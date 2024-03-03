На Украине восстанавливают поврежденный бронеавтомобиль «Тайфун-К»

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На Украине восстанавливают поврежденный бронеавтомобиль «Тайфун-К»

Украинские волонтеры работают над восстановлением поврежденного и впоследствии захваченного ВСУ бронеавтомобиля КамАЗ-63968 «Тайфун-К».

Как указывается в польском издании Defence24, несколько машин указанной модели стали трофеями украинской армии. Однако требуется их капитальный ремонт, зачастую с использованием западных узлов и агрегатов.



КамАЗ-63968 «Тайфун-К» – бронеавтомобиль 6х6 массой 21 т, разработанный в рамках программы создания транспортных средств семейства «Тайфун» и введенный в эксплуатацию в 2014 году. Экипаж состоит из 2 чел., а десантная группа может насчитывать до 16 бойцов. Они прикрыты броней, соответствующей стандарту 3b по STANAG 4569 (защита от бронебойных пуль патрона 7,62х51 мм с дистанции 30 м). При этом можно повысить уровень защищенности.



В качестве силовой установки используется дизельный двигатель ЯМЗ-5367 мощностью 450 л.с. В сочетании с автоматической коробкой передач от ЯМЗ он позволяет достичь максимальной скорости 105 км/ч.

В настоящее время автомобили этого семейства проходят процесс замены западных компонентов на те, которые производятся российской (и не только) промышленностью

- говорится в издании.
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    27 комментариев
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    1. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      -2
      Сегодня, 08:59
      Однако требуется их капитальный ремонт, зачастую с использованием западных узлов и агрегатов.
      Выходит они даже автомобиль на базе КАМАЗа самостоятельно отремонтировать не могут. А ведь до 2014 г ОАО "КАМАЗ" рассматривает украину в качестве одного из самых приоритетных рынков и продавал туда свои автомобили.
      1. Владимир_Д Ранг пользователя
        Владимир_Д
        -13
        Сегодня, 09:10
        Все они могут, и до Ярославля и Санкт-Петербурга достать, и загнать корабли ЧФ в бухты, и технику восстановить.
        1. anatolv Ранг пользователя
          anatolv
          +6
          Сегодня, 10:18
          Согласен с вами и целиком и полностью вас поддерживаю! А ещё они могут и дойти до западного берега Татарского пролива! Только кто им даст?
          1. Кот Александрович Ранг пользователя
            Кот Александрович
            -2
            Сегодня, 11:10
            Ну раз ножки есть, значит дойти могут.
            1. anatolv Ранг пользователя
              anatolv
              -1
              Сегодня, 12:09
              Могут не значит что смогут!
            2. Alexxis Ранг пользователя
              Alexxis
              -1
              Сегодня, 12:14
              В кандалах и под конвоем?
            3. poquello Ранг пользователя
              poquello
              -4
              Сегодня, 12:26
              Цитата: Кот Александрович
              Ну раз ножки есть, значит дойти могут.

              да не вопрос,
              "В сибирской тайге есть немало заброшенных колоний. Сейчас решается вопрос, чтобы некоторые из них расконсервировать и передать Министерству обороны РФ. "
      2. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 09:13
        Однако требуется их капитальный ремонт,
        Судя по фото ему крепенько досталось !
      3. Сергей3 Ранг пользователя
        Сергей3
        +5
        Сегодня, 10:02
        Выходит они даже автомобиль на базе КАМАЗа самостоятельно отремонтировать не могут.

        Он не на базе обычного КАМАЗа, а изделие с множеством импортных компонентов, включая итальянскую подвеску с изменяемой высотой, что в данный момент даже сам КАМАЗ их выпускать не может.
      4. Zaurbek Ранг пользователя
        Zaurbek
        -4
        Сегодня, 11:58
        Этот ямз лицензионный Рено
    2. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +4
      Сегодня, 09:01
      Хахло такую пиар акцию запустило , что на Луне слышно.
    3. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      -1
      Сегодня, 09:01
      Очень жаль, что захватили. Но я думаю недолго им быть трофеем, если не фейк конечно.
    4. фа2998 Ранг пользователя
      фа2998
      +2
      Сегодня, 09:03
      Плохо что наша техника будет служить врагу,но практика здравая,во 2 МВ противники использовали трофейную технику.Позвольте спросить а наши войска используют украинскую технику? hi
      1. Сергей3 Ранг пользователя
        Сергей3
        -4
        Сегодня, 10:07
        Позвольте спросить а наши войска используют украинскую технику?

        Очень много затрофеенной техники, которую либо сразу используют либо ремонтируют и используют. Сколько техники там угробили. Помнится 2 года назад показывали фотографии со спутников, где на окраине были пробки из Российской бронетехники по 30 км в длину. Практически вся эта техника полностью уничтожена.
        1. Oleg Fedechkin
          Oleg Fedechkin
          0
          Сегодня, 12:33
          Да ладно, а войска с этой техники куда делись?? Наверное Вы думаете что уничтожены вместе с техникой!! Вы фантазер с Украины!!! wink wink
    5. Скобаристан Ранг пользователя
      Скобаристан
      +4
      Сегодня, 09:06
      Цитата: фа2998
      технику.Позвольте спросить а наши войска используют украинскую технику?

      Была информация , что те же м113 и их клоны, если попадают нашим в руки используют. Но как я понимаю до первой серьезной поломки. Ничего нового. Целый трофей должен служить
    6. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      +1
      Сегодня, 09:22
      Это техника скорее всего из 22г. Тогда хватало техники которая подбитая оставлялась.
    7. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 09:23
      Украинские волонтеры
      Это которые уклоняются от фронта? Долго же они ее ремонтировать будут wink
    8. megadeth Ранг пользователя
      megadeth
      0
      Сегодня, 09:32
      Нам зачем эта новость с утра... В чём идея, этой "важнейшей" новости...?
    9. megadeth Ранг пользователя
      megadeth
      -1
      Сегодня, 09:45
      Душевно...https://topcor.ru/44981-prilety-treh-kassetnyh-bomb-rbk-500-po-pozicijam-vsu-zasnjali-v-zaporozhskoj-oblasti.html Смотр. на Репортёр. en.topcor.ru[i][/i]
    10. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      -1
      Сегодня, 09:48
      Наверняка для какой нибудь диверсии по тылам востанавливают.
    11. Oldi Ранг пользователя
      Oldi
      +1
      Сегодня, 10:01
      По любому в войне захватывается техника противника. Плохо то, что в век повального распространения навигаторов, GPS трекеров, до сих пор не оснащают военную технику скрытым передатчиком, когда можно отследить и уничтожить. Да и для других целей полезно было бы.
      1. anatolv Ранг пользователя
        anatolv
        0
        Сегодня, 10:22
        А противник такой тупой, что не сообразит как выдернуть такую штуку и выбросит её к бениной маме.
        1. VicVic Ранг пользователя
          VicVic
          -1
          Сегодня, 10:47
          Даже угонщики легковых авто не всегда могут найти такой передатчик
      2. 75Сергей Ранг пользователя
        75Сергей
        +1
        Сегодня, 11:11
        Все передатчики обнаруживаются, дешифруются.
        Будет не очень хорошо, если их дешифрует противник.
        Другой вопрос, что любая техника неплохо горит.
    12. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin
      -1
      Сегодня, 12:29
      Судя по фото, там уже восстанавливать нечего!!! Там и раму повело!!! wink wink
    13. singless Ранг пользователя
      singless
      0
      Сегодня, 13:36
      чинить это не ихнее вот распилить это да...

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