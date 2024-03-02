«Нужно брать пример с Хо Ши Мина»: испанский адмирал рассуждает о падении морального духа на Украине

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«Нужно брать пример с Хо Ши Мина»: испанский адмирал рассуждает о падении морального духа на Украине

После возращения под контроль киевского режима обширных территорий осенью 2022 года на Украине царили радужные настроения и уверенность в скором поражении России.

Сегодня украинское общество и, конечно, армия переживает похмелье от иллюзий. Отступление русских из Харькова и Херсона опьянило страну, которая посчитала себя способной победить противника

- пишет адмирал ВМС Испании в отставке Хуан Родригес Гарат на страницах издания Infodefensa.



Потеря Бахмута не привела к падению морального духа, так как все надежды в 2023 году возлагались на контрнаступление [которое «благополучно» для ВСУ провалилось].

Сегодня инициатива находится в руках России, и никто не знает, сколько времени потребуется, чтобы ее перехватить

- указывает адмирал.

С его слов, в Киеве заняты поиском виновных в военных неудачах. На Западе бьют тревогу по поводу возможного проигрыша в войне. Президент Франции Эммануэль Макрон защитил себя от будущей критики предложением направить войска на Украину, хотя этого и не планировалось. В США спикер палаты представителей Майк Джонсон сопротивляется голосованию за оказание помощи ВСУ, чтобы не подвергать риску свой пост.

Но время покидать судно еще не пришло, оно еще очень далеко от затопления. Украина сопротивляется по всему фронту. Российская армия давит, в некоторых местах продвигается вперед, но делает это медленным шагом пехоты

- полагает адмирал.

Как он отмечает, России удалось решить проблему нехватки войск, поэтому Зеленский обязан сделать то же самое:

Удивительно, что по прошествии двух лет киевский парламент все еще не дал зеленый свет закону о мобилизации. Зеленский ссылается на социальные проблемы, необходимость продолжения учебы украинской молодежи. Я не знаю, что мог бы посоветовать вам [украинцам] по этому поводу Хо Ши Мин, душа вьетнамской нации, победившей США

- пишет адмирал, считая, что «нужно брать пример» с лидера вьетнамских коммунистов и бороться, несмотря на потери.

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    23 комментария
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    1. Irokez Ранг пользователя
      Irokez
      +18
      Вчера, 17:53
      в Киеве заняты поиском виновных в военных неудачах.

      Главное не выйти на самих себя.

      нужно брать пример» с лидера вьетнамских коммунистов и бороться, несмотря на потери.

      Проблема в том, что фашисты - это не коммунисты.
      1. алексеев Ранг пользователя
        алексеев
        +6
        Вчера, 18:14
        " Проблема в том, что фашисты - это не коммунисты".
        Именно. А изменившие своим предкам и вере, многие украинцы это не борцы за свободу независимость своей Родины, а расходный материал в руках Запада. Что, у этого деятеля на Украине родители, родственники, жена? Или он там полжизни прожил?
        А туда же, лезет учить как надо подыхать за его интерес.
        Кто его только взял в адмиралы? lol
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +2
          Вчера, 18:31
          Кто его только взял в адмиралы?

          Вот из за таких балаболов и проиграли испанские патриоты франкистам в 39-м... Слава богу им хватило ума не влезть в войну с СССР... А вот насчёт ума вот у таких адмиралов это большой вопрос...??? am
          1. Carlos Sala Ранг пользователя
            Carlos Sala
            +2
            Вчера, 21:23
            Практически весь испанский флот остался в руках Республики, так как в распоряжении Франко было всего несколько кораблей. Но испанские адмиралы погибли при Трафальгаре. Франко беспрепятственно прошел через Гибралтарский пролив удивительным образом, ведь те республиканские адмиралы принадлежали к школе Гарата. В 1898 году, в войне против Соединенных Штатов, им было наплевать, и если американцы и несли потери, то только благодаря сухопутной армии, которая, в отличие от флота, действовала достойно. Сегодняшние испанские адмиралы позорят старых, они годятся только на то, чтобы носить пестрые мундиры и подавать чай командующим VI флотом.
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +5
        Вчера, 18:22
        -Я не знаю, что мог бы посоветовать вам [украинцам] по этому поводу Хо Ши Мин,
        Я знаю,что говорили молодые вьетнамцы по этому поводу-нашла Украина с кем связаться.Это они про США.
    2. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +8
      Вчера, 17:55
      «Нужно брать пример с Хо Ши Мина»: испанский адмирал рассуждает о падении морального духа на Украине
      конкистодорова кровь бурлит ? так поезжай в на украину. сыну скажу чтоб как родного встретил 12.7 мм. в бошку тебе.
    3. Тарелка Ранг пользователя
      Тарелка
      -2
      Вчера, 17:56
      Сегодня инициатива находится в руках России, и никто не знает, сколько времени потребуется, чтобы ее перехватить.

      Учитывая соотношение потенциалов сторон и беря за аксиому, что прямого вмешательства ВС других стран не будет, могу предположить, что времени потребуется бесконечность. На мой взгляд, максимум, на что стоит надеяться Украине - остановка ЛБС. Хочу отметить, что, учитывая характер конфликта, сейчас я считаю такую цель для Украины достижимой.
    4. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +3
      Вчера, 17:57
      Да какой там дух, при таком наличии убитых, там дух как в морге. А по поводу окраина должна там, что то нарастить как Россия. А как зелёными юнцами и пенсионерами. А по поводу вооружения так это к гейропе, окраина имеет сейчас очень невеликие возможности пр производству оружия. Да и воинственные высказывания, всё более потом оборачиваются объяснениями, мол хотели, не отказываемся, но то пороху нет, то еще чегото. Подождите года 2-а мы тут может, что придумаем. Только вопрос а дождутся ли.
      1. Павел_Свешников Ранг пользователя
        Павел_Свешников
        0
        Вчера, 20:31
        Что-то по соотношению убитых и сдавшихся в плен укров не похоже на падение их духа. А по своему желанию сдавшихся и вообще практически не слышно. В основном сдаются когда кончается БК. Так что еще ни одна тысяча КАБов упадет им на головы прежде чем они поумнеют.
    5. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +9
      Вчера, 18:00
      О падении морального духа будем рассуждать в куеве. Пока свинарник вполне себе цельный бесноватый организм.
    6. БЭТ-МЕНТ
      БЭТ-МЕНТ
      +6
      Вчера, 18:10
      Это нам надо брать пример с Вьетнама! Создавать на оккупированной Украиной территории партизанскую организацию типа Вьетконг, армию освобождения Украины. Она должна осуществлять подрывную деятельность, так же формировать повстанческие отряды для борьбы. Вокруг крупных городов создавать скрытые базы откуда проводить наступательные операции. Пример: наступление ТЕТ, совместная операция армии Вьетнама и подразделений Вьетконга, после которой на Западе стало понятно, что Вьетнам не победить!
    7. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +3
      Вчера, 18:11
      Ты у себя, попробуй, проведи-адмирал без флота tongue
    8. stelltok Ранг пользователя
      stelltok
      +4
      Вчера, 18:22
      пишет адмирал, считая, что «нужно брать пример» с лидера вьетнамских коммунистов

      Так для этого надо, для начала коммунистом стать.
    9. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +3
      Вчера, 18:30
      Судя по видео скаклофф на фронт дубинками загоняют wink
      1. Turkir Ранг пользователя
        Turkir
        0
        Вчера, 19:00
        "Судя по видео скаклофф на фронт дубинками загоняют"
        Нескольких уже загнали... до смерти. Остальных тоже загонят или загоняют пока те не сдохнут.
        А о том, что самим придётся в окопах сидеть, об этом думать не хотят.
    10. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +6
      Вчера, 18:36
      Испанский адмирал наверное не в курсе, но мобилизация на окраине идёт постоянно, без перерывов на сиесту.
      1. poquello Ранг пользователя
        poquello
        0
        Вчера, 19:55
        Цитата: lukash66
        Испанский адмирал наверное не в курсе, но мобилизация на окраине идёт постоянно, без перерывов на сиесту.

        поэтому и не объявляют, объявят а толку то? всех и так выгребли
    11. БЭТ-МЕНТ
      БЭТ-МЕНТ
      +2
      Вчера, 19:23
      Они там на Западе, книжек не читали , историю не учили. Хошимин был патриотом свое родины, он боролся против колониального ига, настоящий бессеребреник и отец народа. Вьетнамские коммунисты были патриотами и боролись за освобождение свой родины. Украинское же руководство только бабки зарабатывает, а на Украину и на свой народ им наплевать, они и есть настоящие оккупанты. Что Южный Вьетнам, что Украина при поддержке США, проиграют этот конфликт. Так как для их лидеров деньги и борьба за власть важнее своего народа.
    12. Metallurg_2 Ранг пользователя
      Metallurg_2
      0
      Вчера, 20:35
      А как можно брать пример с коммуниста, если в 404 декоммунизация?
    13. Васян1971 Ранг пользователя
      Васян1971
      0
      Вчера, 20:41
      Я не знаю, что мог бы посоветовать вам [украинцам] по этому поводу Хо Ши Мин, душа вьетнамской нации, победившей США

      Ну, раз не знаешь, тогда и молчать надо... request
    14. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      +2
      Вчера, 21:16
      Я читал о нем в газетах и видел по телевизору. Последние адмиралы у Испанского королевства были до Трафальгара. На этом они и закончились. С тех пор осталось лишь несколько маленьких шутов, которые не способны навести порядок в Каталонии настолько, чтобы пойти и проанализировать Украину. Они, откровенно говоря, не способны на это, сколько бы учений они ни проводили с НАТО, и мы уже видели это на примере немецкого фрегата, пытавшегося сбить американский беспилотник в Красном море.
    15. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      0
      Вчера, 21:31
      Сравнил украинцев с тогдашними вьетнамцами.
    16. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      +1
      Вчера, 22:12
      Тут зелю с Хо Ши Мином сравнивают?
      Я не ослышался?

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