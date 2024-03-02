Ранее атакованный йеменскими хуситами сухогруз Rubymar затонул в Красном море

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Ранее атакованный йеменскими хуситами сухогруз Rubymar затонул в Красном море

Сухогруз Rubymar, 19 февраля текущего года подвергшийся атаке со стороны йеменских повстанцев-хуситов, полностью затонул в Красном море.

Как сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на власти Йемена, на борту сухогруза, следовавшего под флагом Белиза из Саудовской Аравии в Болгарию, перевозилось более 41 тысячи тонн удобрений. Из-за опасности новых атак со стороны повстанцев судно не удалось отбуксировать, вследствие чего на протяжении двух недель сухогруз продолжал медленно тонуть. После атаки в море образовалось нефтяное пятно протяженностью 29 километров.



В официальном документе, опубликованном йеменским государственным информационным агентством SABA, утверждается, что кризисная группа, занимающаяся мониторингом ситуации вокруг сухогруза Rubymar, объявила, что полному затоплению судна поспособствовали неблагоприятные погодные условия и сильный ветер на море.

Практически сразу после нападения хуситов экипаж сухогруза был вынужден экстренно покинуть борт получившего значительные повреждения судна. При этом рассматривался вариант, при котором судно ВМС США должно было отбуксировать сухогруз в порт Джидда в Саудовской Аравии, однако от этого плана отказались из-за опасений новых атак.

После обострения вооруженного конфликта в Ближневосточном регионе повстанцы-хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, начали атаковать суда, имеющие отношение к Израилю и США, что привело к резкому сокращению объемов морских грузоперевозок через Суэцкий канал.
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    30 комментариев
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    1. Shurik70 Ранг пользователя
      Shurik70
      -13
      Вчера, 16:27
      Одна-две ракеты прошлого столетия, либо кустарно собранный дрон, для современного боевого корабля не опасны.
      Возможно, судно застраховано очень не плохо.
      Многоплановая политика, она такая.
      Как интересно стало читать новости последние два года.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +21
        Вчера, 16:39
        В районе Одессы толчется не один десяток пароходов,приходят,уходят.Везут украм боезапас.Где бы найти парочку хуйситов,чтобы остановить это.... winked
        1. knn54 Ранг пользователя
          knn54
          0
          Вчера, 17:14
          -Где бы найти парочку хуйситов,чтобы остановить это....
          Зачем хуситы-достаточно посмотреть фильм«Их знали только в лицо» (прочитать повесть Э. Ростовцева «Час испытаний») и хорошо подумать.
        2. Юрий Малышко Ранг пользователя
          Юрий Малышко
          -6
          Вчера, 17:20
          Не остановите. Тело Абрамовича заплатит, кому надо.
        3. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          -1
          Вчера, 17:39
          Болгарам удобрения не к чему.
          Пускай поголодают небратья.
          И вообще территория южной Болгарии - это турецкая земля. Надо туркам оружия подкинуть, чтобы разбомбили этих фашистов-болгар. good
          1. bayard Ранг пользователя
            bayard
            +2
            Вчера, 22:59
            Цитата: Бородач
            И вообще территория южной Болгарии - это турецкая земля.

            А не Русская ? Кто этих неблагодарных от тех самых турок освобождал ??
            Чья кровь на тех камнях пролита , того и земля .
            1. Rage66 Ранг пользователя
              Rage66
              0
              Вчера, 23:08
              Мы им Шипку брали...
              Но это твари неблагодарные yes
      2. Моторист Ранг пользователя
        Моторист
        +8
        Вчера, 16:43
        Цитата: Shurik70
        Возможно, судно застраховано очень не плохо.

        Сто процентов - застраховано. И груз - тоже. А страховщики деньги берут из тумбочки. yes
        1. Аэродромный Ранг пользователя
          Аэродромный
          -2
          Вчера, 17:37
          Ранее атакованный йеменскими хуситами сухогруз Rubymar затонул в Красном море
          новость нулевая, автору не платить !
      3. Овсиговец Ранг пользователя
        Овсиговец
        0
        Сегодня, 02:56
        причем здесь боевой корабль? если вы про "ВМС США должно было отбуксировать" то я спешу вас расстроить...буксировал бы буксир, а не современный боевой корабль которому одна- две ракеты даже очень нормально
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Вчера, 16:37
      Явно капитан и хозяин судна в сговоре ,получить страховку.Была информация что Рубимар,в порожняке ,или в грузу наполовину.2 недели тонуть,наводит на мысли что это не просто так.Хуситы своего добили сь,нефти в ЕС по минимуму в хранилища,даже меньше чем в ковидный период.Но танкера уже гребут мимо м Доброй Надежды.Газа хоть залейся,с нефтью туговато.А тут ещё и Роснефть требует компенсацию за НПЗ Шведте.И похоже Роснефть её получит,основной поток нефти для него идёт п н/п Дружба как не странно.
    3. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      +5
      Вчера, 16:42
      Побольше им пкр чтобы не одна амерзь не пролезла.
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Вчера, 16:47
      Я уже сегодня писал,Египет может и вообще канал закрыть.ОАЭ ему дали инвестиционный кредит без шума и пыли - 35 млрд $ ,15 млрд $ уже получены для поддержки штанов.Морские операторы прогнозируют с хуситами бодяга минимум ещё на полгода.
      1. Моторист Ранг пользователя
        Моторист
        +4
        Вчера, 17:11
        Цитата: tralflot1832
        Египет может и вообще канал закрыть.ОАЭ ему дали инвестиционный кредит без шума и пыли - 35 млрд $

        А в Панамском воды нет. Эль-Ниньо... Проводят 20 пароходов в день. Но те своими силами справляются: устраивают аукцион на проход - кто больше дал, того и тапки. До полумиллиона доходит цена.
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +2
          Вчера, 19:18
          Цитата: Моторист
          До полумиллиона доходит цена.

          В курсе этих цен и в курсе ,что центральную и северную Америку ждёт прекрасное лето без дождей.Агент ГРУ РФ - Эль Ниньё свою работу делает,в Перуанской зоне за то рыбы будет навалом.Вот мне интересно кто спланировал ещё одну параллельную ветку Панамского канала- англицкие учёные?Не могли арифметическую задачу решить - сколько воды вылилось в океан,сколько с неба её упало.Приколисты. hi
    5. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Вчера, 16:53
      "Град на холме" , вернее "Прыщ на заднице планеты" жыденько ......
    6. ettore Ранг пользователя
      ettore
      0
      Вчера, 16:54
      Теперь эти удобрения и топливо попадут в воду. Экологии там не позавидуешь.
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +3
        Вчера, 17:42
        Цитата: ettore
        Теперь эти удобрения и топливо попадут в воду. Экологии там не позавидуешь.

        С экологией проблемы там, где "Гринпис" и Грета расскажут. А по это они промолчат - мелочи... Не до них там, шуметь приказа не было. Они и не будут.
    7. al3x Ранг пользователя
      al3x
      -3
      Вчера, 16:55
      Главное, чтобы они танкеры, наполненные нефтью топить не начали. Хотя, и здесь химизм сколько на дно пошло... Да и с этого мазута вытечет целое озеро. Если уж начали бить, то бейте по военным кораблям, а не устраивайте в добавок ещё и экологическую катастрофу.
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        +2
        Вчера, 17:22
        Да, ведь военные корабли не на мазуте/солярке ходють, а на чистом электричестве.
    8. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      -2
      Вчера, 17:09
      Вёз удобрения в Болгарию, а образовалось нефтяное пятно. Протяжённостью 29 км. Про площадь пятна Аль Арабия не сообщает.
      1. Добрый злыдень Ранг пользователя
        Добрый злыдень
        +5
        Вчера, 17:16
        Ну да, у него же дизеля на дровах работают, откуда нефтяному пятну взяться?
        1. ved_med12 Ранг пользователя
          ved_med12
          0
          Вчера, 20:04
          Ну вообще-то, солярка, керосин, бензин, менее вредны для окружающей среды, чем мазута и сырая нефть!
    9. Юрий Малышко Ранг пользователя
      Юрий Малышко
      +1
      Вчера, 17:17
      А чтобы болгары не закупали удобрения, где ни попадя!
    10. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Вчера, 17:41
      Две недели тонул-это забавно-а что за удобрения возят от арабов-болгарам-верблюжий помет?
    11. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +1
      Вчера, 17:42
      То что затопили хорошо, то что нефть разлили и удобрениями загадили плохо.
    12. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      0
      Вчера, 17:51
      Цитата: Добрый злыдень
      Ну да, у него же дизеля на дровах работают, откуда нефтяному пятну взяться?


      А дрова тоже протяжённостью измеряются? Я ж про 29 км.
    13. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      0
      Вчера, 17:57
      Цитата: костя1
      Две недели тонул-это забавно-а что за удобрения возят от арабов-болгарам-верблюжий помет?


      А-ля табачный порошок. На северо-северо-северо-восток от Софии очень нужен.
    14. Товарищ Ким Ранг пользователя
      Товарищ Ким
      +2
      Вчера, 22:05
      Цитата: Чёрный
      Где бы найти парочку хуйситов,чтобы остановить это.... winked


      Сейчас половина страны думает об этом, и о том, кто мешает нашим военным, без оглядки (как хуснята) на гегемона, валить Риперы и топить суда, которые поставляют оружие в Укрорейх.

      Скровые выводы о СВО:


      "https://globalaffairs.ru/articles/ot-speczialnoj-k-voennoj/"
      Глава первая:

      "Несостоявшийся «Дунай»"


      "Отличием обстоятельств «Дуная» от операции февраля 2022 г. стало не только то, что политическое руководство Украины и командование ВСУ оказали сопротивление. «Дунай» проводился мощной отмобилизованной группировкой войск Организации Варшавского договора, значительно превосходившей силы Чехословацкой народной армии. Инициаторы же СВО пошли на ввод войск в государство, превосходившее Чехословакию по площади, силами ограниченной группировки, оцениваемой примерно в 185 тысяч человек (хотя и включавшей большую часть российских Сухопутных войск и ВДВ), или около 140 батальонных тактических групп. Даже с учётом мобилизации сил ДНР и ЛНР (ещё около 110 тысяч), она уступала по численности вооружённым силам и силовым структурам Украины, уже частично отмобилизованным. Начатая же на Украине за день до начала СВО мобилизация первоочередного резерва, пополнившая ВСУ в считанные дни 150 тысячами военнослужащих с опытом боевых действий в Донбассе (участники «антитеррористической операции» – «Операции объединённых сил») и позволившая доукомплектовать основные бригады первой линии, сделала соотношение сил полностью неблагоприятным для России....."
    15. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      0
      Сегодня, 01:18
      Мужики ! Хуситы ! А что если вам замахнуться на эсминец или фрегат нато ? Зрелище тонущего немецкого ( можно англо- саксонского ) фрегата было бы потрясающе . Можно бесконечно долго смотреть на тонущий натовский боевой корабль .Удачи !

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