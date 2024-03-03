На Украине восстанавливают поврежденный бронеавтомобиль «Тайфун-К»
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Украинские волонтеры работают над восстановлением поврежденного и впоследствии захваченного ВСУ бронеавтомобиля КамАЗ-63968 «Тайфун-К».
Как указывается в польском издании Defence24, несколько машин указанной модели стали трофеями украинской армии. Однако требуется их капитальный ремонт, зачастую с использованием западных узлов и агрегатов.
КамАЗ-63968 «Тайфун-К» – бронеавтомобиль 6х6 массой 21 т, разработанный в рамках программы создания транспортных средств семейства «Тайфун» и введенный в эксплуатацию в 2014 году. Экипаж состоит из 2 чел., а десантная группа может насчитывать до 16 бойцов. Они прикрыты броней, соответствующей стандарту 3b по STANAG 4569 (защита от бронебойных пуль патрона 7,62х51 мм с дистанции 30 м). При этом можно повысить уровень защищенности.
В качестве силовой установки используется дизельный двигатель ЯМЗ-5367 мощностью 450 л.с. В сочетании с автоматической коробкой передач от ЯМЗ он позволяет достичь максимальной скорости 105 км/ч.
В настоящее время автомобили этого семейства проходят процесс замены западных компонентов на те, которые производятся российской (и не только) промышленностью
- говорится в издании.
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