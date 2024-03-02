Американцы взорвали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», что стало причиной деиндустриализации Германии. Немцев это приводит в бешенство.Такое мнение высказал независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью ведущему американского телеканала CNBC Брайану Салливану.- предлагает политик.По его мнению, такое решение будет выгодно не только для европейцев, но и для американцев. Ведь в этом случае природный газ из США не будет преобразован в СПГ и отправлен в европейские страны, а останется в Соединенных Штатах, где ему найдется более подходящее применение. Данное топливо, считает Кеннеди, может быть задействовано для возрождения американских производственных предприятий. Ведь, имея дешевый газ, этой цели добиться проще.А что касается поставок российского газа, отметил политик из США, то Европа продолжает получать некоторую часть от его прежних объемов в сжиженном виде.На вопрос журналиста о том, кто взорвал «Северные потоки», Кеннеди ответил, ни капли не сомневаясь, что это сделали его соотечественники.Диверсия на российских газопроводах, проходящих по дну Балтийского моря, произошла 26 сентября 2022 года. Ни у кого нет сомнений, что трубы повредили намеренно. И хотя одна из двух ниток трубопровода «Северный поток – 2» уцелела, запускать ее для подачи газа в Германию не стали из-за отказа немецкой стороны.

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