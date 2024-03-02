Кандидат в президенты США Кеннеди: «Давайте вернем российский газ в Европу»
Американцы взорвали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», что стало причиной деиндустриализации Германии. Немцев это приводит в бешенство.
Такое мнение высказал независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью ведущему американского телеканала CNBC Брайану Салливану.
- предлагает политик.
По его мнению, такое решение будет выгодно не только для европейцев, но и для американцев. Ведь в этом случае природный газ из США не будет преобразован в СПГ и отправлен в европейские страны, а останется в Соединенных Штатах, где ему найдется более подходящее применение. Данное топливо, считает Кеннеди, может быть задействовано для возрождения американских производственных предприятий. Ведь, имея дешевый газ, этой цели добиться проще.
А что касается поставок российского газа, отметил политик из США, то Европа продолжает получать некоторую часть от его прежних объемов в сжиженном виде.
На вопрос журналиста о том, кто взорвал «Северные потоки», Кеннеди ответил, ни капли не сомневаясь, что это сделали его соотечественники.
Диверсия на российских газопроводах, проходящих по дну Балтийского моря, произошла 26 сентября 2022 года. Ни у кого нет сомнений, что трубы повредили намеренно. И хотя одна из двух ниток трубопровода «Северный поток – 2» уцелела, запускать ее для подачи газа в Германию не стали из-за отказа немецкой стороны.
- https://en.wikipedia.org/Tom Williams
Информация