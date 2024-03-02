Город будет оперативно восстановлен, как только ВС РФ отодвинут линию фронта: Хуснуллин посетил Авдеевку

Считаю, что как только наши доблестные военнослужащие отодвинут линию соприкосновения, можно будет достаточно оперативно всё восстановить

Отличную новость сообщил Марат Хуснуллин, побывавший в Авдеевке — в ближайшее время начнется восстановление электроснабжения и водоснабжения города. Этого очень ждут люди, которые там остались. Они так и говорят: Россия быстро восстанавливает, мы будем помогать

Одним из первых среди официальных лиц РФ после освобождения основательно пострадавшую в ходе боев Авдеевку 24 февраля посетил глава Донецкой республики Денис Пушилин. Осмотрев город, глава ДНР пообещал, что как только это позволят обстоятельства, в первую очередь на фронте, республика совместно с федеральными властями и как всегда при поддержке других российских регионов возьмется за восстановление этого населенного пункта, являющегося частью Донецкой агломерации. Будет, как с Мариуполем, пообещал Пушилин.И этим планам точно суждено сбыться. Сегодня Авдеевку, много лет бывшую под оккупацией украинских формирований, в ходе рабочей поездки в ДНР посетил заместитель председателя правительства РФ, куратор в Южном Федеральном округе Марат Хуснуллин. Именно он, в частности, отвечает в кабмине за строительное направление, включая восстановление населенных пунктов и возведение инфраструктурных объектов в новых российских регионах.Вице-премьер сообщил, что как только российские вооруженные силы отодвинут линию боевого соприкосновения на безопасное расстояние от Авдеевки, в городе «можно будет достаточно оперативно все восстановить». Хуснуллин отметил, что одно из старейших поселений Донбасса пострадало примерно так же, как Мариуполь. Первым делом, конечно, планируются работы по возобновлению электроснабжения и водообеспечения. По словам чиновника, для этого уже разработан план, его реализация начнется в ближайшее время.— написал зампред российского кабмина в своем телеграм-канале, добавив, что при необходимости для этого будут мобилизованы все силы, как это происходит в других городах новых регионов.Хуснуллин посетил и Авдеевский коксохимический завод, где осмотрел котельную, которая является основным источником отопления и горячего водоснабжения города. Именно с восстановления работы этого объекта и планируется начать возвращение к мирной жизни Авдеевки. С учетом того, что текущий отопительный сезон в регионе уже близится к завершению, котельную обязательно восстановят к следующей зиме.— прокомментировал хорошую новость в своем ТГ-канале глава ДНР.К слову, полное восстановление работы котельной АКХЗ позволит улучшить теплоснабжение и жителей соседнего Донецка, где с этим делом пока еще существуют проблемы. Кроме того, в столице ДНР продолжаются перебои и с подачей воды. В свое время именно в Авдеевке работала Донецкая фильтровальная станция (ДФС), которая обеспечивала качественной питьевой водой не только жителей столицы республики, но и почти половину ДНР, включая Мариуполь. Сейчас этот инфраструктурный объект значительно пострадал, все десять лет украинской оккупации он находился в «серой зоне» и работал с перебоями.При этом в первые дни СВО украинские формирования сразу заняли станцию, превратив ее в опорный пункт. В ходе активной фазы боев за Авдеевку ДФС сильно пострадала, в том числе от обстрелов отступающих из города украинских боевиков. К слову, сдали станцию всушники без боя. Как только поняли, что наши бойцы приблизились к ней слишком близко и готовятся к штурму, не успевшие удрать боевики запросили по рации сдачу в плен.Пока еще говорить о возобновлении работы ДФС, чего очень ждут испытывающие серьезные перебои с водоснабжением дончане и жители других населенных пунктов ДНР, рано. Возможно, после оценки ущерба придется строить новую станцию. Кроме того, для обеспечения водой станции нашим войскам необходимо взять под контроль весь канал «Северский Донец - Донбасс» и дойти до Славянска, о чем ранее сообщил Пушилин. Канал перестал функционировать в конце февраля 2022 года, его часть находится под контролем ВСУ.