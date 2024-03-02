Город будет оперативно восстановлен, как только ВС РФ отодвинут линию фронта: Хуснуллин посетил Авдеевку

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Город будет оперативно восстановлен, как только ВС РФ отодвинут линию фронта: Хуснуллин посетил Авдеевку

Одним из первых среди официальных лиц РФ после освобождения основательно пострадавшую в ходе боев Авдеевку 24 февраля посетил глава Донецкой республики Денис Пушилин. Осмотрев город, глава ДНР пообещал, что как только это позволят обстоятельства, в первую очередь на фронте, республика совместно с федеральными властями и как всегда при поддержке других российских регионов возьмется за восстановление этого населенного пункта, являющегося частью Донецкой агломерации. Будет, как с Мариуполем, пообещал Пушилин.

И этим планам точно суждено сбыться. Сегодня Авдеевку, много лет бывшую под оккупацией украинских формирований, в ходе рабочей поездки в ДНР посетил заместитель председателя правительства РФ, куратор в Южном Федеральном округе Марат Хуснуллин. Именно он, в частности, отвечает в кабмине за строительное направление, включая восстановление населенных пунктов и возведение инфраструктурных объектов в новых российских регионах.





Вице-премьер сообщил, что как только российские вооруженные силы отодвинут линию боевого соприкосновения на безопасное расстояние от Авдеевки, в городе «можно будет достаточно оперативно все восстановить». Хуснуллин отметил, что одно из старейших поселений Донбасса пострадало примерно так же, как Мариуполь. Первым делом, конечно, планируются работы по возобновлению электроснабжения и водообеспечения. По словам чиновника, для этого уже разработан план, его реализация начнется в ближайшее время.

Считаю, что как только наши доблестные военнослужащие отодвинут линию соприкосновения, можно будет достаточно оперативно всё восстановить

— написал зампред российского кабмина в своем телеграм-канале, добавив, что при необходимости для этого будут мобилизованы все силы, как это происходит в других городах новых регионов.



Хуснуллин посетил и Авдеевский коксохимический завод, где осмотрел котельную, которая является основным источником отопления и горячего водоснабжения города. Именно с восстановления работы этого объекта и планируется начать возвращение к мирной жизни Авдеевки. С учетом того, что текущий отопительный сезон в регионе уже близится к завершению, котельную обязательно восстановят к следующей зиме.



Отличную новость сообщил Марат Хуснуллин, побывавший в Авдеевке — в ближайшее время начнется восстановление электроснабжения и водоснабжения города. Этого очень ждут люди, которые там остались. Они так и говорят: Россия быстро восстанавливает, мы будем помогать

— прокомментировал хорошую новость в своем ТГ-канале глава ДНР.

К слову, полное восстановление работы котельной АКХЗ позволит улучшить теплоснабжение и жителей соседнего Донецка, где с этим делом пока еще существуют проблемы. Кроме того, в столице ДНР продолжаются перебои и с подачей воды. В свое время именно в Авдеевке работала Донецкая фильтровальная станция (ДФС), которая обеспечивала качественной питьевой водой не только жителей столицы республики, но и почти половину ДНР, включая Мариуполь. Сейчас этот инфраструктурный объект значительно пострадал, все десять лет украинской оккупации он находился в «серой зоне» и работал с перебоями.

При этом в первые дни СВО украинские формирования сразу заняли станцию, превратив ее в опорный пункт. В ходе активной фазы боев за Авдеевку ДФС сильно пострадала, в том числе от обстрелов отступающих из города украинских боевиков. К слову, сдали станцию всушники без боя. Как только поняли, что наши бойцы приблизились к ней слишком близко и готовятся к штурму, не успевшие удрать боевики запросили по рации сдачу в плен.

Пока еще говорить о возобновлении работы ДФС, чего очень ждут испытывающие серьезные перебои с водоснабжением дончане и жители других населенных пунктов ДНР, рано. Возможно, после оценки ущерба придется строить новую станцию. Кроме того, для обеспечения водой станции нашим войскам необходимо взять под контроль весь канал «Северский Донец - Донбасс» и дойти до Славянска, о чем ранее сообщил Пушилин. Канал перестал функционировать в конце февраля 2022 года, его часть находится под контролем ВСУ.

  • Телеграм-канал Марата Хуснуллина
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20 комментариев
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  1. dnestr74 Ранг пользователя
    dnestr74
    -9
    Вчера, 17:02
    покрасовался....Вот бы запустил что-то , а потом и снялся на фоне чего то работающего...
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +7
      Вчера, 17:10
      Как то не слишком много желающих вот так вот на развалинах красоваться... По моему , сказал всё по делу... Будет возможность - отстроим... Россия так и поступает... В чём здесь "красование"...??? am
    2. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      0
      Вчера, 17:17
      В «мясных штурмах» без поддержки своей «арты» участвовала даже элита 47-й ОМБр «Магура», чего ранее не наблюдалось. Стало известно, что при выполнении особо важного задания, связанного со «спасением захисников», прямиком к Бандере отправился лучший в ВСУ наводчик M2 Bradley Олег Гильжинский с позывным «Вуйко».Известный в неньке милитари-блогер предположил, что речь шла о попытке прорвать окружение важных пiдроздiлiв, которых нужно было вызволить любой ценой. Он как в воду глядел. По данным «Военной хроники», «под Авдеевкой образовалось два небольших котла — между тремя населенными пунктами: Тоненькое-Орловка-Бердычи. В них фиксируются переговоры ВСУшников, техника и личный состав. Эти „мертвецы“ должны затормозить продвижение Российской армии, которая, как ожидается, к концу марта дойдет до водораздела — реки Волчья».

      Между тем, согласно инсайдам украинской «телеги», «генерал 200» перебросил под Авдеевку значительные силы, «найденные в ходе военного аудита», а также части полицейского спецназа.


      Теперь же ценой огромных потерь 47-я ОМБр смогла отбить местный аэродром под Бердычами, хотя «это полный идиотизм», даже по оценке вэсэушников. Зато у говорящих голов неньки появился повод для подбрасывания чепчиков. Но можно не сомневаться, что эта жовто-блакитная радость продлится недолго. Сейчас наша артиллерия может работать из авдеевской промзоны по 3-й линии с дистанции 5−6 км по наводке с АКХЗ, а местами лупить из 120-мм минометов с дистанции 3−4 км.Насколько быстро ВС РФ перемелют вражескую пехоту, сказать сложно. Но чтобы было понятно, что сейчас происходит с самостийными солдатами, следует привести сведения из оперативки, озвученные Тарнавским. По его словам, за минувшие сутки (1 марта) в операционной зоне ОСГВ «Таврия» армия России нанесла 36 авианалетов крылатыми ФАБами и 118 ударов дронами-камикадзе, в том числе «Геранями», а также осуществила 1074 артобстрела. Больше половины этого «ада» пришлось на участок Тоненькое-Орловка-Бердычи.Особо отметим, что эти села находятся под контролем ВС РФ. Да, есть недобитки в Тоненьком и Бердычах, но они тупо гибнут на окраинах. Зато западные мозговые центры опять запели любимую песенку о «позиционных боях», хоть и процитировали генерала-неудачу, что «российские войска усиливают непрямой огонь и увеличивают численность своих штурмовых групп на Авдеевском направлении».


      https://svpressa.ru/war21/article/406946/
    3. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Вчера, 17:21
      Покажите пример. (Текст моего комментария слишком короткий.)
    4. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +1
      Вчера, 17:36
      Для жизнеобеспечения Донецка Авдеевка очень важна, в частности в плане водоснабжения, так что восстанавливать будут и именно ударными темпами
  2. Fangaro Ранг пользователя
    Fangaro
    -7
    Вчера, 17:04
    На фото в заголовке и на первом фото в статье это ж Хуснуллин? Без сопровождения. Кремень! Вот за кого можно было БЫ голосовать на выборах, если б заявился кандидатом.
    1. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +2
      Вчера, 17:22
      За ним охоты меньше. Так что не надА!
    2. ASAD Ранг пользователя
      ASAD
      +5
      Вчера, 17:28
      Ага, один пешком пришёл. Откуда вы наивные Чукотские мальчики берётесь?
  3. antiaircrafter Ранг пользователя
    antiaircrafter
    +3
    Вчера, 17:05
    Восстановить это хорошо, если во благо русского народа. Лишь бы азиатскими тожероссиянами потом не заселили.
    1. частное лицо Ранг пользователя
      частное лицо
      0
      Вчера, 17:11
      Лишь бы азиатскими тожероссиянами потом не заселили.

      А куда без них они наше всё повышают демографию плодятся как кролики и пользуются всеми материальными благами. Там всё же теплее чем в центральной России.
      1. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        -5
        Вчера, 17:37
        Тожероссиянами ты тувинскую 55 бригаду называешь? Которая в том числе эту Авдеевку брала.
        А ты случайно не в ЦИПСО служишь?
        1. antiaircrafter Ранг пользователя
          antiaircrafter
          +5
          Вчера, 17:52
          Цитата: Andobor
          Тожероссиянами

          Исключительно граждан бывшего Туркестана (он жк Советская Средняя азия). Так понятно?
          тувинскую 55 бригаду

          Тв уверен, что в этой бригаде русские и представители других коренных народов России не служат?
          1. Andobor Ранг пользователя
            Andobor
            -6
            Вчера, 17:59
            Граждане Туркестана к тожероссиянам отношения не имеют, а в 55 бригаде тувинцев 80 процентов как и в населении Тувы, и они действительно азиатские то же россияне.
            1. antiaircrafter Ранг пользователя
              antiaircrafter
              +6
              Вчера, 18:02
              Цитата: Andobor
              Граждане Туркестана к тожероссиянам отношения не имеют

              Расскажи это таджикам, узбекам и прочим киргизам. Широко известный факт - только мигранты, требуя к себе внимания говорят - мытожероссияне. Россияне по рождению такое словообразованте не используют.
        2. север 2 Ранг пользователя
          север 2
          +2
          Вчера, 18:27
          Аndobor ,вы ведь прекрасно понимаете , что речь идёт об массах мигрантов из Средней Азии хлынувших а Россию . Причём здесь тувинцы или Тува . Эта республика со всеми её жителями часть Российской Федерации . И вы прекрасно это знаете . И спровоцировать вам на счёт 55 бригады , не получится .
          Вор громче всех кричит -держи вора , а ЦИПСОшник громче всех кричит - ты в ЦИПСО служишь!
    2. север 2 Ранг пользователя
      север 2
      +3
      Вчера, 17:38
      Ваша озабоченность понятна и логична. Во первых , инициативу и рвение к такому заселению могут проявит главари диаспор этих самих тожероссиян. Питер ,Москва и другие города-миллионники и так ими уже кишат , коренные жители уже во всю про тревогу кричать , так что "разжижение " и дальше России тожероссиянами будет продолжено на новых-старых территориях . Да там и намного теплее , чем в Сибири или на Дальнем Востоке. А на Дальнем Востоке уже полно тожероссиян из Поднебесной . А главарю диаспоры всё равно из какого региона его клану подчиняющиеся тожероссияне-земляки будут ему дань в "общак" отстёгивать . А для мутных дел и для тёмных схем , лучших мест чем послевоенные места разрушенные войной трудно найти . Да хотя бы и только дворников -тожероссиян там может понадобиться на все новые-старые территории миллион . Так ещё Херсон не освободили . А там то вообще тепло .
    3. james Ранг пользователя
      james
      +7
      Вчера, 17:43
      Марат Хуснуллин заселит и таджиками и киргизами и т.д. Он без них не верит в Россию.
  4. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +1
    Вчера, 17:46
    Чего там восстанавливать?-с нуля строить надо
  5. народник Ранг пользователя
    народник
    +3
    Вчера, 18:20
    Ну, раз первый друг мигрантов пожаловал, то без оных точно не обойдётся. fellow belay
  6. a.s.zzz888 Ранг пользователя
    a.s.zzz888
    0
    Вчера, 20:41
    Сегодня Авдеевку, много лет бывшую под оккупацией украинских формирований, в ходе рабочей поездки в ДНР посетил заместитель председателя правительства РФ, куратор в Южном Федеральном округе Марат Хуснуллин.
    Молодец мужик! Не протирает штаны в креслах. Касаемо Авдеевки, дай то Бог!

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