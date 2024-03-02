Ранее атакованный йеменскими хуситами сухогруз Rubymar затонул в Красном море
Сухогруз Rubymar, 19 февраля текущего года подвергшийся атаке со стороны йеменских повстанцев-хуситов, полностью затонул в Красном море.
Как сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на власти Йемена, на борту сухогруза, следовавшего под флагом Белиза из Саудовской Аравии в Болгарию, перевозилось более 41 тысячи тонн удобрений. Из-за опасности новых атак со стороны повстанцев судно не удалось отбуксировать, вследствие чего на протяжении двух недель сухогруз продолжал медленно тонуть. После атаки в море образовалось нефтяное пятно протяженностью 29 километров.
В официальном документе, опубликованном йеменским государственным информационным агентством SABA, утверждается, что кризисная группа, занимающаяся мониторингом ситуации вокруг сухогруза Rubymar, объявила, что полному затоплению судна поспособствовали неблагоприятные погодные условия и сильный ветер на море.
Практически сразу после нападения хуситов экипаж сухогруза был вынужден экстренно покинуть борт получившего значительные повреждения судна. При этом рассматривался вариант, при котором судно ВМС США должно было отбуксировать сухогруз в порт Джидда в Саудовской Аравии, однако от этого плана отказались из-за опасений новых атак.
После обострения вооруженного конфликта в Ближневосточном регионе повстанцы-хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, начали атаковать суда, имеющие отношение к Израилю и США, что привело к резкому сокращению объемов морских грузоперевозок через Суэцкий канал.
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