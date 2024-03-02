Сегодня украинское общество и, конечно, армия переживает похмелье от иллюзий. Отступление русских из Харькова и Херсона опьянило страну, которая посчитала себя способной победить противника

Сегодня инициатива находится в руках России, и никто не знает, сколько времени потребуется, чтобы ее перехватить

Но время покидать судно еще не пришло, оно еще очень далеко от затопления. Украина сопротивляется по всему фронту. Российская армия давит, в некоторых местах продвигается вперед, но делает это медленным шагом пехоты

Удивительно, что по прошествии двух лет киевский парламент все еще не дал зеленый свет закону о мобилизации. Зеленский ссылается на социальные проблемы, необходимость продолжения учебы украинской молодежи. Я не знаю, что мог бы посоветовать вам [украинцам] по этому поводу Хо Ши Мин, душа вьетнамской нации, победившей США

После возращения под контроль киевского режима обширных территорий осенью 2022 года на Украине царили радужные настроения и уверенность в скором поражении России.- пишет адмирал ВМС Испании в отставке Хуан Родригес Гарат на страницах издания Infodefensa.Потеря Бахмута не привела к падению морального духа, так как все надежды в 2023 году возлагались на контрнаступление [которое «благополучно» для ВСУ провалилось].- указывает адмирал.С его слов, в Киеве заняты поиском виновных в военных неудачах. На Западе бьют тревогу по поводу возможного проигрыша в войне. Президент Франции Эммануэль Макрон защитил себя от будущей критики предложением направить войска на Украину, хотя этого и не планировалось. В США спикер палаты представителей Майк Джонсон сопротивляется голосованию за оказание помощи ВСУ, чтобы не подвергать риску свой пост.- полагает адмирал.Как он отмечает, России удалось решить проблему нехватки войск, поэтому Зеленский обязан сделать то же самое:- пишет адмирал, считая, что «нужно брать пример» с лидера вьетнамских коммунистов и бороться, несмотря на потери.