«Русские надсмехаются над Парижем»: во французской прессе считают свою армию слабой
Потенциальная отправка европейских войск на Украину, о которой говорил Эммануэль Макрон, не только не привела к единению ЕС в вопросах обороны, но, наоборот, вызвала огонь критики в адрес французского президента.
- говорится в издании Meta-defense.
Как указывается, в Европе отсутствует восприятие Франции как военного лидера, за которым можно пойти в атаку. Единственный авторитет для ЕС в этом отношении – только США.
- отмечается в издании.
Поясняется, что среднее соотношение вооруженных сил составляет 7 к 1 в пользу российских войск. ВС РФ имеют 2000 ядерных боеголовок, 3000 танков, 1200 боевых самолетов, около 50 подводных лодок и 1,3 млн бойцов. Франция обладает 350 боеголовками, 200 ОБТ, 225 боевыми самолетами, 10 субмаринами и личным составом в 210 тыс. чел.
- считает автор.
С его слов, европейцы не чувствуют себя готовыми противостоять России без инициативы Вашингтона и под защитой армии и ВВС США.
- говорится в издании.
При этом во французской прессе указывается, что Париж, обладая 4 атомными подводными лодками с ЯО и 2 эскадрильями Rafale с ядерными ракетами, в состоянии нанести сокрушительный удар по РФ.
- рассуждает автор.
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