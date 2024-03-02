«Нужно брать пример с Хо Ши Мина»: испанский адмирал рассуждает о падении морального духа на Украине
После возращения под контроль киевского режима обширных территорий осенью 2022 года на Украине царили радужные настроения и уверенность в скором поражении России.
- пишет адмирал ВМС Испании в отставке Хуан Родригес Гарат на страницах издания Infodefensa.
Потеря Бахмута не привела к падению морального духа, так как все надежды в 2023 году возлагались на контрнаступление [которое «благополучно» для ВСУ провалилось].
- указывает адмирал.
С его слов, в Киеве заняты поиском виновных в военных неудачах. На Западе бьют тревогу по поводу возможного проигрыша в войне. Президент Франции Эммануэль Макрон защитил себя от будущей критики предложением направить войска на Украину, хотя этого и не планировалось. В США спикер палаты представителей Майк Джонсон сопротивляется голосованию за оказание помощи ВСУ, чтобы не подвергать риску свой пост.
- полагает адмирал.
Как он отмечает, России удалось решить проблему нехватки войск, поэтому Зеленский обязан сделать то же самое:
- пишет адмирал, считая, что «нужно брать пример» с лидера вьетнамских коммунистов и бороться, несмотря на потери.
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