напоказ свою ядерную мощь. Но возможность 15 раз уничтожить Францию не более эффективна, чем возможность один раз уничтожить Россию