Кандидат в президенты США Кеннеди: «Давайте вернем российский газ в Европу»

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Кандидат в президенты США Кеннеди: «Давайте вернем российский газ в Европу»

Американцы взорвали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», что стало причиной деиндустриализации Германии. Немцев это приводит в бешенство.

Такое мнение высказал независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью ведущему американского телеканала CNBC Брайану Салливану.



Давайте вернем российский газ в Европу, чтобы мы могли реиндустриализировать Германию, реиндустриализировать Европу

- предлагает политик.

По его мнению, такое решение будет выгодно не только для европейцев, но и для американцев. Ведь в этом случае природный газ из США не будет преобразован в СПГ и отправлен в европейские страны, а останется в Соединенных Штатах, где ему найдется более подходящее применение. Данное топливо, считает Кеннеди, может быть задействовано для возрождения американских производственных предприятий. Ведь, имея дешевый газ, этой цели добиться проще.

А что касается поставок российского газа, отметил политик из США, то Европа продолжает получать некоторую часть от его прежних объемов в сжиженном виде.

На вопрос журналиста о том, кто взорвал «Северные потоки», Кеннеди ответил, ни капли не сомневаясь, что это сделали его соотечественники.

Диверсия на российских газопроводах, проходящих по дну Балтийского моря, произошла 26 сентября 2022 года. Ни у кого нет сомнений, что трубы повредили намеренно. И хотя одна из двух ниток трубопровода «Северный поток – 2» уцелела, запускать ее для подачи газа в Германию не стали из-за отказа немецкой стороны.
  • https://en.wikipedia.org/Tom Williams
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31 комментарий
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  1. vasyliy1 Ранг пользователя
    vasyliy1
    +15
    Вчера, 17:18
    Нет уж хватит газ в европу поставлять задешево и зачем нам ее реиндустриализировать, чтобы нам на голову их снаряды , бомбы и ракеты посыпались? Лучше бесплатно в России газ проведите!
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +6
      Вчера, 18:26
      Цитата: vasyliy1
      ? Лучше бесплатно в России газ проведите!

      Вся Сибирь и Дальний Восток без газа сидят
      1. Shurik70 Ранг пользователя
        Shurik70
        +2
        Вчера, 19:51
        Раздражает меня очень, что кто-то там решает, что нам можно, а что нельзя.
        Прекратить надо все поставки в ЕС. Раз и ... пока не вернут сворованное с приличной компенсацией, не арестуют поставщиков вооружений и финансов фашистам, а их имущество не пустят на компенсацию пострадавшим (родственникам погибших с обоих сторон).
        А поскольку на такое в ЕС не пойдут, то прекратить поставки РАЗ И НАВСЕГДА
  2. Вадим С Ранг пользователя
    Вадим С
    +7
    Вчера, 17:19
    Ээх, не быть ему президентом, с такими речами ему бы не кончится раньше времени!
    1. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +2
      Вчера, 17:37
      Уж прямо и не знаю и как такие мысли рождаются в американской голове. Но одно дело обещать жениться, а совсем другое жениться. Я думаю, или он переобуется, или президентом ему не стать, не дадут, может даже будет как с его родственником.
    2. Павел_Свешников Ранг пользователя
      Павел_Свешников
      0
      Вчера, 20:13
      Кстати, хороший был бы президент. Но американская банковская элита скорее его грохнет, чем даст народу его выбрать.
  3. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +5
    Вчера, 17:21
    Давайте вернем российский газ в Европу, чтобы мы могли реиндустриализировать Германию, реиндустриализировать Европу

    А давайте... Интересно, он ( Роберт Кеннеди-младший) сам то верит в это...??? По моему Штатам на "бешенство немцев" всегда было глубоко наплевать, а вот на свою "упущенную выгоду" нет...
    1. Tarasios Ранг пользователя
      Tarasios
      +1
      Вчера, 18:13
      Цитата: Lev_Russia
      Давайте вернем российский газ в Европу, чтобы мы могли реиндустриализировать Германию, реиндустриализировать Европу

      А давайте... Интересно, он ( Роберт Кеннеди-младший) сам то верит в это...??? По моему Штатам на "бешенство немцев" всегда было глубоко наплевать, а вот на свою "упущенную выгоду" нет...

      Он говорит лишь то, на чём можно "поднять голосов". Верить в это, а тем более выполнять это в будущем - не обязательно ;) Вспомним, например, коленопреклонённого Зеленского с его обещаниями быстро завершить войну на Донбассе. К слову, вот статистика его деяний на посту президента состоянием на19/05/2021:
      "Сколько процентов обещаний выполнил Зеленский?
      За два года Зеленский дал 647 обещаний (с учетом предвыборных и программных): выполнил – 184 (28%), провалил – 102, в процессе реализации – 361."
      Главное - пообещать ;)
  4. Добрый злыдень Ранг пользователя
    Добрый злыдень
    +4
    Вчера, 17:23
    Давайте вернем российский газ в Европу, чтобы мы могли реиндустриализировать Германию, реиндустриализировать Европу
    Вообще то это решать не ему, а России. И на наших условиях. Чтоб они сами отремонтировали то, что взорвали(под нашим контролем, естественно). И по новой цене, компенсирующей период простоя потоков.
    1. tihonmarine Ранг пользователя
      tihonmarine
      +7
      Вчера, 17:35
      Цитата: Добрый злыдень
      Вообще то это решать не ему, а России. И на наших условиях.

      Да нет уж - "в одно болото второй раз влезать, могут только сумасшедшие".
  5. Младший рядовой Ранг пользователя
    Младший рядовой
    +7
    Вчера, 17:23
    Кроме как американцу, немцам больше никто не скажет, что их серьезно поимели.
  6. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +7
    Вчера, 17:28
    Нужно объявить 2024 год последним годом поставок из России трубопроводного газа.
    А трубы...Там у них техники навалом, хотят пусть тянут в Норвегию или какой-другой Израиль...
    Вероятно, переговорный процесс будет возможен после выплат репараций жителям Донбасса и всем пострадавшим от европейского оружия...
  7. tihonmarine Ранг пользователя
    tihonmarine
    +4
    Вчера, 17:32
    Давайте вернем российский газ в Европу, чтобы мы могли реиндустриализировать Германию, реиндустриализировать Европу
    А Россия, этого хочет ? Поезд на Европу уже не ходит, рельсы разобраны. Если "кырдык" , то навсегда.
  8. Дед-дилетант Ранг пользователя
    Дед-дилетант
    +4
    Вчера, 17:35
    1. Не сомневаюсь, что Кеннеди сказал это честно. То, что думает. Проблема в том, что ему, как м множеству его сограждан, думать самостоятельно - не положено.
    2. Я не согласен с цитатой Василия,(vasyliy1). Реиндустраиализировать Европу можно. На условиях ее полной демилитаризации. Почему нет? Пусть производят все, что имеет отношение к чисто гражданской продукции.
  9. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    +2
    Вчера, 17:39
    Это как он думает сделать? Сша тогда много и долго платить,строить извинятся сажать придется. Наивный вьюнох. Газ ать два приди. Ага счаз.
  10. Jsem_CZEKO68 Ранг пользователя
    Jsem_CZEKO68
    0
    Вчера, 17:39
    "Demokrat" Kennedy by byl mnohem lepší president USA než Trump. Jen nechápu, jak může působit u Demokratů.
    1. Jsem_CZEKO68 Ранг пользователя
      Jsem_CZEKO68
      +3
      Вчера, 17:40
      «Демократ» Кеннеди был бы гораздо лучшим президентом США, чем Трамп. Я просто не понимаю, как он может работать с демократами.
  11. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    +5
    Вчера, 17:43
    Вот ни единому слову этих западных деятелей не верю! Всё, что они говорят - ложь. Достояние России - это не их хотелки, чтобы дёргать туда-сюда. Их тактика уже давно понятна: попытаемся Россию задушить, а если не получится - отыграем назад. То, что все эти деятели от Вашингтона до Берлина называют сотрудничеством - это банальный грабёж. Кто бы у них не победил на выборах - это совершенно не важно. Что Трамп, что Мари ле Пен, что конкуренты Шольца... Это всё не вопрос политики, это вопрос крупного оружейного американского бизнеса, который решил, что пришло время делать новые триллионы на мировой войне. А это всё... марионетки - сегодня так, а завтра -так. Поэтому с Западом в принципе не должно быть никакого сотрудничества, простите за банальность, от слова "совсем". Ни газа, ни нефти, ни полезных ископаемых, никаких продуктов питания, тем более, что по-настоящему обширные рынки сейчас находятся на востоке. А эти европейско-американские дома престарелых с непомерным самомнением, должны уже когда-нибудь начать отвечать за свои действия. А то ещё до сих пор толком их не наказали за зверства в Великую Отечественную войну, когда немцы и их союзники зверствовали на территории СССР, а англосаксы, включая Федеральную Резервную Систему, основанную в 1913 году еврейскими банкирами, их финансировали. А что им за это было? Всё отстроили, всё возместили, о финансировании стыдливо молчали...

    Одним словом - хватит! Ни одна копейка не должна в будущем уйти на Запад - там людей нет.
    1. Jsem_CZEKO68 Ранг пользователя
      Jsem_CZEKO68
      0
      Вчера, 18:03
      Vaše ostražitost má důvod. I když si myslím, že kdyby byl místo Bidena, tak fašismus na Ukrajině by se vyřešil bez války.
      1. Jsem_CZEKO68 Ранг пользователя
        Jsem_CZEKO68
        +3
        Вчера, 18:03
        У вашей настороженности есть причина. Хотя я думаю, что если бы он был на месте Байдена, фашизм в Украине был бы решен без войны.
        1. ВАМ Ранг пользователя
          ВАМ
          +3
          Вчера, 18:16
          Мы уже убедились, что эти ребята могут обещать, и даже подписать, всё что угодно. А потом также легко про все забыть и просто выйти. Или продолжать провозглашать договорённости, а делать опять же всё что угодно. И можно говорить им об этом, они просто не замечают, продолжают делать что пожелают.
  12. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    -1
    Вчера, 17:44
    Очередной полудурок-только про-российский tongue
  13. opuonmed Ранг пользователя
    opuonmed
    +2
    Вчера, 17:46
    то есть вернуть газ дешовый и пусть дальше украм дают оружие мда хотя шас тоже идет газ им
  14. андрей мартов Ранг пользователя
    андрей мартов
    0
    Вчера, 18:42
    Лысым вассаби ему по всей морде,а не возвращение газа обиженкам ливерным . . . winked
  15. antiaircrafter Ранг пользователя
    antiaircrafter
    0
    Вчера, 19:00
    Кандидат в президенты США Кеннеди: «Давайте вернем российский газ в Европу»

    Давайте. тольк за рубли и по конским ценам. Желательно с предоплатой.
  16. ShDE Ранг пользователя
    ShDE
    0
    Вчера, 19:33
    А российский газ у Кенади в каком кармане? А дадим ли мы откровенным врагам газ он спросить забыл? Дерзко с его стороны
    1. Кузмицкий Ранг пользователя
      Кузмицкий
      +1
      Вчера, 20:08
      Так даём ведь. Через Турецкий поток в Европу идёт. До немцев, правда, вроде как не доходит. Да и СПГ не только китайцам с индусами поставляется, но и в ЕС. Если не ошибаюсь, все эти каналы пока не перекрыты.
  17. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Вчера, 19:40
    Ни каких российских газов в Европу до их капитуляции не давать сверх лимита, который они сами себе установили.Пусть и дальше оплачивают утилизацию Украины.
  18. a.s.zzz888 Ранг пользователя
    a.s.zzz888
    0
    Вчера, 20:38
    Давайте вернем российский газ в Европу, чтобы мы могли реиндустриализировать Германию, реиндустриализировать Европу

    - предлагает политик.
    Ну, уж нет! Померла,так померла!!!!!!
    Есть у России куда сбывать газ. А гейропа пусть в каменный век скатывается.
    1. Наган Ранг пользователя
      Наган
      0
      Вчера, 22:53
      Цитата: a.s.zzz888
      Есть у России куда сбывать газ.

      Китайцам за бесценок? Индюкам за рупии, которыми только если сортир оклеить? Или, может, Вы думаете, что по такому случаю Газпром проникнется и проведет газ бабушкам в Нечерноземье? Подумайте еще.
  19. Наган Ранг пользователя
    Наган
    0
    Вчера, 22:49
    Он не кандидат. Уже понятно, что от республиканцев кандидатом будет Трамп, а от дерьмократов Байден. Возможны, хотя маловероятны, варианты, что кого-то из них догонит инфаркт, инсульт, Альцгеймер - все ж обоим за 70, а Байдену вообще за 80. Ну или уголовное дело. Но если не произойдет ничего экстраординарного, то Кеннеди не кандидат, как равно и Хейли, Манчин, и все прочие.

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