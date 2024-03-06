Истребительная авиация и силы ПВО Йемена до начала воздушной кампании «Арабской коалицией» в 2015 году
В феврале 2015 года силы «Арабской коалиции», состоящей из воинских контингентов и средств авиационной поддержки Саудовской Аравии, Объединенных Эмиратов, Кувейта, Бахрейна, Египта, Марокко, Иордании и Судана, вмешались в гражданскую войну в Йемене.
При отражении воздушных атак йеменские средства ПВО сбили несколько истребителей F-15, F-16 и Tornado ADV, вертолётов AH-64, Bell 407, UH-60 и беспилотников. По состоянию на сегодняшний день над Йеменом было поражено или разбилось более 30 различных летательных аппаратов.
Данная публикация является первой частью обзора, посвящённого средствам противовоздушной обороны, имеющихся в распоряжении вооруженных формирований йеменского исламистского движения «Ансар Аллах». Для лучшего понимания боевых возможностей ПВО, развёрнутой над территорией, контролируемой хуситами, кратко рассмотрим йеменскую истребительную авиацию, зенитные ракетные войска, зенитную артиллерию и средства радиолокационного контроля воздушного пространства, имевшиеся по состоянию на 2015 год.
Йеменская истребительная авиация
Согласно справочным данным, до начала саудовской интервенции в составе военно-воздушных сил Йемена имелось около 70 боевых самолётов американского, советского и российского производства: три десятка устаревших истребителей МиГ-21бис и F-5Е/F, а также приблизительно 20 истребителей МиГ-29А/УБ и МиГ-29СМ, и примерно столько же истребителей-бомбардировщиков Су-22М3.
Основная часть йеменских боевых самолётов размещались на авиабазах Аl-Dailami, Hodeidah и Al-Anad. Всего же в Йемене имелось семь аэродромов с твердой ВПП, где могли базироваться истребители.
Двухместный истребитель МиГ-29УБ ВВС Йемена
Наибольшую ценность в качестве перехватчиков и истребителей завоевания превосходства в воздухе представляли МиГ-29. По состоянию на 2015 год возраст основной массы машин этого типа не превышал 10 лет.
Спутниковый снимок Google Earth: истребители МиГ-29 на стоянке авиабазы Аl-Dailami, снимок сделан в 2012 году
Для перехвата воздушных целей МиГ-29 могли нести ракеты средней дальности Р-27, в ближнем воздушном бою пилоты в основном полагались на УР Р-73 с ИК ГСН. Ряд СМИ утверждает, что вместе с модернизированными МиГ-29СМ поставлялись новевшие ракеты Р-77 с активной радиолокационной ГСН. Однако официального подтверждения этому в российских источниках найти не удалось.
Истребитель F-5Е ВВС Йемена
Самолёты F-5Е/F, МиГ-21бис и Су-22М3 были постройки конца 1970-х середины 1980-х годов. Главным оружием F-5Е/F и МиГ-21бис в борьбе со средствами воздушного нападения являлись ракеты с ИК ГСН AIM-9L Sidewinder и Р-60МК, которые могли применяться по воздушным целям с дистанции несколько километров.
МиГ-21бис ВВС Йемена
Бортовые радиолокаторы старых истребителей американского и советского производства обладали ограниченными возможностями, и наведение на воздушные цели в основном осуществлялось по командам с наземных РЛС.
Истребители-бомбардировщики Су-22М3, хотя и несли ракеты ближнего боя Р-60МК, БРЛС не имели и в основном были заточены для выполнения ударных задач.
В ходе гражданской войны боевые самолёты ВВС Йемена неоднократно привлекались для нанесения авиаударов по отрядам хуситов. Достаточно эффективно МиГ-29 и Су-22М3 также действовали против йеменской ячейки Аль-Каиды.
После захвата авиабаз хуситами, боеспособность ВВС Йемена резко снизилась. Большинство пилотов и техников не захотели служить тем, против кого они недавно воевали. Основная часть истребительной авиации была поставлена на хранение. Полтора десятка боевых самолётов (в основном F-5E/F и МиГ-29) удалось сохранить в лётном состоянии.
Несмотря на то, что боеспособность истребителей ВВС Йемена в 2015 году была очень низкой, ударная авиация «Арабской коалиции» подвергла йеменские авиабазы ожесточенным бомбежкам. Уничтожению подлежали не только боевые, но и пассажирские, и военно-транспортные самолёты, находившиеся на стоянках. Саудиты разбомбили практически все ангары и крупногабаритные строения на йеменских аэродромах, находившихся под контролем хуситов.
Спутниковый снимок Google Earth: ангары и самолётные стоянки на авиабазе Аl-Dailami, уничтоженные в результате авиаударов, снимок сделан в 2015 году
Впрочем, несколько летательных аппаратов, пригодных к дальнейшему использованию, всё же уцелело. 24 сентября 2023 года на военном параде в Сане по случаю 9-й годовщины Революции 21 сентября хуситы вместе с вертолётами Ми-17 продемонстрировали в полёте истребитель F-5Е.
По мнению экспертов, специализирующихся в области боевой авиации, сейчас это единственный йеменский истребитель, способный подняться в воздух.
Наземные йеменские силы ПВО и радиолокационные средства контроля воздушного пространства по состоянию на февраль 2015 года
В 2015 году в составе ПВО Йемена имелось 9 отдельных бригад, одна из них была радиотехнической и отвечала за освещение воздушной обстановки, а восемь зенитных ракетных бригад были вооружены объектовыми ЗРК С-75М3, С-125М1А, войсковыми самоходными комплексами «Квадрат» и «Стрела-1», а также зенитными артиллерийскими установками.
С 1980 по 1987 год Южный и Северный Йемен, бывшие тогда отдельными государствами, получили 18 ЗРК С-75М3 «Волга», а также более 600 зенитных ракет В-755 и В-759. В середине 1970-х в Южный Йемен было поставлено четыре ЗРК СА-75М «Двина» и 136 ракет В-750. Но к 2015 году комплексов СА-75М в строю уже не осталось.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-75М3 в окрестностях Эль-Амаки, снимок сделан в декабре 2014 года
По состоянию на 2014 год в Йемене на позициях было развёрнуто 16 ЗРК С-75М3. Ещё несколько комплексов этого типа находилось на хранении.
Громоздкие ЗРК, в составе которых имелись жидкостные ЗУР с радиокомандной одноканальной слабо защищённой от помех системой наведения, на тот момент, безусловно, являлись устаревшими, и сегодня они воспринимаются как раритеты холодной войны.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-75М3 в окрестностях Адена, снимок сделан в марте 2015 года
После того, как движение «Ансар Аллах» установило контроль над значительной частью территории страны, в распоряжении хуситов оказалось семь зенитных ракетных дивизионов, материальная часть которых находилась не в очень хорошем техническом состоянии.
Вскоре после начала «Арабской коалицией» военной операции все ЗРК С-75М3 были полностью уничтожены или выведены из строя. В свою очередь при отражении авиаударов по средствам воздушного нападения в 2015 году было выпущено приблизительно 40 зенитных ракет. Йеменские пэвэошники, перешедшие на сторону хуситов, заявили, что пусками ЗУР сбито два саудовских истребителя F-15SA, два эмиратских F-16E и один суданский фронтовой бомбардировщик Су-24М. На самом деле успехи хуситов были намного скромней, им удалось поразить несколько разведывательно-ударных беспилотников среднего класса.
После того, как хорошо заметные с воздуха позиции маломобильных комплексов были тщательно обработаны ударами кассетных бомб и противорадиолокационных ракет, хуситы переделали не менее 60 ЗУР в оперативно-тактические ракеты Qaher-1, Qaher-2 и Qaher-2M, которые запускались по объектам в Саудовской Аравии.
Заявленная дальность стрельбы Qaher-М2 составляет 300 км. Однако на такой дистанции рассеивание ракет с инерциальной системой управления будет очень значительным, и возможно, что эта ОТР оборудована системой спутниковой навигации.
Недавно хуситы на параде продемонстрировали баллистическую противокорабельную ракету Моhit, созданную на базе ЗУР В-755 или В-759, которая на завершающем этапе полёта наводится на тепло, излучаемое энергетической установкой корабля.
В январе 2017 года йеменские военные, перешедшие на сторону «Ансар Аллах», объявили, что им удалось вернуть в строй один зенитно-ракетный комплекс С-75М3.
В 1980-е годы в Южный и Северный Йемен было поставлено по три маловысотных зенитных комплекса С-125М1А «Печора» и 250 ракет В-601ПД. До начала гражданской войны в строю имелось четыре ЗРК С-125М1А.
После распада Советского Союза силы ПВО Йемена не получали новых объектовых ЗРК, а техническое состояние имеющихся оставляло желать лучшего.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М1А в окрестностях Адена
В 2012 году с украинской государственной компанией «Укроборонсервис» был заключён контракт на капитальный ремонт нескольких оставшихся ЗРК С-125М1А. Насколько этот проект был реализован на самом деле, остается неясным. Поступали сообщения о том, что Украина модернизировала все йеменские «сто двадцать пятые» до уровня, близкого к российскому «Печора-2М», но никаких доказательств этого так и не появилось.
Горящий антенный пост СНР-125
В настоящее время работоспособных маловысотных комплексов С-125М1А в Йемене нет, практически все элементы маловысотных ЗРК потеряны в ходе боевых действий.
В 1979 году Южный Йемен получил две батареи мобильных ЗРК «Квадрат» (экспортный вариант ЗРК «Куб») и четыре батареи ЗРК «Стрела-1».
Самоходные пусковые установки ЗРК «Квадрат» на параде в Адене в начале 1980-х годов
На тот момент ЗРК «Квадрат», прекрасно проявивший себя в ходе арабо-израильской войны 1973 года, являлся лучшим комплексом такого класса, поставляемым СССР на экспорт. Более того, в других странах на тот момент не имелось противовоздушных самоходных войсковых комплексов, способных сравниться с ним.
В то же время ЗРК «Стрела-1» на шасси БРДМ-2 не мог похвастаться высокой эффективностью, и в советской войсковой ПВО он был вытеснен более совершенным ЗРК «Стрела-10».
ЗРК «Стрела-1» на параде в Адене в начале 1980-х годов
По дальности стрельбы самоходный комплекс «Стрела-1» не превосходил ПЗРК, а фотоконтрастная головка самонаведения не обеспечивала высокой вероятности поражения воздушных целей.
Судя по имеющимся интернет-материалам, в начале-середине 2015 года ЗРК «Квадрат» несколько раз применялся по средствам воздушного нападения, однако достоверной информации о результатах его боевой работы нет.
Попавшие в руки хуситов ЗРК «Квадрат» и «Стрела-1» сейчас, скорее всего, уничтожены или не работоспособны. Имеющиеся в Сети кадры с йеменскими комплексами этого типа на базовом шасси датируются 2018 годом.
Также в рамках военно-технического сотрудничества с СССР Южному Йемену было передано около 350 переносных комплексов «Стрела-2М». Можно с большой долей уверенности утверждать, что основная часть этих ПЗРК советского производства сейчас не может быть использована по причине отсутствия элементов питания и выхода из строя.
По неподтвержденным данным, отряды «Ансар Аллах» получили советские ПЗРК «Игла-1», китайские QW-1M, иранские Misagh-2 и даже американские FIM-92 Stinger, но фотографий этих переносных комплексов в руках хуситов найти не удалось.
Кроме ЗРК и ПЗРК, в вооруженных силах Йемена имелось около 500 ЗСУ и буксируемых зенитных орудий. Арсенал зенитной артиллерии был достаточно пестрым и разнокалиберным: около 40 ЗСУ-23-4 «Шилка», примерно столько же 20-мм M167 Vulcan на шасси БТР-152 и различных автомобилей повышенной проходимости, около 150 буксируемых 23-мм ЗУ-23, три десятка 35-мм спаренных автоматов GDF-002, приблизительно 200 единиц 57-мм орудий АЗП-57 и 37-мм 61-К.
В справочниках также указывается наличие примерно полусотни 100-мм зениток КС-19 и 85-мм КС-12. Но даже если это и так, то вряд ли 85-мм и 100-мм орудия могут считаться эффективными в современных условиях и, скорее всего, они использовались для обстрела наземных целей.
Впрочем, и малокалиберные зенитные установки по живой силе и технике вели огонь гораздо чаще, чем по вражеским самолётам, вертолётам и дронам.
В распоряжении «хуситов» в 2015 году было более тысячи 12,7-мм и 14,5-мм зенитно-пулемётных установок советского, американского и китайского производства, значительная часть которых была установлена на различных транспортных средствах.
В 2014 году на территории Йемена функционировало 16 радиолокационных постов, контролировавших воздушное пространство, наводивших истребители и осуществлявших выдачу целеуказания наземным средствам ПВО, а также обеспечивавших полёты гражданских рейсов.
Для этого использовались стационарные станции американского производства AN/FPS-66 с инструментальной дальностью около 400 км, работавшие в дециметровом частотном диапазоне. Советские радиолокаторы дециметрового диапазона П-37 (дальность обнаружения крупных высотных целей до 350 км), радиолокаторы метрового диапазона П-18 (дальность обнаружения высотных целей до 250 км), а также дециметровые маловысотные радары П-19 (дальность обнаружения цели, летящей на высоте 6 км – до 160 км). В паре с двухкоодинатными РЛС П-37 работали высотомеры ПРВ-13, обеспечивавшие определение координат на дистанции до 310 км.
Схема расположения на территории Йемена радиолокационных постов по состоянию на 2014 год
В ходе воздушной операции Decisive Storm, проводимой авиацией арабской коалиции, большая часть йеменских радиолокаторов и зенитных ракетных комплексов подверглась ракетно-бомбовым ударам, и на ход боевых действий заметного влияния они не оказали.
В силу высокой мобильности и многочисленности большую угрозу для авиации арабской коалиции представляли ПЗРК, малокалиберные зенитные автоматы и зенитные пулемётные установки. К концу 2015 года они уничтожили один марокканский F-16C, один бахрейнский F-16C, два саудовских AH-64A и до дюжины беспилотников.
Продолжение следует...
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